Americký prezident Donald Trump nedávno řekl, že Evropě hrozí kulturní a civilizační rozklad. Souhlasíte s ním?
Všechno, co prezident Trump řekl na adresu Evropy, činil s cílem posílení vztahu mezi USA a Evropou jakožto klíčových spojenců. Nejen kvůli obchodu, který je sám o sobě velmi významný, ale především kvůli sdíleným hodnotám, které s Evropou máme. A to neplatí jen o prezidentovi, ale i o dalších členech administrativy. O viceprezidentovi Vanceovi nebo o ministrovi zahraničí Rubiovi. Důkazem je červnový summit v Haagu, kde Spojené státy vyzdvihly transatlantické partnerství.
Jsem velmi hrdý na své texaské kořeny a myslím, že Češi jsou důležitou součástí naší historie.