Propojit všechny dotační seznamy, z nichž neziskové organizace v Česku získávají peníze, bude podle Jakuba Dostála z Katedry ekonomických studií z Vysoké školy polytechnické Jihlava velmi náročné a drahé. Navíc rozlišování politických a nepolitických neziskovek je podle něj v praxi nereálné, protože politickým se stává jakékoli téma, o kterém politici rozhodují. „Je velmi nebezpečné říct, že sociální služby, sport, ekologie, občanské aktivity… nejsou politické téma,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
Programové prohlášení ANO, SPD a Motoristů se věnuje v několika bodech i neziskovým organizacím. Některé z nich označují plány budoucí vlády za pro ně šikanózní, inspirované autoritářskými režimy či praxí v Maďarsku a na Slovensku. Jak pasáže dokumentu, kde se mluví o neziskových organizacích, vnímáte vy?
Jsem na akademické půdě, takže si můžu, myslím, dovolit mít o něco neutrálnější názor. Nicméně z prohlášení je patrná nedůvěra směrem k neziskovým organizacím, cítím ji tam. Některá opatření by nemusela být nutně špatná, třeba vznik centrálního registru dotací. Je samozřejmě otázka, jak by to fungovalo, nakolik by data od jednotlivých orgánů veřejné správy byla kompatibilní. Je otázkou, jestli nedůvěra neovlivní i to, k čemu to celé může sloužit. Může jít i o snahu dát organizacím, které dělají něco, co vláda nechce, nálepku. A to může být nebezpečné.
|
Spor o neziskovky. Příští vláda chce větší kontrolu i omezení, jenže plány budí obavy
Dokážete si představit, že bude jednotný registr veřejných dotací v Česku fungovat? Nějaký jednotný server, kde lidé najdou příjmy organizací z ministerstev, krajů i obcí?
Mám velkou představivost. Ale určitě mě napadají i projekty, třeba digitalizace stavebního registru, na nichž je vidět, že takové velké věci státu zpravidla moc nejdou.
Jaký je podle vás důvod zřízení registru a mohl by pomoci?
Z programového prohlášení mi vyplývá, že registr by měl vyústit v úsporu nákladů státu. Mít souhrnné informace v dostatečné kvalitě je pro vyhodnocování veřejných politik obecně důležité, v tomto smyslu by to tedy pomoci mohlo. Ale otázkou je, kolik bude stát jen samotné zavedení toho systému. Vstupní náklady budou pravděpodobně velké. Také by bylo potřeba, aby panovala shoda napříč politickým spektrem, kterou tu ale nemáme dlouhodobě.
Podle průzkumu agentury STEMneziskovému sektoru věří asi jen třetina lidí, přitom každá čtvrtá domácnost využívá jeho služby. Z čeho nedůvěra vzniká?
Nedůvěra či menší přátelskost může pramenit z neznalosti či předsudků. Rétorika, která tedy není jen u budoucích vládních stran, ale i v jiných zemích, často začínala tak, že neziskové organizace jsou ty špatné. Na to reagovali odborníci a ptali se, zda jde i o organizace, které dělají sport nebo třeba sociální služby. Kritici neziskovek na to říkají, že o tyto organizace nejde. Postupně se takto nekonkrétně vyčlenila skupina, která se nejen politickým reprezentacím někdy nelíbí.
|
Poteče zelená krev. Chceme porazit ODS a vládnout, říká šéf Motoristů Macinka
Budoucí vláda v programovém prohlášení zmiňuje i takzvané politické neziskové organizace, které chce třeba udržet stranou od vzdělávání. Dokážete mi je charakterizovat?
Nedokážu. A podle mě to ani není žádoucí. Když se bavím se studenty, část z nich mi řekne, že se o politiku nezajímá. Ale přiznávají, že se zajímají o to, jak jsou postavené silnice, kolik platí na daních, jak jsou na tom sociální služby a kdo pomáhá třeba seniorům. I to jsou politická témata, rozhodují o tom politici. Je velmi nebezpečné říct, že sociální služby, sport, ekologie, občanské aktivity… nejsou politické téma. Kde chcete udělat tu čáru?
Pokud se nepletu, přesnou definici nemá ani nezisková organizace.
Určité obecné definice existují, například cílem takové organizace by nemělo být primárně generování zisku. Ale vykázat kladný výsledek hospodaření může. Jen ty zisky nesmí rozdělovat a musí je použít pro své poslání. Tohle je vlastně něco, co je možná mimo rozlišovací schopnosti řady lidí.
V programovém prohlášení se mluví o povinné transparentnosti spolků a dalších organizací. Jak je to dnes s jejich kontrolou?
Mají povinnost zveřejňovat výroční zprávy a v nich své hospodaření, některé si nechávají dělat audity. Pořád je někdo kontroluje, stačí získat jedinou dotaci. Ten, kdo ji poskytuje, může přijít na kontrolu, nemluvě o Nejvyšším kontrolním úřadě, Finančním úřadě nebo povinnosti zveřejňovat podklady.
Nemůžeme ale říct, že všechny neziskovky ať už jakéhokoli zaměření, dělají všechno správně. Dochází ke zneužívání dotací třeba i ve sportovních klubech nebo spolcích pro dětské mimoškolní aktivity.
A právě proto by kritika měla jít ke konkrétním organizacím a projektům, to je žádoucí. Neziskovka neznamená, že dělá všechno špatně, ale ani že dělá všechno správně. Nálepkování nic nevyřeší.
Máme o neziskových organizacích dost veřejně dostupných informací, nebo je ještě něco potřeba získávat?
Je to roztříštěné. Peníze z veřejných zdrojů k organizacím „tečou“ z Evropské unie přes ministerstva, ministerstva rozdělují vlastní peníze. A takto to jde až na úroveň krajů, obcí nebo městských částí. Můžete mít třeba šest různých poskytovatelů dotací, kteří vám dají peníze za podmínky, že přispějí i ti ostatní.
Do roku 2018 vycházel rozbor financování neziskových organizací z veřejných rozpočtů. Pro vládu to připravovala Masarykova univerzita, přičemž tvorba tohoto rozboru byla zastavena za vlády Andreje Babiše (ANO), byť to byl vlastně jediný takto komplexní zdroj informací. Znovuzavedení těchto informací by mohlo být výrazně levnější variantou jak se dostat k souhrnným informacím za celý neziskový sektor. Nemělo by ale ani to sloužit jen ke hledání argumentů, které potvrdí už předem vytvořený názor, že je někdo špatný.
|
Škrty neziskovkám, úspory, vyrovnaný rozpočet, Motoristé ukázali program
Může nějaký systém jednotného vykazování přidat byrokratickou zátěž jednotlivým spolkům, nadacím a dalším?
To nevím, ale určitě ta zátěž bude na straně veřejné správy. Stát obecně trpí nešvarem, že má spoustu informačních systémů, které spolu ne vždycky dobře komunikují. Stát, než se do toho pustí, by si jako řádný hospodář měl spočítat, co to vlastně přinese a kolik to bude stát. Systém musí někdo vytvořit, bude tam určitá zátěž i pro samotnou veřejnou správu… A jsou tam i další ale.
Jaká?
Pořád nevíme, jak má registr fungovat a k čemu přesně má sloužit. Konstruktivní debata a jasné zpřehlednění toho, kam peníze tečou, to určitě není nic proti ničemu. Ale takové to „posviťme si na ně“, to šťastné není a částečně to za návrhem můžeme cítit.
A co říkáte na povinné jasné označování peněz ze zahraničí?
Může to zavánět zákony o zahraničních agentech, což by bylo problematické. Pokud se to uchopí tak, že někdo zlý ze zahraničí vám dal peníze. Ale zatím bych tento plán vznikající vlády nesrovnával se zeměmi, kde je menší míra demokracie. Abychom dopadli jako v Bělorusku, Rusku či kam aktuálně směřuje Slovensko, od toho jsme ještě opravdu daleko. Nicméně chápu, že neziskovky znervózněly.
|
Trump utáhl kohouty s penězi pro neziskovky. Pocítí to i běženci v Česku
Ale přece i zahraniční dary musí neziskové organizace vykazovat ve výročních zprávách.
Bohužel mezi lidmi je někdy to, že dostáváte peníze ze zahraničí, známka něčeho špatného. Ale tak to automaticky není. Česká občanská společnost na tom po sametové revoluci vlastně vyrostla a čerpáme z toho dodnes, třeba v oblasti sociálních služeb. Češi také běžně přispívají na zmírňování následků katastrof, které se stanou v zahraničí.
Jsou nějaké ekonomické výhody, které neziskovým organizacím plynou?
Určité daňové výhody tu jsou, ale není to automatické, také žádání o dotace pro určité neziskové organizace, ale je s tím spojena i řada nevýhod. Například mzdy zaměstnanců, byť může jít o vysoce kvalifikované odborníky, bývají často výrazně nižší než v korporátu. Bohužel veřejnost si to často idealizuje. Že v nezisku jsou volnomyšlenkáři, kteří mají nohy na stole. Je to velmi často dost intenzivní a ne zrovna snadná práce.