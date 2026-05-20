Ševčík opět neuspěl s žalobou proti odvolání z funkce děkana, podá stížnost

Městský soud v Praze se odvoláním Ševčíka z funkce děkana zabýval podruhé, poprvé žalobu zamítl, k projednání mu ji ale vrátil Nejvyšší správní soud v Brně.
Soud podle Ševčíka neposoudil detailně skutky, za které ho rektor Dvořák z postu děkana odvolal. Podá kasační stížnost.
Rektor VŠE Petr Dvořák Ševčíka z čela fakulty odvolal prosinci 2023, vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Ševčík se odvolání z pozice bránil soudně, pražský městský soud koncem února 2025 jeho žalobu zamítl. Odůvodnil to tím, že správním soudům nepřísluší přehodnocovat závěry, ke kterým akademické samosprávní orgány dospěly.
|
„Sorry, ale nechci.“ Uražený Ševčík odstoupil, rektorem VŠE je opět Dvořák
Ševčík pak proti tomu už tehdy podal kasační stížnost, které NSS vyhověl. Podle NSS městský soud pochybil v úvaze o tom, zda správní soud může a má plně přezkoumávat důvody, pro které rektor děkana odvolal.
Ševčík také v minulosti uvedl, že Dvořák na akademické půdě omezuje svobodu projevu. „Rektor připustil, že pokud mu nepolíbím prsten a nebudu se chovat podle jeho představ, fakultu by mohl rozpustit. To je projev stalinismu,“ prohlásil Ševčík před dvěma lety v rozhovoru pro iDNES.cz.
|
26. června 2023