Horník z Kladna starostou Chicaga. Čermák potíral mafii, schytal kulku pro Roosevelta

Fotogalerie 7

Starosta Chicaga Anton Cermak na fotografii sedící u stolu krátce po složení slibu. Během prvních dvou dnů ve funkci Cermak propustil 3 000 zaměstnanců městského úřadu, které najal jeho předchůdce William Hale Thompson. (11. dubna 1931) | foto: Getty Images

Tereza Tykalová
  12:00
Město New York má od 1. ledna nového starostu. Čtyřiatřicetiletého demokrata Zohrana Mamdaniho. Zatímco část New Yorku tuto změnu vítá, z republikánských kruhů přichází ostrá kritika. Vadí jim mimo jiné, že Mamdani nemá americký původ. Narodil se totiž v Ugandě a jeho rodiče jsou původem z Indie.

Neamerický původ měl v minulosti i starosta Chicaga Tony Cermak, který se narodil v Kladně a za oceán si jeho rodina přijela splnit americký sen. To se mu povedlo – do historie se zapsal jako starosta třetího největšího amerického města, který zemřel při atentátu na prezidenta Franklina D. Roosvelta.

Někteří historici tvrdí, že skutečným cílem byl Čermák. Obecnější rozšířená verze je, že to byl atentát na Roosevelta.

Tony Cermak se narodil jako Antonín Čermák v Kladně v roce 1873. Ve stejném roce se zhroutila Vídeňská burza, což odstartovalo celosvětovou hospodářskou krizi. Čermákovi se jako řada dalších rozhodli odjet hledat nový a lepší život v USA.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Štipl

Premium
Premium
Vysíláme
Íránské protesty kvůli kolabující měně pokračují, nejméně deset lidí zemřelo

Írán zažívá protesty obchodníků, kteří kvůli slábnoucímu rijálu nechávají své...

Při protestech v Íránu zemřelo od středy již nejméně deset lidí, píše agentura Reuters. Násilné střety hlásí úřady v různých částech země. Mezi mrtvými jsou i dva příslušníci milic basídž, jež jsou...

3. ledna 2026  7:19

Zákazy plastů nemají smysl, stejně jako mytí kelímků od jogurtu, říká vědec

Premium
Vědec Jiří Tocháček (16. prosince 2025)

Na přelomu roku se pravidelně zvyšuje objem odpadu včetně toho plastového. Ačkoliv jsou plasty často vnímány jako ekologicky problematické, vědec Jiří Tocháček, který se jejich výzkumu věnuje více...

3. ledna 2026

