Čtrnáctiletá dívka zmizela cestou k tetě, rodiče rozeslali její fotky po Evropě

„Tehdy čtrnáctiletá Ivana Košková byla tichá a hodná dívka. Byla neděle dne 13. července 1997. Zmizela i se svým jízdním kolem značky Favorit modré barvy, na kterém odjela ze svého bydliště z Příšovic (okres Liberec) a chtěla jet ke své tetě do Svijanského Újezdu,“ popsali kriminalisté.

U křižovatky na Loukov se ještě pozdravila se svou spolužačkou. „Musela pak jet po silnici mezi Svijany a Svijanským Újezdem, ale k tetě už nikdy nedorazila. Měla na sobě zelenou sukni, pruhované triko a bílé sandály,“ doplnili.

Důvod jejího zmizení tak zůstává tajemstvím, kriminalisté pracovali také s verzí, že děvče někdo unesl, nebo zabil. Tělo pak ukryl. Vyšetřování se provádělo z podezření na zvlášť závažný čin vraždy. Ivana byla bezproblémové dítě a k dobrovolnému útěku z domova neměla důvod. Její násilný odchod z tohoto světa se tak jeví dodnes nejpravděpodobnější.

Změnila nečekaně obvyklou trasu

Po kraji se pohybovaly tisíce lidí, kteří se od koupaliště ve Svijanském Újezdu rozjížděly domů. Přesto cyklistku v modrozelené sukni nikdo neviděl. Podle rodičů naskočila kolem páté na svého favorita před panelákem v Příšovicích a vydala se směrem k mostu nad dálnicí na Turnov do zhruba tři a půl kilometru vzdáleného Svijanského Újezdu.

Za mostem odbočila doleva směrem ke hřbitovu. Tam ji potkala spolužačka ze školy, která dívku znala od vidění. Odhaduje ale, že to bylo dřív - mezi druhou až třetí. Svědkyně jela na kole do obchodu směrem do vesnice a Ivana jela proti ní do vršku.

Podle další svědkyně ale změnila dívka nečekaně obvyklou trasu. Na křižovatce měla odbočit doprava na Újezd. Místo toho ale jela rovně na Loukov.

„Jeli jsme z nemocnice z Turnova z návštěvy a na rovném úseku na Loukov jsme předjížděli dívku na kole v zelenomodré sukni a bílém tričku. Té sukně jsem si všimla, protože byla tehdy v módě,“ popsala v minulosti po letech Andrea Bínová, tehdy Stuchlíková.

Nenašlo se kolo ani dívka. Ani se nepotvrdily některé zprávy o tom, že se pohybuje v jisté uzavřené komunitě na Plzeňsku nebo že ji viděli v domě poskytujícím sexuální služby u německých hranic na Teplicku.

Neuspěly ani desítky policistů, záchranářů a hasičů, kteří po dívce pátrali po jejím zmizení. Vrtulník s termovizí tehdy kroužil nad celým krajem, potápěči hledali v Jizeře a hasiči vyčerpali studnu na blízkém statku. Všechno marné.

Rodina sama rozeslala fotografie do Evropy

Světlo do případu nevnesly ani výslechy lidí ze Svijanských slavností, sousedů či obyvatel z domů podél trasy. Dívka se dostala do mezinárodního registru pohřešovaných a rodina sama rozeslala její fotografie do Evropy přes svého známého, řidiče kamionů.

Podle pátrače Petra Šichty, který se případem před lety zabýval, policie případ nikdy nevzdala a nevzdá. Dokonce ho v roce 2013 znovu otevřela. Od té doby prověřili policisté desítky podnětů. Všechny s negativním výsledkem. „Pozitivní je jen jediný výsledek: objasnění případu,“ poznamenává Šichta.

O jednom jsou policisté přesvědčení. Dívka neodešla dobrovolně. „Měla velmi dobré vztahy s rodinou, nebyla problémová a dobře se učila. Je proto pravděpodobné, že by rodinu neopustila ze své vůle,“ doplnila v minulosti policejní mluvčí Ivana Baláková.

Příběh Ivany je tak stále největším otazníkem pro policii a největší tragédií pro rodiče dívky. „Kdybychom aspoň věděli, kde je. Třeba někde v tramtárii. Zadlužíme se a pojedeme za ní. Řekli nám: Po dvaceti letech můžete uspořádat pohřeb. Ale copak to můžu udělat, když nemám nic v ruce,“ posteskl si v minulosti otec dívky Miloslav Košek.

Naději rodičů, že se s dcerou ještě shledají, oživovali parapsychologové. Jeden psychotronik v roce 2008 dokonce určil místo nedaleko Plzně, kde prý Ivana v jakési komunitě lidí žije. To se ale nepotvrdilo. V případu se hodně angažoval turnovský badatel a dobrodruh Petr Drbohlav.

Turnovský badatel Petr Drbohlav, který po Ivaně mnoho let pátral, věří, že pravdu se jednou dozvíme - třeba díky náhodě, která v kriminalistice hraje také svoji roli.

„Nenašel jsem nikdy nic. Nezkoumal jsem jen poznatky psychotroniků. Před několika lety mě kontaktovaly dvě viktimoložky (viktimologie - nauka o obětech trestných činů, pozn. red.). I ony měly rozsáhlou představu o tom, co se s Ivanou Koškovou stalo. I toto vynaložené úsilí přišlo nazmar,“ řekl před lety Drbohlav.

Zůstává největším nevyřešeným případem

Angažmá psychotroniků neuvítali ani policisté. „Nic z poznatků badatelů, senzibilů a psychotroniků se v tomto případě nepotvrdilo. Ostatně v případech objasněných vražd a pohřešování vždy platilo, že jen klasické, standardní a léty celosvětově prověřené policejní metody práce mohou policii dovést k cíli,“ komentoval před lety kriminalista Jan Třešňák s tím, že naproti tomu informace od šarlatánů spíše maří vyšetřování.

„Zejména tím, že zahlcují vyšetřovatele z prstu vycucanými nesmysly a neobjektivními dohady,“ řekl před lety kriminalista.

Případ Ivany tak nadále zůstává největším nevyřešeným případem a policejním pomníčkem v Libereckém kraji.

Policejní pomníčky. | foto: Policie ČR

V policejním kalendáři na měsíc červenec se objevil také případ pohřešovaného Dušana Mikuláštíka. „Dne 7. července 2006 bylo vyhlášeno pátrání po hledaném Dušanu Mikuláštíkovi narozeného v roce 1973, který pochází ze Zlína. Jedná se o osobu, která byla pravomocně odsouzena pro spáchání zvlášť závažné trestné činnosti hospodářského charakteru se značnou škodou,“ komentovali kriminalisté.

Mikuláštík měří 180 až 185 centimetrů, má střední postavu, hnědočerné vlasy a zelené oči.

„Za jakékoliv informace budeme rádi a můžete je zasílat na kalendar@pcr.cz. Všechny poznatky budeme předávat pracovní skupině Tempus, která se nevyřešeným případům věnuje,“ dodali k případům.

V jídelně či ve společenské místnosti

Ve věznicích jsou kalendáře nevyřešených případů podle policejního mluvčího Ondřeje Moravčíka umístěny například v jídelně či ve společenské nebo návštěvní místnosti.

„Prostě tam, kde je velká fluktuace lidí. Nechceme, aby visely například v kancelářích státních zástupců. Chceme, aby visely na místech, kde budou vidět,“ doplnil Moravčík.

Současně zopakoval, že inspirací pro českou policii bylo Nizozemsko, kde s nápadem přišli před několika lety. Čeští kriminalisté za dobu, co kalendáře vydávají, získali podle Moravčíka desítky podnětů ke zhruba deseti případům.

„V drtivé většině jsou podněty z řad veřejnosti. To, že jsme získali desítky podnětů, však neznamená, že byl případ kvůli tomu znovu otevřen, ale díky nim se kolegové mohli v případu posunout dál. Neexistuje vražda, která by se dala zapomenout,“ uvedl dále policejní mluvčí. Podle jeho slov se i starší případy dále vyšetřují, byť intenzita se snižuje.

Ohledně kalendáře na letošní rok uvedl, že v něm jsou i tři případy ze zahraničí. Přesně jde o Rakousko a Německo. Celkově bude v kalendáři opět 24 případů, dva na každý měsíc.

„Jeden z těch případů je ve finální fázi, kdy brzy zřejmě dojde ke sdělení obvinění konkrétní osobě,“ dodal Moravčík. Může se ale povést průlom i u těch nejstarších případů.