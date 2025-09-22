Poradce premiéra Netuka mluvil o srdci, IKEM i údajných penězích pro politiky

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM a poradce premiéra Ivan Netuka v Rozstřelu popsal svou praxi v Saúdské Arábii, kde podle něj „probíhá dramatická přeměna země“ a ženy už běžně operují. O kauze kolem IKEM a zesnulého ředitele Michala Stiborka řekl, že obvinění o „penězích pro politické strany jsou naprostý nesmysl“ a věc brzy uzavře soud. Vyzval také k hlubší reformě financování českého zdravotnictví.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ivan Netuka se právě vrátil z dvoutýdenní pracovní návštěvy Saudské Arábie. „Je to zajímavá zkušenost a pro mě už ne neobvyklá. Do zahraničí létám dlouhodobě; teď nejčastěji právě do Saúdské Arábie či Kuvajtu,“ popsal.

Ženy už v arabském světě běžně operují

Přednosta kardiovaskulární chirurgie IKEM operuje konkrétně v královské nemocnici v saudském Rijádu: „Standard je tam velmi vysoký. Komunikačním jazykem je angličtina, informační systémy i přístroje jsou stejné jako v Bostonu – je to velmi moderní a mezinárodní prostředí.“

Stereotypy o postavení žen podle něj v Saudské Arábii už dávno neplatí. „Od roku 2018 vidím obrovskou transformaci země. Operoval jsem s místními lékařkami na kardiochirurgii, ženy se prosazují i ve vysokých manažerských pozicích. Postavení žen se tam zásadně změnilo,“ domnívá se.

Rozstřel: Ivan Netuka - celý záznam
Hostem pořadu Rozstřel je Ivan Netuka, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie.
Hostem pořadu Rozstřel je Ivan Netuka, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie.
Hostem pořadu Rozstřel je Ivan Netuka, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie.
12 fotografií

K tomu, proč si státy Perského zálivu zvou zahraniční špičky, dodal: „Nejezdím tam na rutinní výkony, spíš na komplexnější operace. Tyto země mění politiku – místo financování péče po celém světě se snaží co nejvíc výkonů dělat doma a přivést odborníky k sobě. Je to i levnější než posílat pacienty do USA či Německa.“

Nazí v sauně se Stiborkem?

V Rozstřelu odpovídal Ivan Netuka i na otázky k „vyděračské kauze“ kolem IKEM a schůzce se zesnulým ředitelem Michalem Stiborkem.

„Je to pokračování kauzy, která tři roky hýbala veřejností. Vyhrožovalo se medializací a selektivními úniky ze spisů. Hlavní líčení je nařízeno na polovinu října. Jsme s profesorem Pirkem v pozici poškozených a trpělivě čekáme na rozhodnutí soudu,“ řekl.

Verzi „nahé schůzky“ v sauně se Stiborkem odmítl: „V sauně jsme vůbec nebyli a už vůbec ne nazí. Jednou jsme byli v bazénu ve sportovním centru na Brumlovce – je to pro nás nejbližší fitness centrum a chodí tam řada našich lékařů. Nebylo to nic konspirativního.“

Nařčení, že „zakázky v IKEMu měly i jeho zásluhou generovat peníze pro ODS“, Netuka taktéž odmítl. „To mohu naprosto vyloučit. Je to nesmysl a nejsou pro to žádné důkazy – jen odposlech rozhovoru třetích stran. Debata o financování politických stran se netýkala mě, ale pana Stiborka a pana Františka Janů. Navíc proběhla s odstupem čtyř týdnů od naší schůzky na Brumlovce,“ uvedl.

„Naše vztahy s panem ředitelem tehdy rozhodně nebyly harmonické; představa, že bych po někom v takovém klinči něco požadoval, je absurdní,“ uzavřel kauzu.

Hlubší reforma je nutná

Na závěr zhodnotil kardiochirurg kondici českého zdravotnictví: „Kvalita a dostupnost špičkových technologií je velmi vysoká. Problém je nerovnoměrná regionální dostupnost péče a financování. Slučování pojišťoven není recept – jejich provoz stojí kolem tří až čtyř procent objemu.“

„I kdyby to byla dvě procenta, systém to nespasí. Naopak má smysl větší konkurence v prevenci a speciálních programech; klíč je ale v úhradové vyhlášce. Za sebe říkám: je potřeba hlubší řez do financování a už konečně opravdová reforma,“ navrhl přednosta.

Jak funguje mechanická srdeční podpora a jaké má limity? Kolik pacientů s ní IKEM sleduje a kolik lidí v Česku žije po transplantaci srdce? Kam se posunula logistika převozů orgánů díky novým technologiím? A jak perspektivní je xenotransplantace, tedy přenos orgánů ze zvířat na člověka? I na tyto otázky odpovídal Ivan Netuka v Rozstřelu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Poradce premiéra Netuka mluvil o srdci, IKEM i údajných penězích pro politiky

Vysíláme

Přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM a poradce premiéra Ivan Netuka v Rozstřelu popsal svou praxi v Saúdské Arábii, kde podle něj „probíhá dramatická přeměna země“ a ženy už běžně...

22. září 2025

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle...

22. září 2025  9:52

Knobloch se v kauze Autostráda dohodl na podmínce, navíc zaplatí 16 milionů

V projednávání korupční kauzy Autostráda pokračuje dnes Okresní soud v Olomouci. Jednomu z hlavních aktérů Robertu Knoblochovi uložil trest sjednaný se státním zástupcem v podobě dohody o vině a...

22. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:40

Soud v kauze Dozimetr začíná. Redl předal soudci obálku, Hlubuček bude vypovídat

V pondělí začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Před obvodním soudem pro Prahu 9 se obhajuje skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval...

22. září 2025  6:35,  aktualizováno  9:33

Slova o mučednictví, slzy v očích. Tisíce příznivců se rozloučily s Charliem Kirkem

Za přísných bezpečnostních opatření se několik desítek tisíc lidí shromáždilo na stadionu v Glendale v Arizoně na poslední rozloučení se zastřeleným pravicovým aktivistou Charliem Kirkem. Stadion s...

21. září 2025  22:46,  aktualizováno  22.9 9:10

VIDEO: Ukrajinští piloti ukázali, jak s F-16 sestřelují ruské rakety

Ukrajinské letectvo zveřejnilo raritní záběry svých stíhaček F-16 při sestřelování ruských raket Ch-101. Rusko v noci na sobotu vyslalo proti Ukrajině čtyřicet raket a střel a 579 dronů. Nejméně tři...

22. září 2025  9:06

Na Čínu a Filipíny se žene supertajfun Ragasa. Tisíce lidí se evakuují

Filipíny a Čína se připravují na blížící se supertajfun Ragasa. Tisíce lidí se v pondělí na asijském souostroví evakuovaly, v hlavním městě Manily a na většině území se uzavřely školy i vládní úřady....

22. září 2025  8:08

Na Olomoucku shořel autojeřáb. Požár způsobil škodu za 15 milionů

U motorestu v obci Skrbeň na Olomoucku vzplál v pondělí ráno automobilový jeřáb. Plameny stroj zcela pohltily a způsobily tak škodu 15 milionů korun. Podle policie se nikdo nezranil.

22. září 2025  7:57

Palestinu uznají další země. OSN uspořádá jednání o dvoustátním řešení konfliktu

Na okraj Valného shromáždění Organizace spojených národů (OSN) uspořádá v pondělí Francie a Saudská Arábie setkání hlav států a vlád o dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu. K uznání...

22. září 2025  7:49

Po prosluněném víkendu nastává vlna ochlazení. Studená fronta přinese déšť

Po teplotních rekordech, které zažilo Česko uplynulý víkend, přichází vlna ochlazení. Podzimní teploty se již od pondělního rána pohybují kolem 10 stupňů Celsia. Přes den budou teploty do 16 stupňů...

22. září 2025  6:48

Nestojíme o sjednocení s Jihokorejci a jaderných zbraní se nevzdáme, řekl Kim

KLDR nestojí o sjednocení s Jižní Koreou ani se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní. Uvedl to severokorejský vůdce Kim Čong-un. Kim také prohlásil, že má dobré vzpomínky na amerického prezidenta...

22. září 2025  6:17

Kanada, Austrálie, Velká Británie a Portugalsko uznaly oficiálně Stát Palestinu

Austrálie, Británie a Kanada formálně uznaly Stát Palestinu, na síti X to oznámili premiéři této trojice zemí. V prohlášeních premiéři Británie, Kanady a Austrálie Keir Starmer, Mark Carney a Anthony...

21. září 2025  15:22,  aktualizováno  22.9 6:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.