Neplacení alimentů bude opět trestné, plánuje nová vláda. Chce vrátit trest vězení

„Současná vláda se v programovém prohlášení zavázala, že zájem dětí je na prvním místě. Proto plnou trestnost neplacení výživného co nejdříve do trestního zákoníku vrátíme,“ uvedl Tejc. Podle něj jde o odstrašující účinek trestu. „Tisíce dětí doposud získávaly výživné jen proto, že jejich neplatící rodiče pod bezprostřední pohrůžkou trestu začali nakonec svou vyživovací povinnost plnit,“ sdělil ministr.
Neplacení výživného patřilo v novodobé historii mezi deset nejčastějších „zločinů“ u českých vězňů.