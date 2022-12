Češi, budete mi chybět, loučí se britský velvyslanec Archer. Nahradí ho Field

Končící britský velvyslanec v České republice Nick Archer se videem na sociálních sítích s Čechy rozloučil. V češtině uvedl: „Je čas odejít. Bylo to skvělých pět let. Děkuju vám, budete mi chybět.“ Nástupcem Archera bude bývalý britský ambasador v Bosně a Hercegovině Matthew Field. Ten do Prahy dorazí v polovině ledna, sdělil Miroslav Ledvinka z velvyslanectví.