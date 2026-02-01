Nesmíme opakovat chybu jako Slováci u Čaputové, řekl předseda Milionu chvilek

Autor: ,
  16:40
Česko podle organizátorů nedělního shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla nesmí zopakovat chybu ze Slovenska, kde hulvátské útoky odradily od obhajoby mandátu prezidentku Zuzanu Čaputovou. Na odpolední akci to řekl předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Vyzval k tomu, aby lidé za dva týdny vyrazili vyjádřit podporu prezidentovi ve všech obcích, kde se jeho podporovatelé najdou.
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)
30 fotografií

Pokud spolek získá milion podpisů pod výzvu Stojíme za prezidentem, chtějí zopakovat velkou manifestaci na pražské Letné.

Lidé v neděli na podporu prezidenta mimo jiné ve sporu s Motoristy o nejmenování poslance strany Filipa Turka ministrem zaplnili Staroměstské náměstí v Praze a spodní část Václavského náměstí. Podle Milionu chvilek dorazilo 80 000 až 90 000 lidí. „Tyto lidi už nepůjde umlčet, a to je nesmírně důležité,“ uvedl Minář.

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Od slovenských partnerů slyší, že Čaputovou usmýkalo hulvátství a sprosté útoky lidí, kteří se chovali jako lůza, dodal. „My v ČR neuděláme stejnou chybu. Věříme, že tato země má naději,“ uvedl Minář.

Přes 600 000 podpisů pod výzvou Stojíme za prezidentem podle něj ukazuje, že za prezidentem stojí statisíce lidí, kteří si váží jeho práce. Lidi, kteří se nechtějí dívat mlčky na destrukci ČR a „primitivní hulvátství“, vyzval, aby se 15. února sešli ve všech krajských a okresních městech, ale i menších obcích. „Věříme, že takových míst se zapojí stovky,“ uvedl.

Občany vybídl i k účasti na akci na podporu Ukrajiny, která se na Staroměstském náměstí koná 21. února. Pokud pak výzva na podporu prezidenta získá milion podpisů, chce Milion chvilek svolat manifestaci na Letnou. Na tomto místě uspořádal spolek svou největší akci v létě roku 2019. Protestu proti tehdejší vládě Andreje Babiše (ANO) se tehdy podle organizátorů zúčastnilo asi čtvrt milionu lidí.

Pavel nedávno uvedl, že bude mandát obhajovat, pokud bude cítit dostatečnou podporu a nezradí ho zdraví. Babiš na sněmu ANO reagoval vyjádřením, že koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů by měla nabídnout ve volbě prezidenta v roce 2028 společného kandidáta. Šéf Motoristů Petr Macinka dnes v České televizi hovořil o tom, že Pavel se situuje do role lídra opozice.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Nesmíme opakovat chybu jako Slováci u Čaputové, řekl předseda Milionu chvilek

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Česko podle organizátorů nedělního shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla nesmí zopakovat chybu ze Slovenska, kde hulvátské útoky odradily od obhajoby mandátu prezidentku Zuzanu Čaputovou. Na...

1. února 2026  16:40

Írán propustil na kauci mladíka, kterého chtěl popravit za účast na demonstraci

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Íránské úřady propustily na kauci demonstranta Erfána Soltáního, o němž některá média a organizace v lednu uváděly, že ho čeká poprava. Agentuře AFP to v neděli sdělil jeho právní zástupce Amír...

1. února 2026  16:35

Babiš uvedl, že je rád, že lidé mohou svobodně vyjadřoval názor na cokoli

Aktualizujeme
Premiér Andrej Babiš před hlasováním o důvěře vládě (13. ledna 2026)

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš okomentoval obří protest v centru Prahy na podporu prezidenta Petra Pavla proti jeho politickému vydírání, který uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii....

1. února 2026  16:30

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Přímý přenos
Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili účastníci demonstrace, kterou pořádá Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Sbírají se podpisy pro výzvu spolku. Předseda Mikuláš Minář oznámil,...

1. února 2026  14:59,  aktualizováno  16:28

Šéfovat Dejvickému divadlu není p*del. Jižák byla chyba, líčí potlučený Jiří Havelka

Premium
Režisér a herec Jiří Havelka (19. ledna 2025)

Naší Galaxii se daří, ač tam míří až 40 procent jiných diváků než chodilo do Dejvic, hlásí k aktuálnímu azylu Dejvického divadla jeho umělecký šéf Jiří Havelka. Zda se ještě k divadelnímu zkoušení...

1. února 2026

Olympic oslaví narozeniny se světovou hvězdou. Jeho hit zná každý, říká Janda

Premium
Petr Janda s kapelou Olympic na ČEZ Energy Festu v Liberci (31. ledna 2026)

Od úst mu šla pára, ruce mrazem křehly, přesto odehrál téměř hodinový koncert. Petr Janda s kapelou Olympic se v sobotu večer představil na ČEZ Energy Festu v Liberci, který se konal při příležitosti...

1. února 2026  15:33

Policisté z Berounska vyšetřují otcovraždu. Rozložené tělo našli díky sousedům

Ilustrační snímek

Z vraždy otce obvinili v těchto dnech policisté sedmadvacetiletého muže z Berounska. Tělo našli v rodinném domě v obci Osov ve značném stadiu rozkladu poté, co obyvatelé vesnice svého souseda delší...

1. února 2026  15:18

Nizozemsko se chystá omezit fatbiky. Stoupá totiž počet úrazů, hlavně dětí

Fatbikes, takzvaná „tlustá kola“, se podobají motorkám a dováží se z Číny.

Po Evropě se čím dál znatelněji rozmáhají fatbiky, tedy mohutná elektrokola s masivním rámem a širokými pneumatikami. Ta jsou zvláště po úpravě schopná jet až čtyřicetikilometrovou rychlostí....

1. února 2026

Přehrada i kostel. Dronem skenují ikonické stavby, pak tisknou model

Lukáš Malý (vpravo) s Otou Černým ze Dvora Králové nad Labem se věnují...

Jeden je expert na výpočetní techniku, druhý architekt a středoškolský pedagog. Svedl je dohromady zájem o dronové snímkování či o vytváření a tisknutí modelů významných staveb. Lukáš Malý s Otou...

1. února 2026  14:23

VIDEO: Odešel do práce a nevrátil se. Policisté v Praze řeší „záhadné zmizení“

Policisté pátrají po osmapadesátiletém Janu Žďárském. Je zhruba 175 centimetrů...

Pražští kriminalisté od soboty pátrají po osmapadesátiletém Janu Ždárském, který v pátek brzy ráno odešel do práce a nevrátil se. Policii se podařilo zajistit video z restaurace, kterou navštívil dvě...

1. února 2026  14:06

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Turka bych jmenoval, ale zazlívat to Pavlovi nemohu. Byl bych pokrytec, řekl Zeman

Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025)

Bývalý prezident Miloš Zeman Macinkovy zprávy za normální nepovažuje, o vydírání by ovšem nemluvil. V současném sporu Hradu a Motoristů zastává dva pohledy, jak vysvětlil v Partii Terezie Tománkové...

1. února 2026  13:58

Divoká noc v Brně. Policisté řešili pouliční bitky i pobodání nožem

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

U dvou rvaček zasahovali v noci ze soboty na neděli brněnští policisté. Konflikt se odehrál v hudebním klubu u Šilingrova náměstí, odkud kvůli nevhodnému chování vyhodili jednoho z hostů. O hodinu...

1. února 2026  13:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.