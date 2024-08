Začala invaze, hejna netopýrů hledají úkryt u lidí. Pozor na vzteklinu

Létající savce z lidských obydlí často pomáhají vracet do volné přírody ochránci zvířat ze záchranných stanic, ale také strážníci či hasiči. Z jejich zkušeností vyplývá, že netopýři v tomto období zalétají do bytů, kanceláří, chodeb domů i jiných budov nejčastěji na Liberecku, Plzeňsku, Klatovsku, Litoměřicku, Karlovarsku, v Brně, Ostravě, Havířově či Křešicích.

Podle Alžběty Čechové z Českého svazu ochránců přírody stačí nechat pootevřená okna, kterými se netopýři snadno dostanou dovnitř, ale stejnou cestou už nemohou ven. „V tomto čase by lidé neměli nechávat otevřené ventilačky v prázdných místnostech, pokud nejsou v oknech sítě proti hmyzu,“ radí Čechová.

Loni v srpnu a září pomohli pracovníci záchranných stanic pro volně žijící živočichy vyprostit z lidských obydlí 2 696 netopýrů. Letos období netopýřích návštěv teprve začalo a už jim prošlo rukama okolo 1 300 jedinců. A další vyháněli z domů strážníci.

„V posledních dnech jsme na žádost lidí zasahovali třikrát. Jeden až dva netopýři vlétli do bytu či na zasklený balkon a další čtyři se usadili v chodbě domu pod stropem. Protože nejsme vybavení pro práci ve výšce, pomohli nám je sundat a vypustit hasiči s žebříkem,“ říká mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů.

Někteří lidé si s netopýry poradí sami. Jako liberecký lékař Jozef Kubinyi, když je loni v srpnu po návratu z několikadenní dovolené našel ve svém bytě. „Bylo před jedenáctou hodinou v noci a nejdřív jsem si nevšiml, že visí na záclonách. Objevil jsem je, až když mě zaujal jejich trus na zemi. Otevřel jsem okna, aby vyletěli ven,“ vzpomíná Kubinyi.

„Ale nechtělo se jim do sychravého počasí. Tak jsem dělal hluk, snažil se je vyplašit máváním rukama, opakovaně jsem zapínal a vypínal světlo. Trvalo přes tři hodiny, než všichni zmizeli,“ dodává.

306 netopýrů na policii

Mnozí lidé se ale netopýrů bojí a raději volají na pomoc odborníky. Největší zkušenosti s odchytem má zřejmě vedoucí záchranné stanice při Zoo Liberec Ivana Hancvenclová. Od začátku srpna už sama odlovila okolo 900 netopýrů. V posledním týdnu kvůli nim vyjížděla i dvakrát denně do Liberce a Jablonce.

„Nevíme proč, ale právě v těchto městech se do budov stahuje nejvíce netopýrů hvízdavých, což je nejmenší druh těchto létajících savců. Není třeba se jich bát, ale ani důvod jim ubližovat,“ říká Hancvenclová.

V jednom jabloneckém bytě bytě jich loni našla rekordních 499. Přes 400 jich vlétlo také do chodeb liberecké nemocnice. Letošní prozatímní rekord je 306 netopýrů, kteří se v minulých dnech usadili v prázdné zasedačce liberecké státní policie. Dalších 225 bylo v jednom z libereckých bytů. A hejna čítající okolo 150 jedinců už řešili i lidé ze záchranných stanic v Brně a Plzni.

Pokud je netopýrů v místnosti jen pár, stačí podle ochránců otevřít okna dokořán, rozhrnout záclony, zhasnout, odejít a oni postupně sami odletí. Pokud je ale uvnitř větší hejno, řada zvířat je uvězněná ve vázách, v osvětlení, mezi okny či pod nábytkem, odkud se sama nedostanou. A pokud jsou tam déle, uhynou.

Například v pátek dopoledne našla Hancvenclová v dlouhodobě neobývaném bytě v Liberci, kam ji zavolali majitelé, celkem 71 netopýrů, ale z toho 52 uhynulých.

Někdy sice netopýři přežijí i delší uvěznění v domech, ale jsou tak zesláblí, že nemohou odletět.

„Potřebují vodu, případně trochu glukózy, aby nabrali sílu. Někteří lidé si na to troufnou sami, ale většina volá nás. My se o netopýry postaráme. Jsou chránění a užiteční, spořádají velké množství hmyzu. Pokud se necítí ohrožení, na člověka neútočí. Když se brání, kousnou, ale jen v přímém kontaktu. U nejmenšího druhu nehrozí, že prokousne kůži, ale u těch větších ano, proto je vždy jistější nechytat netopýry holou rukou, ale používat ochranné rukavice kvůli riziku nákazy vzteklinou,“ dodává Hancvenclová.

Kde hledat rady Kontakty na záchranné stanice pro zvířata: www.zvirevnouzi.cz Dispečink záchranných stanic pro zvířata: telefonní číslo 774 155 155 Informace o netopýrech:

web Českého svazu ochránců přírody Nyctalus www.nyctalus.cz, který provozuje přes den i SOS netopýří linku na číslech:

731 523 599 a 728 504 240

Riziko smrtící vztekliny

Státní veterinární správa v červenci odhalila vzteklinu u netopýra večerního, kterého našli lidé v zuboženém stavu v Ostravě.

Zvíře kouslo přivolaného zoologa, který ho chtěl chytit. Jelikož vzteklina je virové onemocnění přenosné i na člověka, muž podstupuje preventivně očkování. Dostane pět dávek vakcíny v rozmezí měsíce.

Lékaři doporučují stejný postup všem lidem, které u nás nebo v cizině zraní netopýr. Virus vztekliny – lyssavirus – se totiž přenáší především slinami nakažených savců, nejčastěji šelem a letounů a nemoc končí smrtí, je nevyléčitelná.

„Pokud by se lidé nakazili a propuklo u nich onemocnění centrálního nervového systému, zemřeli by. Cílená léčba vztekliny není. Na nemoc ročně umírá nejméně 50 tisíc lidí, především v Asii a Africe, často děti. Pokud jde o vakcíny, naštěstí už to nejsou bolestivé injekce do břicha jako kdysi,“ říká lékař opavského infekčního oddělení Petr Kümpel.

Zatímco většina zvířat nakažených vzteklinou hyne, netopýři dokážou přežít. Naposledy se vzteklina prokázala v Česku před devíti lety u netopýra nalezeného v centru Prahy. A teď v centru Ostravy.

Ministr zemědělství Marek Výborný poté doporučil, aby se nechali preventivně přeočkovat lidé, kteří se s netopýry setkávají častěji, především chiropterologové - odborníci na netopýry, pracovníci odchytových služeb či speleologové, a předešli tak zdravotním problémům. Očkování proti vzteklině poskytuje pětiletou ochranu.

„Pro chiropterology i další lidi, kteří pracují s netopýry, je očkování dostupné na žádost. Například moje kolegyně je naočkovaná a vakcínu jí zaplatil zaměstnavatel. Já se také chtěla nechat naočkovat, ale na první vakcínu jsem měla špatnou reakci, proto jsem preventivní očkování vzdala,“ popisuje osobní zkušenost liberecká lovkyně netopýrů Hancvenclová.

V Česku se každý rok nechávají očkovat stovky lidí, většina preventivně. Jedna dávka stojí kolem tisíce korun, některým to hradí zaměstnavatel. Ale lékaři očkují také desítky lidí po zranění rizikovým zvířetem v cizině či u nás.

Například Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Motol v Praze naočkovala za posledních 24 měsíců proti vzteklině téměř 700 lidí. Z toho 580 se chránilo preventivně, hlavně před cestou do ciziny.

„Při preventivním očkování se dříve dávaly tři dávky vakcíny, nyní podle odborného doporučení už jen dvě. Po poranění zvířetem dostává pacient pět dávek. My jsme za poslední dva roky ambulantně očkovali 108 lidí ohrožených vzteklinou po poranění zvířetem v cizině a šest pacientů, které poranili netopýři v Česku,“ říká přednosta motolské infekční kliniky Milan Trojánek.