Do Trumpa investoval miliony dolarů. Nominaci pražského posla mohla urychlit válka

Merrick působil jako finanční manažer texaského telekomunikačního miliardáře Kennyho Troutta, který podle Reuters investoval od května 2021 čtyři miliony dolarů do sociální sítě True Social Donalda Trumpa.

Podle veřejně dostupných údajů o financování kampaně daroval 200 000 dolarů na Trumpovu kampaň v roce 2016 a dalších 925 000 dolarů na Trumpovu kampaň za znovuzvolení v roce 2020.

Místo pokračování v rozvoji obřích firem se Merrick nejspíš přesune do diplomacie. Prezident v noci na pátek oznámil, že ho nominoval na amerického velvyslance USA v Česku. Velvyslance sice nominuje prezident, do funkce ho ale musí ještě potvrdit Senát, kde nyní mají Trumpovi republikáni většinu.

Byznysmen velvyslancem? V USA běžná praxe

Podle amerikanisty Jana Hornáta z Fakulty sociálních studií UK musel Trump obdržet doporučení na Merricka nebo se s Merrickem osobně zná a zaručuje tak určitou míru kompetence. Do zemí, ve kterých USA neřeší komplikované situace nebo jiné problémy, často míří takzvaní nekariérní diplomaté.

„U těchto politických nominací pak samozřejmě s rostoucí mírou polarizace v USA bere prezident v potaz i to, zda bude velvyslanec ideologicky spřízněný s novou administrativou a bude vykonávat svou funkci v souladu s jejími strategickými cíli,“ říká Hornát s tím, že jednoduchým testem této „loajality“ je podpora ze strany nominanta během prezidentské kampaně, ať už finanční či veřejná.

„Na post amerického velvyslance v ČR nebývá nominován kariérní diplomat, a tak se předpokládalo, že i tentokrát přijde do Prahy velvyslanec, který podobnou práci bude vykonávat poprvé v životě,“ vysvětluje.

S tím souhlasí amerikanista Jakub Dopieralla z Univerzity Karlovy. „Jmenování významného donora a osobnosti z byznysu velvyslancem je v americké politice relativně běžná praxe, a to jak mezi republikánskými, tak demokratickými prezidenty, ostatně již několik minulých amerických velvyslanců v ČR mělo podobný kariérní profil,“ souhlasí Dopieralla.

Zatímco v minulosti Česko čekalo na své nominanty měsíce až roky, nyní prezident jména ohlásil jen pár týdnů od nástupu do funkce. Podle Hornáta chce Trumpova administrativa ukázat, že ví, co dělá a zároveň může jít o strategický krok do budoucna.

„Trump se chystá jednat s Putinem o ukončení ruské agrese na Ukrajině a pro jakékoliv pokonfliktní uspořádání na Ukrajině bude vyžadovat součinnost středo- a východoevropských států, a proto je vhodné mít velvyslance s takovým mandátem na místě co nejdříve,“ objasňuje.

Jaké budou cíle Merricka v Česku, není zatím jasné. Podle Hornáta mohou být důležitými tématy právě konflikt na Ukrajině, společný postup proti Číně a lákaní českých investic do USA.

Rektor Ostravské univerzity a amerikanista Petr Kopecký míní, že Merrickovou doménou bude ekonomická diplomacie. Naopak očekává, že budou v agendě amerických diplomatických misí poněkud upozaděna lidskoprávní témata, podpora demokratických hodnot a občanské společnosti.

Merrick by měl v Praze nahradit Bijana Sabeta, který podle zvyklostí skončil jako velvyslanec s nástupem Trumpa do Bílého domu, tedy k 20. lednu.