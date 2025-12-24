Nic jsem neudělal, snad budou odměny, ozval se exšéf Motola Ludvík z vazby

Autor:
  9:19
Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík popřál z vazby jejím zaměstnancům pěkné Vánoce. Ve vyjádření na Facebooku zároveň muž stíhaný pro korupci tvrdil, že je nevinný. „Trvám na tom, že jsem nic neudělal,“ zdůraznil mimo jiné. V prosinci Ludvík neúspěšně žádal prostřednictvím svých obhájců o propuštění z vazby. Bylo to již potřetí, ale soud mu opět nevyhověl.
Obvodní soud pro Prahu 5 se zabývá žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice...

Obvodní soud pro Prahu 5 se zabývá žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka o propuštění z vazby. (9. června 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ředitel pražské Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík v diskusním pořadu...
Obvodní soud pro Prahu 5 se zabývá žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice...
Obvodní soud pro Prahu 5 se zabývá žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice...
Obvodní soud pro Prahu 5 se zabývá žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice...
19 fotografií

„Vážené kolegyně, vážení kolegové. Posledních 25 let jsem se s vámi vždy touto dobou potkával, ať už na divadelních představeních nebo na různých vánočních večírcích, pořádaných nemocnicí nebo jednotlivými pracovišti,“ stojí v úvodu Ludvíkova příspěvku na sociální síti.

V něm mimo jiné připomíná události z letošního února, kdy proti němu byla vznesena obvinění. Exředitel nemocnice se s tím podle svých slov dodnes nevyrovnal.

„A přesto jsem ve vězení“

„Trvám na tom, že jsem nic neudělal. Je mi kladeno za vinu, že jsem měl žádat úplatek za podepsání dodatku, navyšujícího cen akce ‚zateplení modrého pavilonu‘. Já jsem přitom dotyčný dodatek nepodepsal. A přesto jsem ve vězení,“ píše dále Ludvík.

Současně zmiňuje, že se každému může podívat zpříma do očí. Korupce podle něj určitě na úrovni ředitele ve FNM neexistovala.

„Není dne, abych si tady na vás a na nemocnici nevzpomněl. Motol je nejlepší zdravotnické zařízení v zemi, které, alespoň ještě loni, skvěle prosperovalo, a to především vaší zásluhou a já nevidím jediný důvod, proč by tomu nemělo být i nadále,“ uvádí dále v příspěvku.

Domy, auta i hodinky. Policisté v kauze Motol obstavili majetek už za 230 milionů

V něm také píše, že doufá, že pracovníkům nemocnice Motol byly vyplaceny vánoční odměny v obvyklé výši. „Protože rezerva 300 milionů korun byla vytvořena z rozpočtu na rok 2025, který jsem ještě tvořil já,“ píše Ludvík a současně dodává:

„Krásné Vánoce a šťastný rok 2026 vám všem v naději, že se s vámi ještě někdy setkám, přeje váš bývalý dlouholetý ředitel.“

Uplácení od různých dodavatelů

Ludvík motolskou nemocnici vedl od května 2000 do listopadu 2016 a poté ještě od prosince 2017 do 24. února 2025.

Z funkce ho odvolal ministr zdravotnictví, protože Ludvík čelí obvinění z korupce. Celkem bylo z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, praní špinavých peněz nebo z poškození finančních zájmů EU obviněno 18 lidí.

Obviněný podnikatel Popovyč z kauzy Motol je na svobodě, opustil vazbu

Vedle Ludvíka a bývalého náměstka Pavla Budinského je stíhaný například i advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Jansta byl na začátku srpna propuštěn z vazby.

Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.

Dotační podvody s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel, kteří jsou rovněž mezi stíhanými.

9. června 2025

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (32 příspěvků)

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Stromky a dárky u muslimů, koledy v Asii. Zpravodajové ČT popisují Vánoce ve světě

Premium
Světla osvětlují tradiční vánoční trh ve Frankfurtu nad Mohanem. (24. listopadu...

Přinášejí nám zprávy ze zahraničí. A exkluzivně čtenářům Týdeníku Televize zpravodajové České televize prozradili, jaké jsou ty jejich Vánoce daleko od domova a jak se slaví svátky v zemích, kam je...

24. prosince 2025

V Moskvě opět zahřměly výbuchy v ulici, na které byl zabit generál. Zemřeli tři lidé

Sledujeme online
V Moskvě opět zahřměly výbuchy v ulici, na které byl zabit generál. Zemřeli tři...

Dva dopravní policisté a další člověk zahynuli v noci na středu při explozi v Moskvě na ulici poblíž místa, kde před dvěma dny po výbuchu nálože nastražené v autě zemřel ruský generál. Středeční...

24. prosince 2025  7:33,  aktualizováno  9:38

Santa Claus už odstartoval ze Severního pólu, sledujte ho živě na radaru

Santa Claus na Flightradaru24

Santa Claus už vyrazil ze Severního pólu a právě teď rozdává dárky po celém světě — a můžete ho při tom sledovat živě. V aplikaci Flightradar24 se jeho saně tažené spřežením létajících sobů ukazují...

24. prosince 2025  9:25

Nic jsem neudělal, snad budou odměny, ozval se exšéf Motola Ludvík z vazby

Obvodní soud pro Prahu 5 se zabývá žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice...

Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík popřál z vazby jejím zaměstnancům pěkné Vánoce. Ve vyjádření na Facebooku zároveň muž stíhaný pro korupci tvrdil, že je nevinný. „Trvám na tom, že...

24. prosince 2025  9:19

Na Liberecku leží sníh i na hlavních tazích, na východě Čech mohou silnice namrzat

Silná námraza se ve středu ráno objevila i na Žďársku. Hasiči v celém kraji...

Na severu Čech jsou silnice na Štědrý den s opatrností sjízdné. K ránu místy slabě nasněžilo, zejména v Libereckém kraji, kde sníh leží i na některých hlavních silnicích. Na východě Čech pak mohou...

24. prosince 2025  8:21,  aktualizováno  8:46

Pozor na potkany a krysy vylézající ze záchodů, varoval Washington obyvatele

Hnědá krysa (Rattus norvegicus), ilustrační fotografie

Obyvatelé amerického státu Washington dostali od úřadů varování, aby se ještě předtím, než k nim přijde komínem Santa, připravili na jiné, mnohem méně vítané sváteční návštěvníky. Kvůli nedávným...

24. prosince 2025  8:29

Nejméně dva lidé zahynuli při výbuchu v pečovatelském domu u Filadelfie

Nejméně dva lidé zahynuli při výbuchu v pečovatelském domu u Filadelfie

Přinejmenším dva lidé přišli o život a několik dalších se pohřešuje po výbuchu v pečovatelském domově u Filadelfie. Oznámil to podle tiskových agentur guvernér státu Pensylvánie Josh Shapiro několik...

24. prosince 2025  7:59

Zemřel rozhlasový publicista a komentátor Radko Kubičko, bylo mu 58 let

Zemřel rozhlasový publicista a komentátor Radko Kubičko.

Zemřel rozhlasový publicista Radko Kubičko, který v posledních letech působil především jako komentátor Českého rozhlasu Plus. Bylo mu 58 let. O jeho úmrtí v úterý večer v tiskové zprávě informovala...

24. prosince 2025  7:54

Ruský generál jednal s novým vůdcem Madagaskaru, informovala agentura

Rus Andrej Averjanov je jedním z velitelů ruského tajného oddělení SSD....

Zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Andrej Averjanov se o víkendu setkal s novým vůdcem Madagaskaru, plukovníkem Michaelem Randrianirinou, uvedla agentura AFP s odvoláním na předsedu...

24. prosince 2025  7:42

Paříž odsoudila americké sankce proti pětici Evropanů. Důvodem je podle USA cenzura

Sledujeme online
USA hranice kontrola letiště washington vítejte v USA

Francie důrazně odsoudila americké sankce vůči pěti Evropanům, zasazujícím se o přísnou regulaci technologického sektoru a boj proti dezinformacím na internetu, uvedla agentura AFP s odvoláním na...

24. prosince 2025  7:15

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

S tebou mě baví svět, Sám doma 2 i nová pohádka: TV program na 25. prosince

Marta Buchtíková, Marek Dvořák, Lukáš Pelánek a Július Satinský ve filmu S...

Televizní p program na 1. svátek vánoční, čtvrtek 25. prosince 2025, je jako stvořen pro ty, kteří si po svátečním shonu rádi odpočinou u televize. Dárky jsou rozbaleny, kapr sněden bez zapíchnuté...

24. prosince 2025

Rozpárané bříško či těsto na strom. České Vánoce provázely přízraky i bizarní zvyky

Premium
Straší děti. Postava Šprechty alias Perchty ve skanzenu Rochus v Uherském...

Adventní, vánoční i novoroční období nebylo pro naše předky jen přípravou na narození Ježíše a oslavou příchodu křesťanského spasitele. Lidé si také chtěli zajistit dobrou úrodu, bohatství či zdraví...

24. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.