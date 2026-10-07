Na sociálních sítích propuká řízené peklo. Proruská „Vlastenecká legie“ sdílí manifest k ozbrojenému odporu a tvrdí, že Slované povstali proti zlu. Polsko prý kolabuje, uprchlíci sem jezdí jen za drogami. Po Telegramu dokonce kolují děsivé „kill listy“, seznamy českých vojáků i civilistů, za jejichž vraždu se nabízí odměna. Zní to jako dystopie, ale právě takto vypadá výchozí scénář mezinárodního cvičení Powerful Word 2026, které před pár dny skončilo na Libavé. Redakce iDNES.cz byla u toho.
Přes falešný profil atraktivní ženy vylákají pod rouškou flirtu z vojáka fotky základny. Ukrajinci takto běžně lokalizují ruské jednotky.