Otrávených sklenic HiPP zřejmě nebylo víc než šest, uklidňuje státní zastupitelství

Autor: ,
  13:20
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by skleniček s kojeneckou výživou značky HiPP otrávených jedem na krysy bylo víc než původně oznámených šest. Informaci v úterý sdělil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. O možném větším počtu otrávených balení informovala rakouská média. Na případu pracují jihomoravští kriminalisté, protože dvě otrávené skleničky se našly v Brně. Další dvě byly nalezeny na Slovensku a jedna v Rakousku.

Dětská výživa Hipp. | foto: ČTK

„Policejní složky z Česka, Slovenska, Rakouska a Německa spolu navzájem komunikují. Vzhledem k tomu, že jde o trestní řízení, není možné uvádět podrobnosti o zjištěních. Nic nenasvědčuje tomu, že by kontaminovaných skleniček bylo víc než šest, jako bylo původně avizováno,“ uvedl Lužný.

Rakouská média včetně veřejnoprávní stanice ORF uvedla bez uvedení zdroje, že otrávených skleniček by mohlo být až 12. „Mohu potvrdit nalezení dvou balení v Česku, informace ze zahraničí nemohu komentovat,“ dodal Lužný.

Společnost HiPP v pondělí sdělila, že se stala obětí vydírání. „Vyděrač nám zaslal zprávu do obecné, neadresné emailové schránky, která je v rámci našich standardních postupů pravidelně kontrolována. Jakmile jsme se o této skutečnosti dozvěděli, okamžitě jsme informovali příslušnou policii a úřady a zřídili interní krizový tým,“ uvedl výrobce. Podle listu Die Presse vyděrač požadoval po firmě dva miliony eur, tedy asi 49 milionů korun.

V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Česká policie uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco. Zatím není jasné, v jak vysokých koncentracích v nich byl jed obsažen.

Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici. V takových případech je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

„Největší Čech“ byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Nejčtenější

21. dubna 2026  11:34,  aktualizováno  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.