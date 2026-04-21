Otrávených sklenic HiPP zřejmě nebylo víc než šest, uklidňuje státní zastupitelství

„Policejní složky z Česka, Slovenska, Rakouska a Německa spolu navzájem komunikují. Vzhledem k tomu, že jde o trestní řízení, není možné uvádět podrobnosti o zjištěních. Nic nenasvědčuje tomu, že by kontaminovaných skleniček bylo víc než šest, jako bylo původně avizováno,“ uvedl Lužný.
Rakouská média včetně veřejnoprávní stanice ORF uvedla bez uvedení zdroje, že otrávených skleniček by mohlo být až 12. „Mohu potvrdit nalezení dvou balení v Česku, informace ze zahraničí nemohu komentovat,“ dodal Lužný.
Společnost HiPP v pondělí sdělila, že se stala obětí vydírání. „Vyděrač nám zaslal zprávu do obecné, neadresné emailové schránky, která je v rámci našich standardních postupů pravidelně kontrolována. Jakmile jsme se o této skutečnosti dozvěděli, okamžitě jsme informovali příslušnou policii a úřady a zřídili interní krizový tým,“ uvedl výrobce. Podle listu Die Presse vyděrač požadoval po firmě dva miliony eur, tedy asi 49 milionů korun.
V Česku se případem zabývají jihomoravští kriminalisté, hygienici i Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Česká policie uvedla, že míru ohrožení nepovažuje za vysokou. Kontaminované skleničky úřady nalezly v brněnském obchodě Tesco. Zatím není jasné, v jak vysokých koncentracích v nich byl jed obsažen.
Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici. V takových případech je třeba neprodleně vyhledat lékaře.