Netopýři se před 65 miliony let vyvinuli v Evropě. Vědci včetně Čechů boří představy

K tomuto závěru vědci dospěli analýzou genomů 103 druhů netopýrů a 44 fosilních nálezů z celého světa. Na výzkumu spolupracovali odborníci z více než 60 zemí. Analyzované druhy zastupovaly všech 21 známých čeledí netopýrů. Studii zveřejnil časopis Nature.
Do výzkumu se zapojili také odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Národního muzea a Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, uvedla fakulta v tiskové zprávě.
Let a echolokace mají dávné kořeny
Vědci také zrekonstruovali genom společného předka dnešních netopýrů. Z analýzy vyplývá, že aktivní let i echolokace se začaly vyvíjet už v rané fázi jejich evoluce. Echolokace umožňuje netopýrům orientovat se v prostoru podle ozvěny zvuků, které vydávají.
„Je skvělé, že se díky úsilí tolika lidí podařilo propojit moderní metody sekvenování DNA a studia fosilních nálezů, a tím rozplést složitou evoluční historii netopýrů a jejich unikátních vlastností,“ řekl spoluautor studie Marek Uvizl, který působí na Přírodovědecké fakultě UK, v Národním muzeu a na University College Dublin.
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Vzorky pro výzkum pomáhali získat také Petr Benda z Přírodovědecké fakulty UK a Národního muzea a Peter Vallo z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Mezi analyzovanými druhy byl žlázokřídlec Seabrův, jehož vzorek Benda přivezl z Namibie. Patří do jihoafrické čeledi zahrnující pouze dva vzácné druhy.
Rozmanitost netopýrů se projevuje také výraznými rozdíly ve velikosti. K největším patří kaloň zlatotemenný, který žije pouze na Filipínách. Rozpětí jeho křídel může dosáhnout přibližně 1,8 metru a živí se převážně ovocem. Netopýr čmelákový z jihovýchodní Asie má naproti tomu tělo dlouhé jen kolem tří centimetrů.
Nově sestavená genetická data mohou vědcům pomoci zkoumat také neobvyklou dlouhověkost netopýrů a jejich reakce na virové infekce. Poznatky by časem mohly být užitečné pro výzkum stárnutí a infekčních nemocí u lidí.
Netopýři jsou zároveň důležití pro přírodu. Některé druhy spotřebovávají velké množství hmyzu, jiné opylují rostliny nebo rozšiřují jejich semena.