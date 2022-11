STALO SE DNES: NERV představil návrh řešení deficitu, Karpov je v kómatu

Národní ekonomická rada vlády (NERV) připravila návrh, jak v současné době může Česká republika bojovat s vysokými schodky veřejných rozpočtů. Mnoho odborníků opakovaně upozorňuje na to, že současné hospodaření České republiky není v dlouhodobém horizontu udržitelné a může přinést řadu problémů. NERV navrhuje třeba snížení počtů vězňů, legalizaci marihuany nebo zpoplatnění vysokých škol.

Někdejší sovětský šachový velmistr Anatolij Karpov skončil za nevysvětlených okolností v nemocnici a je v kómatu. Uvedlo to Rádio Svobodná Evropa (RFE) s tím, že jednasedmdesátiletého poslance za stranu Jednotné Rusko našli zraněného poblíž Státní dumy v Moskvě. Informace o jeho stavu se však rozcházejí. Z Kremlu mu popřáli, aby se brzy uzdravil.

Poprvé v novém složení se sešel Senát, který si na volí své vedení. Šéf Senátu Miloš Vystrčil post obhájil, neměl protikandidáta. „Budu dělat všechno pro to, aby Senát nadále byl důstojnou institucí, která hájí lidská práva, svobody a která je pojistkou české demokracie a našeho parlamentního zřízení,“ řekl před volbou.

Ruští vojenští velitelé v říjnu probírali možnost použití taktické jaderné zbraně na Ukrajině. Tvrdí to zdroje z americké vlády citované listem The New York Times. Ruský prezident Vladimir Putin, který má jediný pravomoc o jejím použití rozhodnout, se jednání nezúčastnil. Podle Bílého domu nejsou náznaky toho, že by se ruská armáda chystala jadernou zbraň použít.

Ve věku 55 let v úterý v Bernu náhle zemřela velvyslankyně České republiky ve Švýcarsku a v Lichtenštejnsku Kateřina Fialková. Podle ministerstva zahraničí patřila po sametové revoluci k vůdčím osobnostem, které přivedly Česko do mezinárodních organizací, a byla také první vysoce postavenou Češkou v NATO, kde pracovala v kabinetu generálního tajemníka George Robertsona.