Poradce premiéra Netuka mluvil o srdci, IKEM i údajných penězích pro politiky

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Ivan Netuka se právě vrátil z dvoutýdenní pracovní návštěvy Saudské Arábie. „Je to zajímavá zkušenost a pro mě už ne neobvyklá. Do zahraničí létám dlouhodobě; teď nejčastěji právě do Saúdské Arábie či Kuvajtu,“ popsal.
Ženy už v arabském světě běžně operují
Přednosta kardiovaskulární chirurgie IKEM operuje konkrétně v královské nemocnici v saudském Rijádu: „Standard je tam velmi vysoký. Komunikačním jazykem je angličtina, informační systémy i přístroje jsou stejné jako v Bostonu – je to velmi moderní a mezinárodní prostředí.“
Stereotypy o postavení žen podle něj v Saudské Arábii už dávno neplatí. „Od roku 2018 vidím obrovskou transformaci země. Operoval jsem s místními lékařkami na kardiochirurgii, ženy se prosazují i ve vysokých manažerských pozicích. Postavení žen se tam zásadně změnilo,“ domnívá se.
K tomu, proč si státy Perského zálivu zvou zahraniční špičky, dodal: „Nejezdím tam na rutinní výkony, spíš na komplexnější operace. Tyto země mění politiku – místo financování péče po celém světě se snaží co nejvíc výkonů dělat doma a přivést odborníky k sobě. Je to i levnější než posílat pacienty do USA či Německa.“
Nazí v sauně se Stiborkem?
V Rozstřelu odpovídal Ivan Netuka i na otázky k „vyděračské kauze“ kolem IKEM a schůzce se zesnulým ředitelem Michalem Stiborkem.
„Je to pokračování kauzy, která tři roky hýbala veřejností. Vyhrožovalo se medializací a selektivními úniky ze spisů. Hlavní líčení je nařízeno na polovinu října. Jsme s profesorem Pirkem v pozici poškozených a trpělivě čekáme na rozhodnutí soudu,“ řekl.
Verzi „nahé schůzky“ v sauně se Stiborkem odmítl: „V sauně jsme vůbec nebyli a už vůbec ne nazí. Jednou jsme byli v bazénu ve sportovním centru na Brumlovce – je to pro nás nejbližší fitness centrum a chodí tam řada našich lékařů. Nebylo to nic konspirativního.“
Nařčení, že „zakázky v IKEMu měly i jeho zásluhou generovat peníze pro ODS“, Netuka taktéž odmítl. „To mohu naprosto vyloučit. Je to nesmysl a nejsou pro to žádné důkazy – jen odposlech rozhovoru třetích stran. Debata o financování politických stran se netýkala mě, ale pana Stiborka a pana Františka Janů. Navíc proběhla s odstupem čtyř týdnů od naší schůzky na Brumlovce,“ uvedl.
„Naše vztahy s panem ředitelem tehdy rozhodně nebyly harmonické; představa, že bych po někom v takovém klinči něco požadoval, je absurdní,“ uzavřel kauzu.
Hlubší reforma je nutná
Na závěr zhodnotil kardiochirurg kondici českého zdravotnictví: „Kvalita a dostupnost špičkových technologií je velmi vysoká. Problém je nerovnoměrná regionální dostupnost péče a financování. Slučování pojišťoven není recept – jejich provoz stojí kolem tří až čtyř procent objemu.“
„I kdyby to byla dvě procenta, systém to nespasí. Naopak má smysl větší konkurence v prevenci a speciálních programech; klíč je ale v úhradové vyhlášce. Za sebe říkám: je potřeba hlubší řez do financování a už konečně opravdová reforma,“ navrhl přednosta.
Jak funguje mechanická srdeční podpora a jaké má limity? Kolik pacientů s ní IKEM sleduje a kolik lidí v Česku žije po transplantaci srdce? Kam se posunula logistika převozů orgánů díky novým technologiím? A jak perspektivní je xenotransplantace, tedy přenos orgánů ze zvířat na člověka? I na tyto otázky odpovídal Ivan Netuka v Rozstřelu.