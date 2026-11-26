Útvar ani policie nicméně celkový účet za Maroko říct nechce. Prý kvůli možnému ohrožení plnění úkolů.
Podle propočtů leteckých společností mohou jednotlivé lety stát i jednotky milionů.
Útvar ani policie nicméně celkový účet za Maroko říct nechce. Prý kvůli možnému ohrožení plnění úkolů.
Podle propočtů leteckých společností mohou jednotlivé lety stát i jednotky milionů.
Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se vyrazil s rodinou podívat na rozestavěné turistické letovisko, které se nachází u města Samdžijon v horské provincii Rjanggang. Pozornost médií upoutala především...
Britney, Paris a Lindsay. Tři celebrity, tři nejoblíbenější cíle hollywoodských paparazzi. Svatá trojice. Když je přesně před dvaceti lety vyfotili pohromadě, nebyl to jen důkaz nezvyklého...
Ruský diktátor Vladimir Putin si s sebou na jednání v Číně přivezl i obligátní jaderný kufřík. Alespoň to tvrdí jeho propagandista Jevgenij Popov, jemuž to na kameru potvrdil muž, který záhadný kufr...
Tragicky skončila dopolední čelní srážka autobusu s předškolními dětmi, které jely z divadelního představení, a osobního auta na severním Plzeňsku mezi Třemošnou a Kaznějovem. Řidička osobního auta...
Rusko se druhý den vzpamatovává z ukrajinského úderu na Krymský (Kerčský) most. Rozsah poškození je patrný z nově zveřejněných záběrů. Zatímco železniční provoz se podařilo postupně obnovit, úsek...
Soudci Krajského soudu v Plzni udělají ve čtvrtek tečku za fotbalovou korupční kauzou kolem fotbalového klubu Slavoje Vyšehrad, kvůli které skončilo před soudem 21 rozhodčích, delegátů, podnikatelů i...
Ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelku čeká ve čtvrtek ve Sněmovně těžká práce. Bude muset obhajovat snižování podpor v nezaměstnanosti a vysvětlovat, proč ANO otočilo, když pro jejich...
Do Česka zamířilo vydatné sněžení. Místy může napadnout až 20 centimetrů sněhu, hrozí tvorba sněhových jazyků. Počasí komplikuje dopravu, záchranné složky informují o prvních nehodách. Silničáři...
Ubytování, stravné, přelety v soukromých tryskáčích, ale i přepravu služebních dopravních prostředků hradil v rámci letošní mise do Maroka prezidenta Petra Pavla Útvar pro ochranu prezidenta České...
Každé dítě ve Spojených státech obdrží dvě akcie americké společnosti SpaceX, uvedl její zakladatel a generální ředitel Elon Musk. Dodal, že první akcii získají děti od firmy už příští měsíc. Druhou...
Rušnou noc zažili hasiči na Orlickoústecku. K požáru rodinného domu v Řepníkách vyrazilo sedm jednotek. Zásah komplikovalo šíření plamenů do konstrukcí objektu. Jeden člověk skončil v nemocnici,...
Novým předsedou dozorčí rady Dopravního podniku Praha se stal nový náměstek pražského primátora Adam Scheinherr, v radě byl dosud řadovým členem. Nahradil dosavadního předsedu Zdeňka Hřiba, který na...
Společnost Audioteka rozšiřuje svou nabídku o novou děsivou audioknihu Pohádka o Roubalovi. Temný psychologický thriller podle skutečných událostí vznikl na motivy díla spisovatele Ondřeje Krotila...
Severní Korea se bez ohledu na výzvy k denuklearizaci nevzdá svých jaderných zbraní a chystá se rozšířit arzenál taktických jaderných hlavic. Prohlásil to severokorejský vůdce Kim Čong-un během...
Takzvané Orlí hnízdo, někdejší horská chata v Bavorských Alpách, kterou příležitostně navštěvoval Adolf Hitler, se vzpamatovává z ničivého požáru. Stavební čety nyní pracují na zabezpečení objektu...
Komiksy jsou skvělým způsobem, jak děti přivést ke čtení a ukázat jim, že knížky mohou být plné zábavy, dobrodružství a napínavých příběhů....
Nejvyšší soud zrušil verdikt nad dvěma pražskými strážníky, kteří chybovali při zásahu u oběšeného muže, a oba zprostil obžaloby. Strážníci po příjezdu na místo nepřeřízli lano a neposkytli hned...
Rusko by nemělo podnikat žádné kroky, kterými úmyslně či neúmyslně rozšíří válku na Ukrajině, uvedli ve společném prohlášení americký prezident Donald Trump a generální tajemník NATO Mark Rutte po...