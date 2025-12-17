Česko stíhačky F-35 koupí. Věřím, že drží slovo, říká velvyslanec USA v Praze Merrick

Premium

Fotogalerie 13

Nicholas Merrick, velvyslanec USA v Česku. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Dominika Hejl Hromková
Matyáš Müller
,
Česko má nového amerického velvyslance. Nicholas Merrick se zhruba měsíc zabydluje v Petschkově vile. Za svůj největší úkol v Česku si vytyčil dohlédnout na to, abychom skutečně dávali pět procent HDP na obranu, jak jsme se zavázali Severoatlantické alianci.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Americký prezident Donald Trump nedávno řekl, že Evropě hrozí kulturní a civilizační rozklad. Souhlasíte s ním?
Všechno, co prezident Trump řekl na adresu Evropy, činil s cílem posílení vztahu mezi USA a Evropou jakožto klíčových spojenců. Nejen kvůli obchodu, který je sám o sobě velmi významný, ale především kvůli sdíleným hodnotám, které s Evropou máme. A to neplatí jen o prezidentovi, ale i o dalších členech administrativy. O viceprezidentovi Vanceovi nebo o ministrovi zahraničí Rubiovi. Důkazem je červnový summit v Haagu, kde Spojené státy vyzdvihly transatlantické partnerství.

Jsem velmi hrdý na své texaské kořeny a myslím, že Češi jsou důležitou součástí naší historie.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Molotov Man. Revoluci na zadním dvorku Ameriky završila bomba z lahve od Pepsi

Susan Meiselas: Molotov Man (1979)

Pokud ve vás ještě doutná levicová rebelie mládí, nemůžete se nad tou fotkou nedojmout. Jen to pusťte ven! Nasaďte černý baret a vrhněte se na barikády... Příběh sandinistické revoluce v Nikaragui a...

17. prosince 2025

Potravinami to nekončí. Zákazníci si zvykli na doručování léků až ke dveřím

Kurýrní služba DoDo

Dovážka léků až do domu zažívá boom. Podle nejnovějších dat letos objem takto doručovaných zásilek stoupl o 27 procent. Největší zájem je o dodávku ještě v den objednání, a to nejen u léčivých...

17. prosince 2025

Česko stíhačky F-35 koupí. Věřím, že drží slovo, říká velvyslanec USA v Praze Merrick

Premium
Nicholas Merrick, velvyslanec USA v Česku.

Česko má nového amerického velvyslance. Nicholas Merrick se zhruba měsíc zabydluje v Petschkově vile. Za svůj největší úkol v Česku si vytyčil dohlédnout na to, abychom skutečně dávali pět procent...

17. prosince 2025

Zostřuje se boj o schopné pracovníky, 70 procent firem chce zvyšovat mzdy, říká odborník

Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad Česká republika.

Nezaměstnanost v Česku patří k nejnižším v Evropě. Přesto během roku počty nezaměstnaných přibývají. Co čeká zaměstnance v roce 2026 a co očekávat od pracovního trhu? Budou hrubé mzdy růst nadále...

17. prosince 2025

Nelegálně dodával ketamin hvězdě z Přátel. Odpyká si domácí vězení, rozhodl soud

Lékař Mark Chavez, jeden z obviněných v kauze smrti herce Matthewa Perryho. (2....

Soud ve Spojených státech v úterý uložil osmiměsíční domácí vězení lékaři Marku Chavezovi, který se v případu smrti známého herce Matthewa Perryho přiznal k nelegální distribuci ketaminu. Před dvěma...

16. prosince 2025  23:03

Český dokument o fotografce se na Oscary nedostal, šanci má krátký animák Hurikán

Tvorba Libuše Jarcovjákové zobrazená v dokumentu Ještě nejsem, kým chci být.

Český dokument Ještě nejsem, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové se nedostal do užšího seznamu uchazečů o oscarovou nominaci v kategorii zahraniční film. Uspěl krátkometrážní snímek Hurikán...

16. prosince 2025  20:28,  aktualizováno 

Sešli se ombudsmani Ukrajiny a Ruska. Do napadené země se vrátilo 60 jejích občanů

Ukrajinský ombudsman Ombudsman Dmytro Lubinec při jednání s ruskou ombudsmankou...

Na Ukrajinu se v úterý z Ruska vrátilo 60 jejích občanů, oznámil ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na Telegramu. Sešel se se svou ruskou kolegyní Taťjanou Moskalkovovou. Z Ruskem okupovaných území...

16. prosince 2025

USA zakážou vstup občanům dalších pěti zemí a držitelům palestinských dokladů

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v úterý rozšířila seznam zemí, jejímž občanům zakáže vstup na území USA. Jedná se o Burkinu Faso, Mali, Niger, Jižní Súdán a Sýrii. Zákaz vstupu...

16. prosince 2025  22:47

Trump má osobnost alkoholika. Mocná žena Bílého domu šokovala rozhovorem

Personální šéfka Bílého domu Susie Wilesová během setkání Donalda Trumpa s...

Nenápadná, ale vlivná ředitelka kanceláře Bílého domu Susie Wilesová si v sérii rozhovorů, které v úterý zveřejnil časopis Vanity Fair, „pustila pusu na špacír“. Prozradila, že americký prezident...

16. prosince 2025  22:45

Ochlazení vztahů se Slovenskem mě trápí, řekl Macinka v Bratislavě. Chce posílit V4

Nový český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) se sešel se svým slovenským...

Česká republika bude podle nového ministra zahraničí Petra Macinky ráda spolupracovat se Slovenskem. Ve spolupráci chce podle něj Praha navázat tam, kde byla přerušena. Macinka to prohlásil v...

16. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Merz připustil přímý střet NATO a Ruska v rámci bezpečnostních záruk

Německý kancléř Friedrich Merz (20. října 2025)

Německý kancléř Friedrich Merz připustil, že by se vojenské jednotky zemí podílejících se na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu mohly za určitých okolností setkat v přímém boji s ruskou armádou....

16. prosince 2025  21:50

Bednárik chce zrušit zákaz spalovacích motorů, Fiala návrh Evropské komise vítá

Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) považuje návrh Evropské komise na zmírnění zákazu prodeje automobilů se spalovacím motorem za nedostatečný. Podle něj by bylo vhodné opatření, které má v...

16. prosince 2025  18:58,  aktualizováno  21:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.