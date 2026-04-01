Nešel Jenda ani jednotné měsíční hlášení. Systém pro ověřování identity měl výpadek

„Dostupnost NIA byla plně obnovena, přihlášení k digitálním službám státu je již funkční. Systém nadále monitorujeme,“ uvedla DIA po 11:30. Podle mluvčího Palaty agentura příčiny problémů prošetřuje. „Nelze říct, že by něco přestalo fungovat, šlo spíše o souběh několika drobnějších problémů,“ řekl.
Problémy podle DIA ovlivnily přihlašování například i přes bankovní identitu. „Jakmile nemáte přihlašování, tak se nedostanete nikam, kam potřebujete ověření své identity,“ sdělil ve středu ráno redakci iDNES.cz vedoucí útvaru DIA Jan Hainz.
Podle dřívějších informací se kvůli problému s digitální identitou nebylo možné přihlásit do nového jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Nebylo možné využívat ani systém Jenda pro vyřizování sociálních dávek.
NIA měla problémy už v minulosti, například během říjnových voleb do Poslanecké sněmovny.
NIA je systém sloužící k bezpečnému prokazování totožnosti občanů při on-line službách státní správy.