Nic takového bych nenavrhoval, odmítl Macinka nápad SPD vzít Zelenskému řád

„Pokud je mi známo, tak asi neexistuje žádná zákonná možnost, jak někomu odebrat státní vyznamenání. Snad jenom s výjimkou toho, když je někdo vyloženě trestním soudem odsouzen k trestnému činu, jehož sankcí je také pozbytí všech výhod, výsad, vyznamenání a tak dále, což určitě nemůže být případ prezidenta jiné země,“ uvedl Macinka.
„Takže vzhledem k tomu, že neexistuje legální možnost, zákonná možnost, jak to udělat, tak si myslím, že to je spíše politické nějaké gesto SPD,“ řekl ministr zahraničí.
Poslanec SPD Jindřich Rajchl přiznal inspirací Polskem a odebrání nejvyššího polského Řádu bílé orlice prezidentovi Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nakonec sám řád poslal zpět do Polska prezidentovi Karlovi Nawrockému.
Polských řádů se pak ve jménu solidarity se Zelenským zřekli i bývalí ukrajinští prezidenti Leonid Kučma a Viktor Juščenko. Kučma vyjádřil přesvědčení, že nepřátelské gesto Nawrockého nemůže zničit vše, co se v ukrajinsko-polských vztazích podařilo zlepšit.