Studoval i pracoval jste v Rusku. Liší se práce lékaře tady a tam?
Medicína je ve své podstatě všude stejná a dobrá práce vždy záleží na konkrétních lidech. Moje zkušenost s praxí v Rusku je možná zkreslená. Působil jsem v několika zařízeních v Moskevské oblasti, ale Rusko je obrovská země a rozdíly mezi nemocnicemi jsou velké. V Moskvě jsou špičkově vybavená centra, ale podmínky ve vzdálenějších koutech země mohou být velmi odlišné. V Česku se mi líbí dostupnost zdravotní péče a specializovaných ošetření. Oceňuji také důraz na odborné doporučení, který mi v Rusku chyběl. Tam hrálo velkou roli osobní doporučení nebo profesní autorita. To, co říká profesor, má velkou váhu na chod celého oddělení či univerzity. Tady i profesor dokáže svůj názor přehodnotit.
Co jste o Česku věděl, než jste přicestoval? A jak dobře znají naši zemi běžní Rusové?
Původně jsem plánoval odjet do Německa, tak jako mnoho jiných lékařů z Ruska. Právě o Německu nebo Francii mají totiž Rusové větší ponětí. Nakonec ale výběr padl na Česko a nelituji. Zpětně si nemyslím, že bych v Německu vydržel. Je to úplně jiná mentalita i jazyk. O Česku toho běžný obyvatel Ruska moc neví. Lidé znají hlavně pivo, historickou Prahu a hokej, pamatují někdejší známé česko-ruské souboje. Populární je i značka Škoda nebo některé české pohádky a filmy.
Na Češích mám rád jejich humor, hlavně ironii. I když mi někdy trvá, než pochopím, jestli si člověk dělá srandu, nebo mluví vážně.