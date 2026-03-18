Masarykova univerzita podle prohlášení intenzivně vnímá aktuální bezpečnostní hrozby včetně různých forem vlivových operací, a to nejen v kontextu pokračující ruské agrese na Ukrajině.
„Koncept připravovaného zákona o registraci subjektů se zahraničními vazbami však tyto hrozby nejenže nepokrývá, ale naopak zakládá bezdůvodné riziko závažných vrchnostenských zásahů do práv a svobod tvořících základ demokratického právního státu, otevřené znalostní společnosti a tržní ekonomiky,“ stojí v prohlášení.
Návrh může podle Masarykovy univerzity významně ohrozit mezinárodní spolupráci, která je nutným předpokladem pedagogické činnosti, vědecké práce i veřejné služby. „Proto vedení Masarykovy univerzity považuje tento návrh za neslučitelný s hodnotami, principy a tradicemi, na nichž je založeno fungování naší univerzity a bezprostředně na nich závisí i svoboda, suverenita a prosperita našeho národa i České republiky,“ napsalo vedení univerzity, v jejímž čele stojí druhé funkční období lékař Martin Bareš.
Proti zvažovanému zákonu se ohradilo i České vysoké učení technické v Praze (ČVUT). „Akademické svobody patří k základním pilířům demokracie a jsou zdrojem vědeckého pokroku, kritického poznávání světa i technologického rozvoje, který je pro konkurenceschopnost české ekonomiky klíčový. Bez svobodné mezinárodní vědecké spolupráce, otevřeného publikování vědeckých výsledků a získávání grantových prostředků ze zahraničí by se rozvoj českých univerzit a výzkumných institucí ocitl v ohrožení,“ řekl rektor ČVUT Michal Pěchouček.
Škola v prohlášení dodala, že její vedení považuje návrh zákona o registraci subjektů se zahraničními vazbami za útok na akademické svobody, úspěšné vědecké bádání a otevřenou občanskou společnost. Jako takový je podle něho neslučitelný s českou demokratickou tradicí.
Pracovní verze předpisu, na němž dosud pracovala skupina poslanců a poradkyně premiéra Andreje Babiše, se zaměřuje na činnost vykonávanou například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, která je způsobilá ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob.
Za zahraniční vazby označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale třeba i výkon poradenské, analytické, komunikační, mediální či vzdělávací činnosti ve vazbě na zahraniční subjekty.
Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura v pondělí uvedl, že zákon, který by měl zajistit transparentnější financování neziskových organizací, vznikne po dohodě koaličních stran na ministerstvu, a nikoliv z poslanecké iniciativy. Babiš už dříve řekl, že by se povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami vztahovala jen na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku.