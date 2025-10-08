Americkým velvyslancem v Česku bude podnikatel Merrick, schválil Senát USA

Podrobnosti připravujeme...
Teď, teď tu byl! Nový šéf americké ambasády se představil po cimrmanovsku
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...
Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...
Novým americkým velvyslancem v České republice bude podnikatel, investor a pedagog Nicholas Merrick. Nominanta prezidenta Donalda Trumpa v úterý schválil americký Senát. Ve středu to potvrdila...
Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Oznámil to zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Letos je to dvanácté dítě odložené do jedné z...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý v Moskvě jednal s delegací radikálního hnutí Tálibán. A varoval ji před zahraniční vojenskou přítomností v Afghánistánu. Zdůraznil, že rozmístění...
Brněnský soudce Roman Kafka, který je od dubna ve vazbě v souvislosti s možnými podvody, v rozhovoru přiznal vinu. Tvrdí, že čelil vydírání. Ze strachu o sebe a o rodinu si peníze pro vyděrače...
Česká aktivistka, která byla součástí flotily pro Gazu, ve středu ráno přiletěla do Prahy. Šárku Přikrylovou přivítala desítka lidí s palestinskými vlajkami a transparenty. Ptali se jí mimo jiné na...
Na pražském Designbloku vznikla devítimetrová interaktivní instalace Wall of Joy. Návštěvníci si zde mohou vyrobit vlastní otisk radosti a pomoci tak dětem prostřednictvím Nadace Terezy Maxové.
Kriminalisté na Náchodsku rozkryli rozsáhlou hospodářskou kauzu. Za hlavu skupiny označili jednašedesátiletého muže, který vystupoval s legendou, že je právník s vysokou školou, přitom byl už dříve...
Palestinské teroristické hnutí Hamás chce, aby mu Izrael vrátil těla jeho zabitých vůdců Jahjáa Sinvára a jeho bratra Muhammada Sinvára. Izrael vydat tělo Jahjáa – strůjce útoku Hamásu ze 7. října...
Muž poblíž Brna při hledání zaběhnutého psa narazil na lidské ostatky v potoce. S obavami, že jde o oběť nedávného trestného činu, zavolal policii. Přivolaný expert však stáří lebky určil na několik...
Poprvé po volbách do Sněmovny se ve středu schází vláda Petra Fialy. Ještě před tím její zástupci s odbory jednali o růstu platů ve veřejném sektoru. „Nedomluvili jsme se,“ řekl ministr práce a...
Závodní, Ostrava - Vítkovice
3 190 000 Kč
Vůz ekvádorského prezidenta Daniela Noboy se v úterý stal terčem demonstrantů. Házeli po něm kameny a podle členky vlády po prezidentské koloně také stříleli. Noboa vyvázl bez zranění. Dav místních...
Hnutí ANO bude mít ve středu ustavující schůzi svého poslaneckého klubu. Očekává se tak, kdo se stane jeho předsedou. Minulé čtyři roky jím byla Alena Schillerová, ta ale pravděpodobně zamíří na...