Nemocnice během covidu více chybovaly. Špatně podaných léků přibylo šestinásobně

Jsou to asi dva týdny, co pardubický soud nepravomocně uložil podmíněné tresty lékařce a zdravotní sestře v případu chlapce, který po komplikacích po operaci mandlí zůstal v bdělém kómatu. Lékařka a zdravotní sestra měly způsobit těžké ublížení z nedbalosti, když poté, co osmiletý chlapec začal na lůžkové oddělení masivně krvácet z operační rány, jej nechaly s matkou odejít na ORL a snažily se přivolat odbornou pomoc. Kvůli krvácení do úst dítě zřejmě vdechlo krev a dusilo se, což způsobilo těžké poškození mozku.

Takto krajní případy pochybení jsou v českém zdravotnictví výjimkou a dochází k nim jen jednou za několik let.

Kromě toho však v českém zdravotnictví každoročně dojde k desetitisícům takzvaných nežádoucích událostí – vytvoření dekubitů, pádů pacientů, nehod a neočekávaných zranění nebo třeba problémů s výživou pacienta nebo i jeho agresivnímu chování. Ty musí nemocnice povinně hlásit ministerstvu zdravotnictví, které je statisticky vyhodnocuje.