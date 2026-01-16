Nesmíme přestat hájit naše hodnoty, řekl Pavel k výročí upálení Jana Palacha

Čin Jana Palacha zůstává i po 57 letech podle prezidenta Petra Pavla výzvou, že lidé nesmějí přestat hájit své základní hodnoty. Premiér Andrej Babiš z ANO napsal, že Palachova odvaha a odhodlání jsou trvalým symbolem boje za svobodu a pravdu. Bývalý předseda vlády Petr Fiala z ODS zdůraznil, že Palachova oběť tehdy i nyní připomíná, že má smysl nerezignovat na hodnoty a neustupovat zlu.

Palach, student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, se 16. ledna 1969 na Václavském náměstí v Praze polil hořlavinou a zapálil. Chtěl v době nastupující normalizace vyburcovat tehdejší společnost z letargie po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Těžce popálený zemřel o tři dny později.

Student Jan Palach
Hrob Jana Palacha
Hrob Jana Palacha
Malý skaut Vladimír vzdává hold na pohřbu Jana Palacha. (25. ledna 1969)
42 fotografií

„Jan Palach chtěl svým činem probudit československou společnost, která rezignovala na odpor proti politickému útlaku. Pokud bychom si z jeho odkazu měli něco vzít i po 57 letech, pak je to výzva, že nesmíme přestat hájit naše základní hodnoty. A také se nikdy nesmíme smířit s vývojem, který jde proti těmto hodnotám,“ uvedl dnes prezident Pavel.

Palachův odkaz ležel komunistům v žaludku. Nechali odstranit jeho hrob

Babiš napsal, že před 57 lety se Palach obětoval, aby probudil národ. „Jeho odvaha a odhodlání zůstávají trvalým symbolem boje za svobodu a pravdu. Nezapomínáme,“ uvedl premiér.

„Jan Palach obětoval život, protože se nesmířil s totalitou. Jeho čin zůstává symbolem odvahy a neustálého zápasu za svobodu. Připomíná nám, že nerezignovat na hodnoty a neustupovat zlu má smysl – tehdy i dnes,“ napsal Fiala.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS si Palachův čin dnes dopoledne připomněl s dalšími senátory i zástupci hlavního města u památníku v horní části Václavského náměstí. Vzpomínkové akce se konají také na Olšanských hřbitovech, kde je Palach pohřben, u budovy filozofické fakulty, kterou studoval, nebo v Mělníku, kde maturoval.

Student Jan Palach
Hrob Jana Palacha
Hrob Jana Palacha
Malý skaut Vladimír vzdává hold na pohřbu Jana Palacha. (25. ledna 1969)
42 fotografií

Za komunistického režimu se o Palachově činu nemluvilo, tabu bylo i jméno Jana Zajíce, který se po vzoru Palacha upálil na protest proti normalizaci 25. února 1969 v průchodu domu v horní části Václavského náměstí. Lidé však na jejich činy nezapomněli. Pietní akt ke 20. výročí Palachovy smrti v lednu 1989 v centru Prahy nečekaně otřásl komunistickým režimem, změnil se v nejsilnější výbuch protestu proti tehdejší totalitní moci.

Tisíce lidí se nebály opakovaně projevit nespokojenost a čelily tvrdým zásahům pořádkových sil. Intenzita protestů překvapila nejen vládnoucí politiky, ale také opozici.

O několik měsíců později komunistický režim padl a Palachova i Zajícova památka se začala připomínat. Od roku 2014 je 16. leden v Česku významným dnem.

