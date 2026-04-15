Mezi nejčastější neurologická onemocnění odborníci řadí roztroušenou sklerózu, kterou v České republice trpí zhruba 25 tisíc lidí, a Alzheimerovu a Parkinsonovu nemoc. Tyto dvě choroby patří mezi neurodegenerativní onemocnění, s nimiž v Česku žije téměř 200 tisíc pacientů. Každoročně pak přibližně 25 tisíc lidí postihne cévní mozková příhoda, tedy mrtvice.
Díky AI léčíme pacienty s mrtvicí, u kterých to dříve nešlo, říká neurolog Václavík
Ačkoliv se její léčba v posledních letech výrazně zlepšila a klesá i počet pacientů, mrtvice zůstává jednou z hlavních příčin úmrtí a dlouhodobého postižení. Náhlé poškození mozku tak představuje jeden z nejčastějších akutních stavů v neurologii.
Odborníci odhadují, že mrtvice představuje zhruba 180 tisíc ztracených let zdravého života ročně. „Jednak je to v důsledku předčasného úmrtí, do třiceti dnů od mrtvice totiž zemře zhruba každý desátý pacient,“ řekla na středeční tiskové konferenci ke 100 letům Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze to řekla její primářka Petra Reková.
V Německu běžná, u nás péče po mrtvici a úrazech mozku chybí. Vznikl plán na změnu
Podle ní je ale důležitý i dlouhodobý pohled. „Pět let po mrtvici se pouze sedm z deseti pacientů nevrátí k normálnímu životu. Pouze tři budou plně soběstační. Tři z těch, co se nevrátí do normálního života, už nebudou mezi námi a čtyři budou mít středně významné až významné postižení,“ dodala.
Zkratka FAST pomáhá rozpoznat mrtvici
Zásadní roli u cévní mozkové příhody hraje čas. Čím dřív se pacient dostane k odborné péči, tím roste šance na jeho úplné zotavení. „Když se pacienti dostaví do 90 minut, tak se bez léčby uzdraví asi 30 procent z nich a s léčbou asi 50 procent,“ řekla pro iDNES.cz Reková.
Když se hlásí mrtvice, jde o čas. Nepodceňujte varovné příznaky
Ačkoliv příznaky, kterými se projevuje mrtvice, jsou velmi rozmanité, existuje pro ně užitečná zkratka FAST, v překladu RYCHLE. Při první pomoci tak využívá písmeno F jako FACE, což značí poruchy obličeje, A jako ARM, v překladu porucha hybnosti končetin, S jako SPEECH, tedy porucha řeči a T jako TIME, tedy čas, který znázorňuje spěch.
Podle Rekové je důležité zavolat záchrannou službu co nejdříve. „Záchranka přesně ví, kam má volat a kam vás doveze. Nejhorší je pacienta naložit do auta a přijet na akutní příjem s mrtvicí, kde se akorát zdržujeme,“ apeluje.
Pacienti navíc často řeší postakutní péči, například potřebu rehabilitace, dalších vyšetření, ale i změny v životě související s prací či invaliditou. Nově by jim měli pomoct koordinátoři péče v centrech, kde se léčí. „Důležitou roli hraje i komplexní péče po mrtvici, která výrazně ovlivňuje návrat pacientů do běžného života,“ doplnila Reková.
Roztroušená skleróza ovlivňuje mateřství
Mezi chronická onemocnění patří roztroušená skleróza, která nejčastěji postihuje mladé lidi mezi 20. a 40. rokem života. V Česku ji trpí přes 25 tisíc pacientů a ročně přibývá dalších až tisíc případů. Bez léčby může vést k invaliditě a zkrácení života až o 10 let.
Myslela jsem, že jsem vyčerpaná. Ve skutečnosti šlo o roztroušenou sklerózu
„Zásadní změnou posledních let je, že díky včasné a účinné léčbě dokážeme u řady pacientů výrazně zpomalit průběh nemoci a oddálit invaliditu,“ uvedla neuroložka Eva Kubala Havrdová.
Jednou z pacientek je i Monika Hečková, která svou diagnózu zjistila v roce 2017. Nemoc se u ní poprvé projevila nenápadně – zánětem v oku. Příznaky ale měla již dříve – například brnění končetin.
Skok v boji s rakovinou i roztroušenou sklerózou. Vakcína na smrtící virus je blíž
„Když jsme přistály na Krétě, tak jakmile letadlo dosedlo, začalo mě bolet oko. Ať jsem se podívala na jakoukoliv stranu, tak mě to prostě tlačilo, bolelo, neviděla jsem na blízko ani na dálku a hlavně rozmazaně. Po návratu do Prahy jsme jeli hned na oční. Čekala jsem, že dostanou nějakou mastičku a bude zase dobře,“ popsala pro iDNES.cz. Diagnóza pro ni přišla v mladém věku a znamenala zásadní zásah do plánů do budoucna.
Zásadní téma pro ni představovala především otázka mateřství. Roztroušená skleróza může průběh těhotenství ovlivnit. Při otěhotnění je také nutné upravit léčbu.
„Největší strach jsem měla z toho, jestli vůbec budu moct mít děti. Člověk najednou neřeší jen sebe, ale i to, co nemoc znamená pro budoucnost rodiny,“ řekla. Lékaři podle ní sice dnes dokážou těhotenství u pacientek dobře naplánovat, i tak je ale celý proces náročnější a plný nejistoty.
Roztroušená skleróza mi změnila život k lepšímu, říká pacient
Ačkoliv Monika má už dvouletého syna, nemoc jí zasahuje do každodenního života. Zároveň ji nutí zpomalit. „Po mateřské si práci budu vybírat tak, abych to zvládala bez nějakého výrazného přetížení, protože vím, že mi to potom nedělá dobře. Ty symptomy jsou totiž mnohem výraznější – brnění, únava, bolesti hlavy, rozmazané vidění a tak podobně,“ dodala.