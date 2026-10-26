„Naprosto odmítáme, že jsme jako spolek Milion chvilek zveřejnili číslo Andreje Babiše. Není to pravda. Také jasně odmítáme, že v této zemi rozdmýcháváme násilí a agresivitu. Na včerejší demonstraci na Staroměstském náměstí, kde byly desetitisíce lidí, nedošlo k žádné výtržnosti, natož násilí,“ reagoval předseda spolku Mikuláš Minář.
„Číslo Andreje Babiše bylo evidentně na sociálních sítích zveřejněno z více stran, ale spolek Milion chvilek s tím nemá nic společného a v žádném případě nevyzýval k masovému psaní či telefonování. Slova pana premiéra o zneužití 17. listopadu působí jako neznalost dějin nebo výsměch. Tento svátek je Dnem boje za svobodu a demokracii,“ uvedl Minář.
Babiš se vůči počínání spolku Milion chvilek pro demokracii ohradil v pondělí ráno před odletem do Alžírska. „Já bych rád znovu vyzval pana Rakušana, opozici a aktivistický spolek Milion chvilek pro demokracii, aby nerozeštvávali společnost,“ řekl Babiš i v narážce na šéfa hnutí STAN Víta Rakušana.
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Nezávislost médií zůstane zachována, řekl Babiš k rušení poplatků. Návrh nestáhne
„Milion chvilek zveřejnili moje mobilní čísla telefonu. Dostal jsem asi 6 700 zpráv. Část těch zpráv byla o tom, že se mám zastřelit, že mě má někdo zavraždit. Mluvili o mojí matce a tak dále. Takže ta agresivita, kterou tady vyvolávají tito lidi, je nepřijatelná. Já proboha doufám, že nikdo nechce tady tuhle agresivitu. Já jsem se snažil s těmi lidmi telefonovat, mluvit, celou neděli, respektive sobotu, 14 hodin jsem odepisoval, telefonoval. Ale tihle lidé nechtějí diskutovat, chtějí tady vyvolat tuhle atmosféru, tu nenávist, a to je velice nebezpečné pro naši společnost,“ řekl Babiš před odletem do Alžírska, kam zamířil společně s vicepremiérem Karlem Havlíčkem.
Protestovat proti brutálnímu stylu vládnutí, proti hlasování o zákonu v sobotu ráno ve 4:36 a proti snaze nabourat nezávislost médií není podle Milionu chvilek zneužitím, ale naplněním odkazu svátku 17. listopadu.
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Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná
„Opakujeme, že ze strany Milionu Chvilek nikdy nejde o násilné a agresivní protesty. A bude to tak i nyní. Stylizovat se do pozice oběti zlovolných občanů je poněkud nestatečné a nestátnické. Premiér Babiš zkrátka lže a lže velmi nebezpečně. Tímto rozkol ve společnosti zasévá on sám,“ uvedl Minář a za Milion chvilek vyzval premiéra, aby se omluvil za nehorázné lži.
Další protest spolku proti rušení poplatků pro veřejnoprávní média bude 15. listopadu na Letné. „Ukažme jasně, klidně a odhodlaně, že si naši zemi nenecháme ukrást – a že nás i díky pokračujícím útokům premiéra Babiše bude víc než kdy dřív,“ napsal na sociální síti X Minář.
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Koalice protlačila konec poplatků ČT a rozhlasu v sobotu po půl páté ráno
Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků zatím jen v prvním čtení. Hlasovalo se v sobotu po půl páté ráno, což na návrh předsedy Sněmovny Tomia Okamury prosadila vládní většina.
Domácnosti nyní platí České televizi 150 korun měsíčně a Českému rozhlasu 55 korun. Od loňského května se povinnost vztahuje také na domácnosti, které nevlastní televizor ani rádio, ale mají chytrý telefon, počítač nebo tablet umožňující sledování či poslech vysílání.