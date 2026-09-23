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Netopýři se před 65 miliony let vyvinuli v Evropě. Vědci včetně Čechů boří představy

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  19:32
Netopýři dokážou ve tmě zachytit i velmi drobnou kořist. Pomáhá jim v tom...

Netopýři dokážou ve tmě zachytit i velmi drobnou kořist. Pomáhá jim v tom echolokace neboli orientace pomocí zvuku. | foto: ČTK

Netopýři jsou jediní savci, kteří dokážou skutečně létat. Jejich křídla tvoří...
Netopýři jsou jediní savci, kteří dokážou skutečně létat. Jejich křídla tvoří...
Netopýři dokážou ve tmě zachytit i velmi drobnou kořist. Pomáhá jim v tom...
Jeden z největších netopýrů na světě má rozpětí křídel až 1,7 metru. Žije v...
49 fotografií
Netopýři se přibližně před 65 miliony let vyvinuli v Evropě, odkud se přes Afriku rozšířili do celého světa. Nová studie tak mění dosavadní představy, podle nichž pocházeli z Asie, Afriky či Severní Ameriky. Schopnost létat a orientovat se pomocí ozvěny se u nich navíc začala rozvíjet už na počátku jejich evoluce.

K tomuto závěru vědci dospěli analýzou genomů 103 druhů netopýrů a 44 fosilních nálezů z celého světa. Na výzkumu spolupracovali odborníci z více než 60 zemí. Analyzované druhy zastupovaly všech 21 známých čeledí netopýrů. Studii zveřejnil časopis Nature.

Netopýři dokážou ve tmě zachytit i velmi drobnou kořist. Pomáhá jim v tom echolokace neboli orientace pomocí zvuku.
Netopýři jsou jediní savci, kteří dokážou skutečně létat. Jejich křídla tvoří tenká blána napnutá mezi prodlouženými prsty.
Netopýři jsou jediní savci, kteří dokážou skutečně létat. Jejich křídla tvoří tenká blána napnutá mezi prodlouženými prsty.
Netopýři dokážou ve tmě zachytit i velmi drobnou kořist. Pomáhá jim v tom echolokace neboli orientace pomocí zvuku.
49 fotografií

Do výzkumu se zapojili také odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Národního muzea a Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, uvedla fakulta v tiskové zprávě.

Let a echolokace mají dávné kořeny

Vědci také zrekonstruovali genom společného předka dnešních netopýrů. Z analýzy vyplývá, že aktivní let i echolokace se začaly vyvíjet už v rané fázi jejich evoluce. Echolokace umožňuje netopýrům orientovat se v prostoru podle ozvěny zvuků, které vydávají.

„Je skvělé, že se díky úsilí tolika lidí podařilo propojit moderní metody sekvenování DNA a studia fosilních nálezů, a tím rozplést složitou evoluční historii netopýrů a jejich unikátních vlastností,“ řekl spoluautor studie Marek Uvizl, který působí na Přírodovědecké fakultě UK, v Národním muzeu a na University College Dublin.

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Vzorky pro výzkum pomáhali získat také Petr Benda z Přírodovědecké fakulty UK a Národního muzea a Peter Vallo z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Mezi analyzovanými druhy byl žlázokřídlec Seabrův, jehož vzorek Benda přivezl z Namibie. Patří do jihoafrické čeledi zahrnující pouze dva vzácné druhy.

Rozmanitost netopýrů se projevuje také výraznými rozdíly ve velikosti. K největším patří kaloň zlatotemenný, který žije pouze na Filipínách. Rozpětí jeho křídel může dosáhnout přibližně 1,8 metru a živí se převážně ovocem. Netopýr čmelákový z jihovýchodní Asie má naproti tomu tělo dlouhé jen kolem tří centimetrů.

Jeden z největších netopýrů na světě má rozpětí křídel až 1,7 metru. Žije v tropických lesích na Filipínách.

Nově sestavená genetická data mohou vědcům pomoci zkoumat také neobvyklou dlouhověkost netopýrů a jejich reakce na virové infekce. Poznatky by časem mohly být užitečné pro výzkum stárnutí a infekčních nemocí u lidí.

Netopýři jsou zároveň důležití pro přírodu. Některé druhy spotřebovávají velké množství hmyzu, jiné opylují rostliny nebo rozšiřují jejich semena.

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