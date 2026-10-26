Nezávislost médií zůstane zachována, řekl Babiš k rušení poplatků. Návrh nestáhne

Cílem je podle něj zajistit stabilní a předvídatelné financování veřejnoprávních médií.
„Měli jsme to v programu, slíbili jsme to lidem a ten návrh nestáhneme,“ prohlásil Babiš. „Lidé mají právo demonstrovat, je to zbytečné, nic to nezmění, my to prosadíme. Máme to v programovém prohlášení vlády,“ řekl předseda vlády.
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Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná
K tomu, aby vláda stáhla návrh ministra kultury za Motoristy sobě na zrušení koncesionářských poplatků ČT a Českému rozhlasu, ji v neděli v centru Prahy na demonstraci, které se zúčastnily desetitisíce lidí, vyzval předseda spolu Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.
„Přehnali jste to, a my toho máme dost. My si tuhle zemi nenecháme zničit, nenecháme vás ji ukrást ve 04:36,“ řekl Minář.
„Náš druhý požadavek zní, a je to adresováno panu premiérovi i panu Macinkovi a panu Okamurovi - omluvte se všem občanům České republiky za arogantní 04:36 a slibte jim, že nebudete ničit demokratické pilíře, ani média, ani justici, ani občanskou společnost, ani kulturu, ani přírodu, a že se něco takového jako vaše brutální 04:36 už nikdy u žádného tématu nebude opakovat. A do třetice: přestaňte lhát a vyhýbat se dialogu s občany. Přijměte naše pozvání do debaty. Takhle jednoduché to je,“ prohlásil Minář.
Babiš na vojenském letišti v Praze ve Kbelích před odletem do Alžírska mluvil i o tom, že se obává zneužití protestů proti rušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas při oslavách 17. listopadu.
Další demonstraci proti rušení poplatků totiž Milion chvilek pro demokracii svolal na 15. listopadu od 14 hodin na Letnou.
Babiš varoval před útoky na některí politiky nebo na obchody v Pařížské ulicii v centru Prahy.
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Koalice protlačila konec poplatků ČT a rozhlasu v sobotu po půl páté ráno
Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila vládní návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků, zatím tedy jen v prvním čtení. Hlasovalo se v sobotu po půl páté ráno, což na návrh šéfa Sněmovny Tomia Okamury prosadila vládní většina.
„Máte pocit vyhrané bitvy, ale co jste ukázali opravdu a reálně? Strach. Ukázali jste strach a obavy, aroganci a strach z lidí. Ale já bych si ten čas, dámy a pánové, zapamatoval. Zapamatujme si to: 4:36, 24. 10., v ten okamžik začal konec vlády Andreje Babiše,“ předpověděl předseda STAN Vít Rakušan.