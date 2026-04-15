Neurologických pacientů rychle přibývá. Včasné zahájení léčby je klíčové

Autor:
  17:24
Migréna, tenzní bolesti hlavy, mrtvice nebo Alzheimerova choroba patří mezi neurologická onemocnění, která se můžou týkat každého – jsou totiž druhou nejčastější příčinou úmrtí. Nejde přitom jen o onemocnění mozku, ale i míchy, svalů či periferních nervů. V Česku jimi trpí přes 650 tisíc lidí a podle odborníků ze Všeobecné fakultní nemocnice pacientů rychle přibývá.
Snímek mozku pacienta s cévní mozkovou mrtvicí | foto: Profimedia.cz

Proti Parkinsonově chorobě bojují olomoučtí chirurgové unikátní operací, při...
Přenosný stimulátor mozku na bázi slabého stejnosměrného proudu pomáhá...
Proti Parkinsonově chorobě bojují olomoučtí chirurgové unikátní operací, při...
Intracerebrální optické zařízení CEA-Leti určené ke zpomalení Parkinsonovy...
11 fotografií

Mezi nejčastější neurologická onemocnění odborníci řadí roztroušenou sklerózu, kterou v České republice trpí zhruba 25 tisíc lidí, a Alzheimerovu a Parkinsonovu nemoc. Tyto dvě choroby patří mezi neurodegenerativní onemocnění, s nimiž v Česku žije téměř 200 tisíc pacientů. Každoročně pak přibližně 25 tisíc lidí postihne cévní mozková příhoda, tedy mrtvice.

Díky AI léčíme pacienty s mrtvicí, u kterých to dříve nešlo, říká neurolog Václavík

Ačkoliv se její léčba v posledních letech výrazně zlepšila a klesá i počet pacientů, mrtvice zůstává jednou z hlavních příčin úmrtí a dlouhodobého postižení. Náhlé poškození mozku tak představuje jeden z nejčastějších akutních stavů v neurologii.

Odborníci odhadují, že mrtvice představuje zhruba 180 tisíc ztracených let zdravého života ročně. „Jednak je to v důsledku předčasného úmrtí, do třiceti dnů od mrtvice totiž zemře zhruba každý desátý pacient,“ řekla na středeční tiskové konferenci ke 100 letům Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze to řekla její primářka Petra Reková.

V Německu běžná, u nás péče po mrtvici a úrazech mozku chybí. Vznikl plán na změnu

Podle ní je ale důležitý i dlouhodobý pohled. „Pět let po mrtvici se pouze sedm z deseti pacientů nevrátí k normálnímu životu. Pouze tři budou plně soběstační. Tři z těch, co se nevrátí do normálního života, už nebudou mezi námi a čtyři budou mít středně významné až významné postižení,“ dodala.

Zkratka FAST pomáhá rozpoznat mrtvici

Zásadní roli u cévní mozkové příhody hraje čas. Čím dřív se pacient dostane k odborné péči, tím roste šance na jeho úplné zotavení. „Když se pacienti dostaví do 90 minut, tak se bez léčby uzdraví asi 30 procent z nich a s léčbou asi 50 procent,“ řekla pro iDNES.cz Reková.

Když se hlásí mrtvice, jde o čas. Nepodceňujte varovné příznaky

Ačkoliv příznaky, kterými se projevuje mrtvice, jsou velmi rozmanité, existuje pro ně užitečná zkratka FAST, v překladu RYCHLE. Při první pomoci tak využívá písmeno F jako FACE, což značí poruchy obličeje, A jako ARM, v překladu porucha hybnosti končetin, S jako SPEECH, tedy porucha řeči a T jako TIME, tedy čas, který znázorňuje spěch.

Podle Rekové je důležité zavolat záchrannou službu co nejdříve. „Záchranka přesně ví, kam má volat a kam vás doveze. Nejhorší je pacienta naložit do auta a přijet na akutní příjem s mrtvicí, kde se akorát zdržujeme,“ apeluje.

Pacienti navíc často řeší postakutní péči, například potřebu rehabilitace, dalších vyšetření, ale i změny v životě související s prací či invaliditou. Nově by jim měli pomoct koordinátoři péče v centrech, kde se léčí. „Důležitou roli hraje i komplexní péče po mrtvici, která výrazně ovlivňuje návrat pacientů do běžného života,“ doplnila Reková.

Roztroušená skleróza ovlivňuje mateřství

Mezi chronická onemocnění patří roztroušená skleróza, která nejčastěji postihuje mladé lidi mezi 20. a 40. rokem života. V Česku ji trpí přes 25 tisíc pacientů a ročně přibývá dalších až tisíc případů. Bez léčby může vést k invaliditě a zkrácení života až o 10 let.

Myslela jsem, že jsem vyčerpaná. Ve skutečnosti šlo o roztroušenou sklerózu

„Zásadní změnou posledních let je, že díky včasné a účinné léčbě dokážeme u řady pacientů výrazně zpomalit průběh nemoci a oddálit invaliditu,“ uvedla neuroložka Eva Kubala Havrdová.

Jednou z pacientek je i Monika Hečková, která svou diagnózu zjistila v roce 2017. Nemoc se u ní poprvé projevila nenápadně – zánětem v oku. Příznaky ale měla již dříve – například brnění končetin.

Skok v boji s rakovinou i roztroušenou sklerózou. Vakcína na smrtící virus je blíž

„Když jsme přistály na Krétě, tak jakmile letadlo dosedlo, začalo mě bolet oko. Ať jsem se podívala na jakoukoliv stranu, tak mě to prostě tlačilo, bolelo, neviděla jsem na blízko ani na dálku a hlavně rozmazaně. Po návratu do Prahy jsme jeli hned na oční. Čekala jsem, že dostanou nějakou mastičku a bude zase dobře,“ popsala pro iDNES.cz. Diagnóza pro ni přišla v mladém věku a znamenala zásadní zásah do plánů do budoucna.

Zásadní téma pro ni představovala především otázka mateřství. Roztroušená skleróza může průběh těhotenství ovlivnit. Při otěhotnění je také nutné upravit léčbu.

„Největší strach jsem měla z toho, jestli vůbec budu moct mít děti. Člověk najednou neřeší jen sebe, ale i to, co nemoc znamená pro budoucnost rodiny,“ řekla. Lékaři podle ní sice dnes dokážou těhotenství u pacientek dobře naplánovat, i tak je ale celý proces náročnější a plný nejistoty.

Roztroušená skleróza mi změnila život k lepšímu, říká pacient

Ačkoliv Monika má už dvouletého syna, nemoc jí zasahuje do každodenního života. Zároveň ji nutí zpomalit. „Po mateřské si práci budu vybírat tak, abych to zvládala bez nějakého výrazného přetížení, protože vím, že mi to potom nedělá dobře. Ty symptomy jsou totiž mnohem výraznější – brnění, únava, bolesti hlavy, rozmazané vidění a tak podobně,“ dodala.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Rekordní nálezné. Kraj vyplatí turistům miliony za poklad od Zvičiny

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Rekordní odměnu dostane dvojice turistů za nález zlatého pokladu u Zvičiny na Trutnovsku. Půjde o dosud nejvyšší vyplacenou sumu v Česku a současně o mnohonásobek běžných odměn. Obvykle se počítají v...

Poslanci schválili významný Den české vlajky 30. března, který navrhl Babiš

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Poslanci schválili, že 30. březen bude nově významným Dnem české vlajky. Prosadil to premiér a předseda ANO Andrej Babiš, jehož návrh vrátil poslancům Senát. Datum zvolil Babiš v souvislosti s tím,...

15. dubna 2026  5:53,  aktualizováno 

Hrozí autocenzura, odnést to může i Stardance. Expertka o Klempířově návrhu

Premium
Socioložka médií Marína Urbániková a ministr kultury otto Klempíř (Motoristé)

Zrušení koncesionářských poplatků může znamenat konec populárních pořadů, ale i větší strach z reakce politiků na kritické zpravodajství, analyzuje v rozhovoru pro iDNES.cz odbornice na média Marína...

15. dubna 2026

Tramvaj v pražských Dejvicích srazila desetiletou dívku

ilustrační snímek

V pražských Dejvicích se srazila tramvaj s přibližně desetiletou dívkou. Provoz tramvají byl mezi Hradčanskou a Vítězným náměstím zhruba na půl hodiny zastaven a některé spoje nabíraly zpoždění....

15. dubna 2026  17:52

Náprava si vyžádá čas, uznal kritizovaný raper Ye. Odložil koncert ve Francii

Kanye West na setkání s Donaldem Trumpem v Oválné pracovně Bílého domu...

Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, odkládá koncert ve francouzském Marseille v době, kdy čelí kritice za dřívější oslavování nacismu a antisemitské výroky. Osmačtyřicetiletý hudebník,...

15. dubna 2026  17:40

ODS vyzvala Babišovu vládu, aby řekla, na kolik dnů má Česko ropu a plyn

Předseda ODS Martin Kupka a stínový ministr financí Jan Skopeček

Opoziční ODS vyzvala vládu, aby jasně řekla, jaké má Česká republika zásoby klíčových surovin. „Vyzýváme vládu, aby českou veřejnost seznámila s tím, na kolik dnů má Česká republika zajištěné zásoby...

15. dubna 2026  13:34,  aktualizováno  17:30

Z nádraží ujel pracovní vlak bez obsluhy. Poškodil výhybku, zastavil po mnoha kilometrech

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil...

Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po jedenácti...

15. dubna 2026  12:35,  aktualizováno  17:23

Policie odložila prověřování ČAK v kauze obří zpronevěry advokátky Sukové

Obžalovaná bývalá advokátka Hana Suková (vpravo) a její spoluobžalovaná dcera...

Policie odložila prověřování České advokátní komory (ČAK) související s případem advokátky Hany Sukové. kterou viní ze zpronevěry peněz svých klientů. Komora ani žádný z jejích představitelů však...

15. dubna 2026  17:21

Budějovice vypověděly Dynamu smlouvu ze stadionu, majitelka hledá oporu na severu

Útočník Táborska Lukáš Matějka během zápasu s Českými Budějovicemi

Radní Českých Budějovic na středečním mimořádném zasedání potvrdili výpověď fotbalovému klubu na využívání stadionu. Pro zahraniční vedení Dynama to znamená kritický problém. Dohoda s majitelkou...

15. dubna 2026  9:10,  aktualizováno  17:10

Druhá střelba za týden. Bývalý student zabil na škole v Turecku devět lidí

Turecká záchranka a policie zasahují ve městě Onikişibat. Na tamní základní...

Při střelbě na základní škole na jihu Turecka ve středu zemřelo osm dětí a jeden dospělý, informoval ministr vnitra Mustafa Çiftçi. Dalších třináct lidí podle něj utrpělo zranění. Úřady dříve...

15. dubna 2026  14:43,  aktualizováno  17:09

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

ČT a ČRo v číslech: kolik stojí výroba pořadů, kolik padne na mzdy

Hynek Chudárek na mimořádném jednání Rady České televize ohledně plánovaných...

Česká televize i Český rozhlas čeká zásadní změna financování. Od příštího roku začnou být instituce financovány ze státního rozpočtu. Na rok 2027 například televize dostane 5,74 miliardy korun, což...

15. dubna 2026  17:04

Středobodem Čechů je rodina. Hrdí jsou na historii, sport a zlaté české ručičky

Ivana Tykač je zakladatelkou Institutu Solvo, který na začátku roku 2026...

Co je pro typického Čecha nejdůležitější? Za co se nejvíc stydí a čeho se bojí? Jsme opravdu tím nejateističtějším národem na planetě? Výzkum Češi 2026, který realizoval Solvo Institut na vzorku...

15. dubna 2026  16:56

