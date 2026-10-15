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Neprší a pršet ani nebude, ukázali meteorologové mapu srážek na říjen

Matouš Waller
  16:01
Babí léto a krásné slunečné počasí by měla ve čtvrtek utnout oblačnost,...

Babí léto a krásné slunečné počasí by měla ve čtvrtek utnout oblačnost, přeháňky a ochlazení. (6.10.2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Předpověď německého modelu ICON do pondělí 19. října z níž je patrné, že...
Mapa ECMWF pro tento týden naznačuje podprůměrné srážky. Podprůměr označuje...
Podprůměr čekají meteorologové dle mapy ECMWF i v příštím týdnu.
Inverzní počasí na Šumavě. (7. listopadu 2025)
76 fotografií
Podzimní období si většina lidí spojí se sychravým počasím, ranními mlhami, ale hlavně častými dešti a mrholením. Letošní podzim je však podle meteorologů na míle vzdálený zažitým představám. Podle map s předpovědí pro Evropu spadne v Česku jen pár milimetrů srážek. Meteorologové varují, že se ještě prohloubí sucho, se kterým se krajina potýká.

Typický deštivý podzim, který je nezbytný pro obnovu přírody, posílení toků a obnovení koloběhu vody nebo přípravu vegetace na zimu, se letos Česku zatím vyhne. Dosud pořádně nepršelo a podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu se na nedostatku srážek nic nezmění ani v blízké budoucnosti.

Babí léto a krásné slunečné počasí by měla ve čtvrtek utnout oblačnost, přeháňky a ochlazení. (6.10.2026)
Předpověď německého modelu ICON do pondělí 19. října z níž je patrné, že většině Česka se srážky vyhnou. I na západě území, kde by mělo pršet, spadne jen málo vody.
Mapa ECMWF pro tento týden naznačuje podprůměrné srážky. Podprůměr označuje červenohnědá barva – čím tmavší, tím je odchylka větší.
Podprůměr čekají meteorologové dle mapy ECMWF i v příštím týdnu.
76 fotografií

Podle předpovědi ECMWF, která vychází z 51 různých modelových výpočtů a porovnává je s běžnými podmínkami v letech 1993 až 2016, budou srážky ve střední Evropě hluboko pod průměrem.

Jihozápad a východ Evropy může počítat s vydatnými srážkami s úhrnem i hodně přes sto milimetrů, v některých oblastech pak dokonce se sněžením. Ale středu kontinentu se kvůli převažující tlakové výši srážky vesměs vyhnou.

Meteorologové ve výhledu na zbytek tohoto a celý příští týden počítají s jediným dnem, kdy lze alespoň nějaké srážky čekat. Na sobotu 17. října ČHMÚ předpovídá úhrn do dvou milimetrů, na západě území pak maximálně šest milimetrů srážek za 24 hodin.

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Minimum srážek prohlubuje kritické sucho

S nedostatkem srážek souvisí letošní kritické sucho, z něhož se Česko vzpamatovává jen pozvolna. Nastupující studené počasí sice omezuje odpařování vody i čerpání vody rostlinami, ale bezsrážkové období může podle projektu InterSucho na přelomu tohoto a příštího týdne vyústit ve výjimečné či extrémní půdní sucho.

Na zemědělce by už nyní such nemělo mít závažný dopad, vysušená půda však negativně ovlivňuje například lesy. S nedostatkem vláhy souvisí i vysychající toky a klesající hladiny vodních nádrží. Postihnout by mohlo téměř třetinu území, do deseti dnů pak dle projektu InterSucho téměř dvě třetiny.

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Srážky až koncem října, teploty v normálu

Zpět k průměru by se deště měly podle meteorologů vrátit až koncem měsíce. Při silnějších srážkách očekávají na horách rovněž sníh, který už by mohl i několik dní vydržet.

Maximální teploty tohoto týdne by měly vystoupat na 17 stupňů Celsia, minimální noční pak klesat až ke dvěma stupňům Celsia. V nadcházejících třech týdnech čekají mírné ochlazení – denní maxima by se měla pohybovat okolo 10 stupňů Celsia, při mlhách či nízké oblačnosti dokonce jen kolem 5 stupňů Celsia.

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Ve stejném období meteorologové očekávají pokles minimálních teplot na zhruba dva stupně Celsia, zároveň však uvádějí, že v některých dnes už lze čekat noční teploty pod bodem mrazu.

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