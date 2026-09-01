Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nepromlčitelnost u vraždy chtějí Tejc, Babiš i senátoři, Urbanová i u znásilnění

Josef Kopecký
  11:11aktualizováno  11:45
Ministr Jeroným Tejc při projednávání návrhu zákona o státních zaměstnancích...

Ministr Jeroným Tejc při projednávání návrhu zákona o státních zaměstnancích (24. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc přichází na jednání...
Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů....
Poslanec hnutí ANO Radek Vondráček a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za...
Pokračuje návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně. Zavítal...
10 fotografií
Nepromlčitelnost trestného činu vraždy prosazují ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc s dalšími šesti poslanci vládní koalice, včetně premiéra Andreje Babiše, a souběžně s nimi skupina senátorů v čele s místopředsedkyní horní komory parlamentu Jitkou Seitlovou z klubu KDU-ČSL.

„Některé trestné činy nemají být promlčitelné. Vraždy být promlčeny nemají,“ prohlásil Tejc v Senátu, kde se koná kulatý stůl Promlčet, nebo nepromlčet trestný čin vraždy?

„Nové kriminalistické metody, zejména DNA, dávají možnosti usvědčit pachatele třeba i po několika desetiletích. Není důvod pachatele tak závažného činu zbavit strachu z případného odhalení po uplynutí jakkoliv dlouhé lhůty,“ řekl již dříve ministr spravedlnosti.

Promlčecí doba vražd je nyní v Česku třicetiletá, pak trestní odpovědnost zaniká.

Návrh Tejc připravil s poslankyní za Motoristy sobě, bývalou nejvyšší státní zástupkyní Renatou Veseckou. Podepsáni pod ním jsou i Babiš, šéfka poslanců ANO Taťána Malá, exministryně spravedlnosti Helena Válková, Radek Vondráček a šéf poslanců SPD Radim Fiala.

„Novelami v trestním právu by se mělo šetřit,“ řekla Vesecká v horní komoře parlamentu. U trestného činu vraždy je podle Vesecké maximální zájem veřejnost na potrestání takového činu.

O návrhu skupiny vládních poslanců se má podle návrhu programu jednat na schůzi Sněmovny, která začíná příští týden v úterý. Změnu chtějí totiž poslanci vládní koalici načíst ve druhém čtení jako pozměňovací návrh k předložené novele trestního zákoníku.

O návrhu Seitlové, senátora Jana Pirka z klubu ODS a TOP 09 a jejich pěti kolegů má horní komora parlamentu jednat na schůzi 30. září, tedy těsně před senátními volbami. Je ale možné, že v té době již bude schválená novela trestního zákoníku ve Sněmovně.

„Lidský život je něco, co se nedá navrátit. Nesouhlasím s tím, že po třiceti letech se už někdo napravil. Vražda je vražda,“ řekl při kulatém stolu v Senátu Pirk.

Zrušením promlčecí doby vražd by se Česko podle Seitlové připojilo k řadě států včetně sousedních Rakouska a Německa.

Místopředsedkyně Sněmovny Urbanová z hnutí STAN navrhuje i nepromlčitelnost znásilnění

Místopředsedkyně Sněmovny za STAN navrhuje nepromlčitelnost nejen u trestného činu vraždy, ale i u znásilnění a trestného činu obchodování s lidmi.

„U trestného činu znásilnění je nepromlčitelnost odůvodněna specifickou povahou prožívaného traumatu. Psychologické studie i klinická praxe potvrzují, že oběti sexuálního násilí často trpí posttraumatickou stresovou poruchou či vytěsněním, které jim objektivně brání o činu vypovídat v řádu několika let. Stát by neměl oběti trestat za přirozenou obrannou reakci jejich psychiky tím, že jim po odeznění nejhorších traumat upře přístup ke spravedlnosti. V případě vraždy je pak promlčení v přímém rozporu s principem ochrany práva na život jako nejvyšší hodnoty; u takto fatálního zásahu do lidských práv je zájem státu na potrestání pachatele trvalý a časem neklesá,“ uvedla Urbanová ve zdůvodnění svého návrhu, který předložila ve Sněmovně.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Všechno je pryč, nebo pod bahnem. Nepál je v šoku, hrozí další katastrofa

Desítky mrtvých, stovky pohřešovaných. Nepál a Čína sčítají škody po katastrofě

Mohutná blesková povodeň v oblasti mezi Nepálem a Čínou ve středu vmžiku smetla vše, co jí stálo v cestě. Lidé se před valící se masou vody a bahnem pokoušeli utéct, živelná katastrofa přesto stovky...

Na měsíc často mají jen 40 korun. Dětem z domovů se po letech může zvýšit kapesné

Premium
ilustrační snímek

Už dvanáct let se ani o korunu nezměnily částky, které dostávají jako kapesné chlapci v dětských domovech a dalších ústavech. Měsíčně se přitom u nejmladších dětí začíná na 40 korunách. Vychovatelé...

1. září 2026  11:52

Nepromlčitelnost u vraždy chtějí Tejc, Babiš i senátoři, Urbanová i u znásilnění

Ministr Jeroným Tejc při projednávání návrhu zákona o státních zaměstnancích...

Nepromlčitelnost trestného činu vraždy prosazují ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc s dalšími šesti poslanci vládní koalice, včetně premiéra Andreje Babiše, a souběžně s nimi skupina senátorů...

1. září 2026  11:11,  aktualizováno  11:45

Návrh státního rozpočtu není dobrý, deficit je vysoký, kritizuje Pavel

Prezident Petr Pavel před odletem na summit NATO do turecké Ankary (7. července...

Návrh státního rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Petra Pavla dobrý, deficit je vysoký. Prezident doufá, že návrh státního rozpočtu před konečným schvalováním ještě dozná změn. Pavel to...

1. září 2026  11:45

Provokativní až nevkusné, ne trestné. Soud zprostil SPD obžaloby za chirurgy z dovozu

Václavské náměstí zaplnily vizuály hnutí SPD.

Vládní hnutí SPD nespáchalo předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Dnes o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud, který vyhověl odvolání SPD a zrušil původní...

1. září 2026  10:17,  aktualizováno  11:42

Hrad si podle návrhu státního rozpočtu polepší, dostane o čtyři miliony více

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Kancelář prezidenta republiky by měla mít v rozpočtu na příští rok 425,4 milionu korun. Je to o zhruba čtyři miliony korun více, než jí přidělil letošní schválený státní rozpočet. Počítá s tím návrh...

1. září 2026  11:35

Přijímačky 2027: Kdy podat přihlášku, kdy budou testy a jak proběhne druhé kolo

Přijímací zkoušky na střední školu

Deváťáky i zájemce o víceletá gymnázia čeká v roce 2027 další ročník přijímacích zkoušek podle nových pravidel. Ministerstvo školství a Cermat už určily přesná data pro podávání přihlášek, státní...

1. září 2026  11:29

Mysteriózní Zmizení Sáry Lindertové. Podívejte se na záběry z nového seriálu

Josefína Prachařová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové

Štáb pod vedením režiséra Matěje Chlupáčka dokončil natáčení šestidílného mysteriózního seriálu Zmizení Sáry Lindertové podle stejnojmenného románu Kateřiny Šardické. Filmaři využívali autentické...

1. září 2026  11:27

Školní rok 2026/2027: kdy jsou prázdniny, zápisy, přijímačky a kolik dnů mají děti volno

Čerství školáci nastoupili do 1. B na Základní školu Úprkova v Hradci Králové....

Nový školní rok 2026/27 přinese jedny z nejkratších vánočních prázdnin. A na jaře bude chudý na prodloužené víkendy. Kdy bude volno a kdy naopak zvýšená hladina stresu kvůli zápisům, přijímačkám nebo...

1. září 2026  11:23

Exhejtman Šulc do vězení nemusí. Soud mu zmírnil trest v dotační kauze

Bývalý hejtman Ústeckého kraje za ODS Jiří Šulc na chodbě Okresního soudu v...

Odvolací soud uložil bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi za zneužití pravomoci v rozsáhlé kauze Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad tříletý podmíněný trest s pětiletou...

1. září 2026  10:55,  aktualizováno  11:17

Maturita 2027 krok za krokem. Termíny, opravné pokusy i konec statusu studenta

Žáci druhého stupně a středoškoláci budou moci od příštího týdne znovu chodit...

Pro tisíce studentů je maturita velkým milníkem, který otevírá dveře na vysokou školu i do první práce. Abyste se v záplavě dat neztratili, připravili jsme jasný a stručný přehled pro školní rok...

1. září 2026  10:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rusko pohrozilo devastující odezvou na „protiruské“ činy v Pobaltí

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (31. března...

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová pohrozila devastující odezvou na to, co nazvala protiruskými činy v Pobaltí. Hovořila o riziku dalšího nárůstu napětí v regionu. Pobaltské...

1. září 2026  10:56

Pražské Jezulátko zamířilo do Irska. Má vyprávět příběh české metropole

Kopie sošky Pražského Jezulátka poputuje jako dar do diecéze v irském hrabství...

Kopie sošky Pražského Jezulátka poputuje jako dar do diecéze v irském hrabství Kerry. „Vyjadřuje přátelské vztahy hlavního města Prahy vůči Irsku,“ řekl primátor hlavního města Prahy Bohuslav...

1. září 2026  10:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.