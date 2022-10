Podpora uprchlíků z Ukrajiny klesla, pomoct má nová nevládní kampaň

Podpora ukrajinských uprchlíků mezi českými občany totiž podle organizací od začátku války klesla ze 70 na 50 procent. Podle ředitelky konsorcia Andrey Krchové vázne spolupráce státu s organizacemi, které s migranty pracují v terénu.

Na kampani konsorcium spolupracovalo s reklamní agenturou Kontra. Sestává především z klipu, který natočil režisér Jan Látal a který se objeví na sociálních sítích a zpravodajských webech. Jeho protagonistkou je lékařka Alina, která se šestiletým synem uprchla na jaře z Charkova. Nyní žije v Brně a shání práci ve zdravotnictví. Klip se podle režiséra snaží v krátké stopáži přiblížit emoce, které uprchlíci zažívají.

Kampaň potrvá nejméně do konce roku a zazní i v rádiích, více informací lidé najdou na webu zacitspolecne.cz. Spoluautorka kampaně Petra Schwarz Koutská dodala, že pokud se podaří zajistit financování, mohla by se rozšířit i na venkovní plochy. Konsorcium při přípravě podle Koutské oslovilo také státní instituce, ale peníze se získat nepodařilo.

„Jediné, čeho se nám dostalo, je morální podpora,“ řekla. Zhruba pěti miliony korun na kampaň přispěly Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, nadace Blíž k sobě, Abakus a Charita ČR.

Problematický je přístup státu i krajů

Krchová uvedla, že spolupráce se státem v oblasti integrace ukrajinských migrantů obecně vázne. Konsorcium podle ní například dva měsíce žádalo ministerstvo práce a sociálních věcí o znění připravované další novely týkající se uprchlíků. Text nakonec dostali ve středu v noci a mohli ho připomínkovat jen do dnešních (čtvrtečních) 09:00. „Vláda zatím stále nepřistoupila na to, že z terénu může získat důležité informace pro plánovaná opatření,“ shrnula Krchová.

Doplnila, že stát by měl více podpořit jazykové vzdělávání a zaměřit se na dlouhodobější výhledy uprchlíků namísto tlaku na to, aby co nejrychleji nastoupili do většinou nekvalifikovaných zaměstnání.

Z výzkumů mezi uprchlíky podle ní vyplývá, že většina z nich pracuje právě v profesích s nízkou kvalifikací, i když asi dvě třetiny z příchozích mají vysokoškolské vzdělání.

Problémem podle ředitelky zůstává i přístup krajů. „Rovnoměrné rozmístění uprchlíků v ČR se nám stále nedaří,“ řekla. Dodala, že to znamená problémy například v Praze, kde zřejmě minimálně ve dvou městských částech asi nebudou dostačovat školské kapacity.

Za další významný problém Krchová označila fakt, že podle informací konsorcia více než 10 000 dětí uprchlíků v příslušném věku nenavštěvuje střední školy. „V případě, že i české děti předčasně opustí vzdělávací systém, tak je to pro stát velmi nákladné,“ uvedla.

Od počátku rusko-ukrajinské války do středy stát udělil uprchlíkům podle dat ministerstva vnitra 442 088 dočasných víz.Vzhledem k dalším přesunům nicméně přesný počet ukrajinských běženců pobývajících aktuálně v Česku není známý.

20. června 2022