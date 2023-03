Článek láká na investice Nerudové. Podvod, zneužívá mé jméno, ohrazuje se ekonomka

„Ráda bych upozornila na podvodný článek, který zneužívá mého jména, obsahuje lživé informace a snaží se nalákat občany k pochybným investicím,“ napsala Nerudová na svém twitterovém účtu a označil ke svému výroku účet Policie ČR.

Publikovaný snímek navíc ve své hlavičce odkazuje na to, že měl vyjít na serveru iDNES.cz. Redakce ovšem s dezinformací nemá nic společného a na webu iDNES.cz. tento článek nikdy nevyšel. V tomto případě jde tak i o zneužití jména mediální organizace.

Údajný článek uvádí, že ekonomka investuje 1,5 milionu eur do startupu, jelikož „zde nachází budoucnost.“

„Jedná se o lživou informaci, je to jeden z podvodů, kterým čelily i jiné významné osobnosti. To se prostě děje. Paní Nerudová to dala na Twitter, aby na to lidi touto cestou upozornila,“ uvedl její mluvčí Filip Vích.

Redakce iDNES.cz oslovila s žádostí o reakci také Policejní prezidium. „Ke konkrétním osobám se zpravidla nevyjadřujeme, protože to česká legislativa neumožňuje a je třeba chránit práva jak obětí trestné činnosti, tak i oznamovatelů. V tomto případě nebudeme činit výjimku,“ uvedl mluvčí prezidia Ondřej Moravčík.