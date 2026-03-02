Vláda bude jednat o nové úpravě trestů za neplnění vyživovací povinnosti

„Předkladatel považuje tuto liberalizaci na nevhodnou, neboť může mít negativní dopady právě na nezletilé děti,“ píše se v důvodové zprávě k předloze, kterou podepsali i předsedové klubů ANO Taťána Malá, SPD Radim Fiala a Motoristů Boris Šťastný. Trestnost neplacení alimentů by ale podle jejich návrhu neměla být tak široká, jak platilo do konce loňska.
Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné déle než čtyři měsíce a vystaví tím vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Novela vrací postih i ostatních případů neplacení alimentů, které přesáhne třetinu roku. Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění povinnosti. Soudy by za ně mohly ukládat až roční vězení.
K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo pokud by neexistovala naděje, že by pachatele bylo možné napravit jiným trestem.
Vláda projedná i zrušení nominačního zákona, který upravuje výběr kandidátů do orgánů společností, v nichž má stát majetkovou účast, státních podniků, Budějovického Budvaru a Správy železnic.
Před jednáním vlády a po jednání Bezpečnostní rady státu má být pravidelné jednání koaliční rady špiček ANO, SPD a Motoristů sobě.