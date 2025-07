Hned na úvod musíme říct, že se nějakou tu dobu známe, nebudeme si tedy hrát na vykání, budeme si tykat. Britové sice tykání a vykání neznají, ale jak to vlastně funguje v Oxfordu při oslovování? Je to spíš takové britsky snobské, nebo naopak uvolněné a neformální?

Je to velmi uvolněné a neformální. Měl jsem z toho na začátku strach, protože jsem si myslel, že univerzita v Oxfordu bude spojená s určitou dávkou snobství. Ale funguje to tam stejně jako jinde v Británii. Když je někdo vysoce postavený, tak ho samozřejmě nejdřív oslovíš titulem, ale jinak se kolegové oslovují jménem. Je to velmi přirozené.

Co pro tebe znamená profesura? Je to životní milník, nebo to jde ještě někam dál?

Myslím, že v mém oboru už to dál moc nejde. Je to obrovský milník a já to beru jako neuvěřitelný úspěch. Posunulo mě to z českého rybníčku do oblasti světové vědy.

Zkusil jsem to a vyšlo to

Jak tě tam vlastně přijali? Přece jen jsi přišel z malé země.

Přišel jsem tam jako Čech z východní Evropy. Byl jsem možná nejprve trochu uťápnutý, ale rychle jsme navázali klinickou spolupráci a oni sami mi nabídli, jestli to nechci zkusit s profesurou. Nevěřil jsem, že bych mohl uspět, protože už tam měli kandidáty třeba i z velkých výzkumných center a těm to nevyšlo. Ale já to zkusil a vyšlo to.

Jak dlouho trval celý proces k profesuře?

Asi půl roku. Je dost komplikovaný. Musí tě nejprve nominovat místní profesoři, pak je třeba doporučení od neurochirurgů z Evropy, a dokonce zjišťují i morální profil kandidáta – jak se chová v kolektivu, k pacientům... Pokud by zjistili nějaké patologické chování, řízení okamžitě zastaví. Univerzita s takovým člověkem nechce mít nic společného.

Nedal ti někdo najevo, že jsi „z Východu“?

Ne, to opravdu ne. Oxford je extrémně multikulturní prostředí. Asi 60 % studentů jsou cizinci. Místní lidi to ani nenapadne někoho posuzovat podle země původu. Samozřejmě vnitřně možná posuzují trochu jinak Američana a Čecha, ale to je lidské.

Co teď jako profesor musíš dělat? Jaké máš povinnosti?

Hlavně výzkum. A také výuka – semináře, klinická výuka, výuka na operačních sálech. Spolupracuju s Nuffieldovým centrem klinických neurověd a pracujeme na výzkumu bolesti.

A to je právě velmi zajímavý výzkum. Co přesně zkoumáte?

Přišel jsem s nápadem, jak získat tkáň, kterou dosud nikdo nezískal – zadní míšní ganglia. Jsou to struktury obsahující buňky, které přenášejí bolest z periferie do centrálního nervového systému. Normálně je nemůžeš odebrat ze zdravého člověka. Ale při operacích primárních nádorů míchy se někdy musí resekovat i tato oblast. No a tehdy lze ganglia odebrat a použít je pro výzkum. Ten nápad je nadchl. Už jsme zpracovali první vzorky a buňky nám v laboratoři rostou.

Jak vyzrát na bolest?

A k čemu by to mohlo vést? Nové léky proti bolesti?

Přesně tak. Já nejsem laboratorní vědec, jsem klinik, ale díky těmto buňkám může vzniknout nový výzkum, který povede k lepším analgetikům. Dnes máme několik skupin léků, ale pořád je co zlepšovat – účinnost, závislost, vedlejší účinky...

Když se podíváš dopředu, myslíš, že bychom nad bolestí jednou mohli vyhrát?

Máme už teď třeba neuromodulační techniky – elektrody na míchu, které mění vnímání bolesti. Ale pořád jsme na začátku. Výzkum bude trvat roky, možná desítky let. Co z toho vznikne, se teprve uvidí.

Věnuješ se tomu v Oxfordu, ale propojuješ to i s Českem?

Ano. Když jsem odcházel, domluvil jsem se s profesorem Kachlíkem z Anatomického ústavu 2. lékařské fakulty, že si tam nechám výzkumný úvazek. Vytvořili jsme neformální skupinu Oxford–Praha, která se věnuje anatomickému výzkumu nervů a páteře. Jeden z našich objevů se týká sakrálních míšních kořenů – zjistili jsme, že po odstranění křížové kosti lze tyto nervy potenciálně rekonstruovat a obnovit funkci svěračů a sexuální funkci. To dosud nebylo známo.

A už jste to zkusili i v praxi?

V literatuře jsme našli asi dva případy, ale bez podrobností. Zatím jsme to rozpracovali a očekáváme prvního pacienta – zdravotní sestru. Uvidíme, jak to dopadne. Je to složitá operace, trvá třeba 20 hodin, podílí se na ní neurochirurg, páteřní chirurg i plastický chirurg.

Kdy v tobě uzrálo rozhodnutí zkusit to v Británii?

Británii mám rád. V roce 2014 jsem byl rok na stáži v Nottinghamu. Poté jsem nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice, ale pořád mě to táhlo poznat ještě něco nového. Na jednom kongresu jsem potkal chirurga z Oxfordu, zeptal se ho, jestli nebudou vypisovat místo – a šel jsem do výběrového řízení.

To chce odvahu…

Rozhodně. Po devíti letech v Praze jsi v komfortní zóně, víš, co tě čeká. A najednou přijdeš do nového prostředí, s jinými zvyky, jazykem, kulturou...

Dvacet hodin na sále

Říkal jsi, že operace trvá i 20 hodin. Jak to zvládáš fyzicky?

Máme přestávky. Operace trvá 20 hodin se vším všudy – od uspání po převezení na ARO. Pacient se třeba ten den ani neprobudí. My se během výkonu střídáme, jdeme na jídlo, na záchod. Všechno se dělá v klidu, bez stresu. Nedá se to uspěchat.

A pacient během těch 20 hodin spí?

Pacient samozřejmě spí. U takto rozsáhlých výkonů vůbec nehraje roli, jestli operace trvá 17, nebo 20 hodin. Důležité je dosáhnout operačního cíle. Tyto výkony jsou extrémně náročné – třeba když odstraňujeme hrudní obratel s nádorem prorůstajícím do hrudní dutiny, musí být přítomen hrudní chirurg, cévní chirurg, plastický chirurg i páteřní chirurg. Ale jsou to raritní případy – i v Oxfordu provádíme takové výkony jen třikrát do roka.

Na jakou operaci nejvíc vzpomínáš? Jaká byla nejtěžší?

Nejsložitější operace, u které jsem byl, bylo odstranění poloviny pánve kvůli osteosarkomu – zhoubnému nádoru vyrůstajícímu z kostní tkáně. Pacient byl velmi mladý a stál před rozhodnutím: buď zemřít během několika měsíců, nebo si nechat odstranit celou dolní končetinu a půlku pánve. Zvolil druhou možnost. Přežívá už víc než rok a je ve velmi dobrém stavu. Rekonstrukce spočívala v tom, že se stehenní kost s měkkými tkáněmi z amputované končetiny „vpáčila“ zpět do pánve a převzala funkci odstraněné části. Bylo to neuvěřitelně náročné.

Oxfordská univerzita se koncem ledna umístila na prvním místě na světě v žebříčku Times Higher Education. Na snímku neurochirurg Radek Kaiser.

To zní jako sci-fi. Kam až se to podle tebe může posunout?

Mohli bychom jednou být schopni pěstovat lidské tkáně v laboratoři a vytvářet individuální implantáty. Ale už teď se dějí zajímavé věci – například kolegové z Itálie rekonstruovali křížovou kost titanovým implantátem z 3D tiskárny na míru.

Zažil jsi někdy operaci, která tě citově zasáhla? Třeba u mladého pacienta?

Samozřejmě. Dělám neurochirurgii sedmnáct let a na začátku výcviku si tím projde každý. Když operuješ vrstevníka, mladého člověka po úrazu, zanechá to v tobě stopu. Ale postupem času se od toho musíš naučit odstřihnout, jinak tu práci dělat nemůžeš. Emoce a city při operaci nemají místo – byť je důležité vnímat lidský rozměr.

Koho bych nezvládl operovat

Dokázal bys operovat někoho z rodiny?

U jednodušších zákroků možná ano. Ale u komplikovaných výkonů, jako je krvácení do mozku nebo nádor páteře, bych to nezvládl. Znám chirurgy, kteří do toho šli, já bych si na to netroufl. V takové chvíli je lepší vědět, ke komu příbuzného poslat.

Tvůj obor se neuvěřitelně rychle vyvíjí. Co je dnes takovým svatým grálem neurochirurgie?

Jedním z nich je léčba míšních poranění. Šlo do toho obrovské množství financí i nadějí, že půjde regenerovat míšní tkáň. Ale víme, že to nepůjde. Jedinou nadějí jsou technologie jako elektrody nebo čipy, které by přenášely impulsy z mozku rovnou do svalů – tedy překlenout poraněnou oblast. Když čtu zprávy typu „postavili jsme pacienta na nohy“, jsem vždy opatrný. Důležité je znát kontext, závažnost úrazu a možnost aplikace u dalších pacientů.

Ale určitě zažíváš i ty momenty, kdy se pacient opravdu zázračně postaví.

To je obrovská radost. V neurochirurgii a páteřní chirurgii je spousta případů, kdy efekt operace vidíme hned. Pacient přijde ochrnutý nebo s bolestmi zad, a druhý den chodí. U některých pacientů je ten efekt okamžitý, a to je na tom oboru krásné.

A když srovnáš českou neurochirurgii se zahraničím – jsme pozadu?

Nejsme. Česká neurochirurgie je kvalitní. Ale je důležité jezdit na stáže, abychom se naučili jiné přístupy. Není to jen o technice, ale o filozofii – kdy a komu operaci provést. U mnoha výkonů nemáme jasná doporučení, a na stejný nález můžeš dostat pět různých názorů od pěti chirurgů. Zkušenost a přemýšlení jsou klíčové.

Takže rozhodování závisí na pacientovi?

Ano. Věk, váha, životní styl, kouření... Třeba u kuřáků je prokázané, že kostní hojení je horší. V Americe se některým kuřákům řekne: operace ano, ale až přestanete kouřit a vydržíte to půl roku.

