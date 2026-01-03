Neamerický původ měl v minulosti i starosta Chicaga Tony Cermak, který se narodil v Kladně a za oceán si jeho rodina přijela splnit americký sen. To se mu povedlo – do historie se zapsal jako starosta třetího největšího amerického města, který zemřel při atentátu na prezidenta Franklina D. Roosvelta.
Někteří historici tvrdí, že skutečným cílem byl Čermák. Obecnější rozšířená verze je, že to byl atentát na Roosevelta.
Tony Cermak se narodil jako Antonín Čermák v Kladně v roce 1873. Ve stejném roce se zhroutila Vídeňská burza, což odstartovalo celosvětovou hospodářskou krizi. Čermákovi se jako řada dalších rozhodli odjet hledat nový a lepší život v USA.