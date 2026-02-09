Co dál? Zruší soudy, protože je prohrávají? Opozice tepe vládu za rozpuštění NERV

  15:26
Opozice kritizuje rozhodnutí vlády zrušit Národní ekonomickou radu vlády (NERV). Kabinet ruší, co se jí nehodí, míní politici stran bývalé vlády. Někteří z nich se na síti X řečnicky ptají, zda bude následovat zrušení Národní rozpočtové rady nebo rovnou Nejvyššího kontrolního úřadu.
Tisková konference po skončení zasedání vlády. Ministryně financí Alena...

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO). (9. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Povolební vyjednávání STAN - ODS. Na snímku středočeský lídr ODS Jan Skopeček....
Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministryně financí...
Marián Jurečka ve volebním štábu SPOLU v Olomouci. (4. října 2025)
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na mimořádné schůzi Sněmovny (3. února 2026)
Předchozímu kabinetu Petra Fialy (ODS) NERV radil se strukturálními ekonomickými opatřeními, například s důchodovou reformou nebo s reformou veřejných financí. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) rozhodnutí vysvětlila tím, že si radu předchozí vláda připravila kvůli svým potřebám a že nová vláda využívá ke konzultacím své experty.

„Jaký bude vývoj k případnému vytvoření NERV naší vlády, necháváme otevřené. Musíme zvážit, k čemu bychom potřebovali ty odborníky, kteří by to měli být, aby to sloužilo tomu účelu,“ řekla.

„Zrušit NERV považuji nejen za hloupost této vlády, ale především za škodu pro tuto zemi. Mít zkušené odborníky, kteří se nebojí říkat jasně své názory a především je mají podloženy argumenty a daty, to je vždy důležité pro každé rozhodování a na úrovni státu to platí obzvláště,“ uvedl na sociální síti někdejší vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Konec nepřekvapil, už jsme se nescházeli, říkají bývalí členové k rozpuštění NERV

Díky podnětům rady se podle něj podařila za bývalé vlády řada důležitých věcí. Jmenoval třeba změnu zákoníku práce, změny v nastavení podpor v nezaměstnanosti nebo nastavení celoživotního a digitálního vzdělávání.

Vláda rozhazuje peníze, míní Výborný

Místopředseda sněmovního klubu ODS Štěpán Slovák dal rozhodnutí do souvislosti s nedávným konstatováním Národní rozpočtové rady, podle něhož vláda při přípravě rozpočtu porušila pravidla. „Vláda ruší NERV, aby to pro jistotu nestihl konstatovat taky. Co tam, prosím, mají ‚odpovědní rozpočtáři‘ dál? Zrušení Národní rozpočtové rady nebo rovnou NKÚ,“ zeptal se na X.

Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) uvedl, že vláda se rozpočtovou radu rušit neodváží, alespoň ji ale skandalizuje a ignoruje. „NERV se pro jistotu rozhodli zrušit úplně, co kdyby si dovolili její členové kritizovat dobrodružnou rozpočtovou politiku ministryně Schillerové,“ podotkl.

Ministryně Schillerová oznámila zrušení Národní ekonomické rady vlády

Podle předsedy lidovců Marka Výborného bude pro vládu Andreje Babiše pohodlnější, když jí nebude nikdo rozmlouvat rozhazování peněz, rušení reforem a rapidní zadlužování země.

Chtějí vládnout bez kontroly, tvrdí Skopeček

Exministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek (TOP 09) míní, že si ministryně nenechá radit od lidí, kteří ekonomice na rozdíl od ní rozumí. „Co dál? Zruší soudy, protože je prohrávají? Chtějí vládnout bez kontroly. To ne,“ navázal na Slovákovy úvahy.

„Zrušení NERV je rezignace na odbornou práci s fakty a daty ve chvíli, kdy jsou veřejné finance pod největším tlakem za poslední roky. To není odpovědné řízení státu, ale příprava na maďarskou cestu a orbánizaci,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Původně NERV představila vláda Mirka Topolánka (ODS) v lednu 2009 jako nezávislý poradní orgán kabinetu. Následně v září rada zveřejnila svoji závěrečnou zprávu. Poté činnost rady obnovila vláda Petra Nečase (ODS) v srpnu 2010.

Po pádu vlády byla činnost NERV v srpnu 2013 pozastavena. Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) pak agendu rady začlenila v roce 2014 do obnovené Rady pro udržitelný rozvoj. Následně NERV v dubnu 2020 obnovila vláda Andreje Babiše (ANO). Za Fialova kabinetu NERV fungoval od května 2022. Ve svém posledním složení měla rada 17 členů.

