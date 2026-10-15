Typický deštivý podzim, který je nezbytný pro obnovu přírody, posílení toků a obnovení koloběhu vody nebo přípravu vegetace na zimu, se letos Česku zatím vyhne. Dosud pořádně nepršelo a podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu se na nedostatku srážek nic nezmění ani v blízké budoucnosti.
Podle předpovědi ECMWF, která vychází z 51 různých modelových výpočtů a porovnává je s běžnými podmínkami v letech 1993 až 2016, budou srážky ve střední Evropě hluboko pod průměrem.
Jihozápad a východ Evropy může počítat s vydatnými srážkami s úhrnem i hodně přes sto milimetrů, v některých oblastech pak dokonce se sněžením. Ale středu kontinentu se kvůli převažující tlakové výši srážky vesměs vyhnou.
Meteorologové ve výhledu na zbytek tohoto a celý příští týden počítají s jediným dnem, kdy lze alespoň nějaké srážky čekat. Na sobotu 17. října ČHMÚ předpovídá úhrn do dvou milimetrů, na západě území pak maximálně šest milimetrů srážek za 24 hodin.
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Minimum srážek prohlubuje kritické sucho
S nedostatkem srážek souvisí letošní kritické sucho, z něhož se Česko vzpamatovává jen pozvolna. Nastupující studené počasí sice omezuje odpařování vody i čerpání vody rostlinami, ale bezsrážkové období může podle projektu InterSucho na přelomu tohoto a příštího týdne vyústit ve výjimečné či extrémní půdní sucho.
Na zemědělce by už nyní such nemělo mít závažný dopad, vysušená půda však negativně ovlivňuje například lesy. S nedostatkem vláhy souvisí i vysychající toky a klesající hladiny vodních nádrží. Postihnout by mohlo téměř třetinu území, do deseti dnů pak dle projektu InterSucho téměř dvě třetiny.
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Srážky až koncem října, teploty v normálu
Zpět k průměru by se deště měly podle meteorologů vrátit až koncem měsíce. Při silnějších srážkách očekávají na horách rovněž sníh, který už by mohl i několik dní vydržet.
Maximální teploty tohoto týdne by měly vystoupat na 17 stupňů Celsia, minimální noční pak klesat až ke dvěma stupňům Celsia. V nadcházejících třech týdnech čekají mírné ochlazení – denní maxima by se měla pohybovat okolo 10 stupňů Celsia, při mlhách či nízké oblačnosti dokonce jen kolem 5 stupňů Celsia.
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Ve stejném období meteorologové očekávají pokles minimálních teplot na zhruba dva stupně Celsia, zároveň však uvádějí, že v některých dnes už lze čekat noční teploty pod bodem mrazu.