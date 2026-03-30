Asociace neúplných rodin, která pomáhá samoživitelkám vymáhat dlužné alimenty, hlásí právě od ledna dvacetiprocentní nárůst žádostí o pomoc. Vláda proto podpořila návrh na návrat trestnosti zanedbání povinné výživy.
Novela trestního zákoníku, která bude neplatiče alimentů opět posílat do vězení, je už napsaná. Jenže cesta k nápravě nemusí být jednoduchá – opozice hodlá zrychlené přijetí zákona zablokovat.
Příliš nefunguje ani exekuční vymáhání dluhů. Neplatiči se naučili využívat finty s kartou Revolut. Ta umožňuje vytvářet jednorázové virtuální karty.