Nesnižujme podpory v nezaměstnanosti, notuje si Grolich s šéfem odborů

„My jsme se bavili o plánovaných změnách zákoníku práce, a to zejména dvou oblastí, které bychom chtěli, a vyzýváme tímto vládu, aby si ty návrhy rozmyslela a stáhla je,“ řekl Grolich po setkání vedení lidovců se Středulou.
„Když už vláda chce šetřit v rámci státního rozpočtu, tak to navrhuje tak, že se to dotýká těch lidí, kteří jsou v té nejtíživější situaci, a to v situaci, kdy fakticky přišli o práci, respektive kdy si tu práci hledají po rodičovské nebo například po dlouhodobé péči o někoho blízkého,“ uvedl šéf lidovců.
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Je potřeba udělat gesto, že Grolich je nadějí české politiky, říká útěkář z TOP 09
Snížení podpor v nezaměstnanosti podpořila Sněmovna v úterý večer v prvním čtení. Návrh vlády ANO, SPD a Motoristů sobě, jímž chce vláda ušetřit asi pět miliard korun ročně, se nepodařilo opozici zamítnout, ani vrátit kabinetu Andreje Babiše k přepracování. A to přesto, že s návrhem má velký problém i hnutí SPD. Koalice chce hledat kompromis při dalším projednávání změn zákoníku práce.
V prvních dvou měsících má klesnout z 80 procent výdělku na 65 procent, maximálně má činit 60 procent průměrné mzdy místo 80 procent. Nově má být sazba podpory v nezaměstnanosti nastavena stejně bez ohledu na věk uchazeče. První dva měsíce bude činit 65 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, další dva měsíce 50 procent a po zbývající podpůrčí dobu 45 procent.
Současně se má zrušit zvýhodnění osob od 52 let, které dnes mohou vyšší procentní sazbu pobírat po delší dobu. Délka podpůrčí doby se změnit nemá. Zůstane pět měsíců pro osoby do 52 let, osm měsíců pro osoby od 52 do 57 let a jedenáct měsíců pro osoby nad 57 let.
Zvýšení podpory v nezaměstnanosti prosadila v minulém volebním období bývalá vláda Petra Fialy a pro tehdy hlasovalo i ANO, zdrželo se jen hnutí SPD a jediný poslanec ANO.
Je předkládán i návrh, který fakticky legalizuje švarcsystém, kritizoval Grolich
„Toto celé znamená úsporu jen nějakých 4 miliardy do státního rozpočtu a bereme je lidem, kteří, zopakuju, jsou ve velmi tíživé situaci. Naproti tomu je tady předkládaný návrh, který fakticky legalizuje švarcsystém, kdy to bude znamenat, že pokud do tohoto švarcsystému budou přecházet zaměstnanci, což zase je pro ně mnohem méně výhodné, mnohem méně mají sociálních jistot, tak to znamená na příjmové stránce, že přijmeme u každých 10 tisíc zaměstnanců o řádově 2,5 miliardy korun, varoval Grolich.
„A těch lidí, kteří by takhle mohli přejít, podle data a informací, které máme k dispozici, tak jsou to vyšší desetitisíce,“ upozornil šéf lidovců.