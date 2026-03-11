Chce zrušit televizní poplatky, kritizoval ho Halík i Graubner. Kdo nahradí Šichtařovou

Robert Oppelt
Tereza Tykalová
,
  13:54
Má zkušenosti z médií a také z církve. Markétu Šichtařovou má v poslaneckých lavicích nahradit dlouholetý zastupitel Prahy 10 za SPD Josef Nerušil. V loňských volbách kandidoval ze třetího místa, na preferenční hlasy ale přeskákal svého stranického kolegu Milana Urbana.
SPD oficiálně zahájila předvolební kampaň do PS za účasti všech krajských lídrů. Na snímku lídr Mgr. Josef Nerušil – člen Rady Českého rozhlasu, odborný pracovník Arcibiskupství pražského. (15. července 2021) | foto: Michal Turek, MAFRA

Josef Nerušil
V Poslanecké sněmovně by se chtěl Nerušil věnovat mezinárodním vztahům a kultuře. „Profesně jsem se zabýval kulturou, takže by mi určitě byl blízký i mediální výbor,“ uvedl pro iDNES.cz.

Nerušil vystudoval obor evropská studia a bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Začínal v brněnské redakci České televize, kde se podílel na dokumentární tvorbě, zejména s křesťanskou tématikou, několik let pracoval i jako redaktor Českého rozhlasu.

Nerušil dále uvedl, že stávající systém koncesionářských poplatků by podle něj potřeboval upravit. „Držím náš stranický program. Myslím si, že koncesionářské poplatky jsou zastaralý koncept a financování veřejnoprávních médií by mělo být řešeno jinak,“ vysvětlil s tím, že uvidí, jaké možnosti v již fungující Sněmovně bude mít.

„Sněmovna je už určitým způsobem stanovená, takže spíš počkám, co Sněmovna nabídne, než že bych si chtěl vybírat,“ komentoval.

Zastání i kritika ze strany církve

Nerušil od roku 2014 působil jako vedoucí referent Odboru vnějších vztahů pražského arcibiskupství, kde měl na starosti sociální sítě kardinála Dominika Duky. Od roku 2020 byl členem Rady Českého rozhlasu.

V radě i na arcibiskupství skončil v roce 2021, v souvislosti se svou první kandidaturou do Sněmovny. Už předtím čelil velké kritice z řad věřících, ale i představitelů církve za jeho politickou angažovanost a spojování církve s SPD.

Kněz Tomáš Halík Nerušila označil za „člověka, který mate veřejnost, protože se snaží spojit katolickou církev se stranou, jejíž ideologie a praxe je v naprostém rozporu se základními principy křesťanství.“

Proti Nerušilovi a také radní Haně Lipovské se vymezil i předseda České biskupské konference, tehdy ještě olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ten zdůraznil, že politické postoje kandidátů za strany s extrémními názory, kteří jsou spojováni s katolickou církví, nejsou postojem církve.

Favorit na náměstka

Ve volbách tehdy Nerušil neuspěl, na preferenční hlasy ho přeskákal ze druhého místa diplomat Jiří Kobza.

V únoru 2022 se stal prvním ředitelem nově zřízeného politického institutu hnutí SPD, v dubnu 2022 ho zvolili předsedou pražského Regionálního klubu SPD. Aktuálně působí ve Sněmovně jako asistent poslance Libora Vondráčka. Zároveň je zastupitelem na Praze 10.

„Když se mě někdo ptá, co dělám, říkám, že jsem politik na plný úvazek,“ řekl redakci iDNES.cz. Média o něm po volbách také spekulovala jako o možném kandidátovi na náměstka ministra kultury.

Kdy Nerušil složí poslanecký slib, zatím není jasné. Předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková ve středu dopoledne upozornila, že rezignační dopis Šichtařové není notářsky ověřený a zůstává tak zatím poslankyní.

