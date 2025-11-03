Zároveň podle ní ale platí, že s nárůstem psychických potíží u mladších generací – jako jsou úzkosti, deprese či chronický stres – lze očekávat, že poruchy spánku budou častější i u těchto věkových skupin.
„V moderní společnosti je odpočinek často vnímán jako slabost a výkon jako hodnota. Tlak být neustále aktivní, zvládat víc a stíhat všechno však vede k přetížení. A právě teď v podzimních měsících se tento tlak často nejvíce projeví,“ říká psycholožka Jana Krejzová.
Nabízeny jsou zátěžové deky, které díky své hmotnosti mají dokázat vytvořit pocit, že vás někdo objímá. V nabídce jsou také pyžama z látky, která prý dokáže zvyšovat průtok krve a proudění kyslíku.