Neplacení alimentů bude opět trestné, plánuje nová vláda. Chce vrátit trest vězení

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tomáš Lánský
Za neplacení alimentů se bude opět chodit do vězení. Nový ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) se nechal slyšet, že zanedbání povinné výživy se stane znovu trestným. Tento trestný čin přitom letos 1. ledna zanikl, brány věznic opustilo 309 odsouzených. Šlo o důsledek loňské novely trestního zákoníku z pera exministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS).

„Současná vláda se v programovém prohlášení zavázala, že zájem dětí je na prvním místě. Proto plnou trestnost neplacení výživného co nejdříve do trestního zákoníku vrátíme,“ uvedl Tejc. Podle něj jde o odstrašující účinek trestu. „Tisíce dětí doposud získávaly výživné jen proto, že jejich neplatící rodiče pod bezprostřední pohrůžkou trestu začali nakonec svou vyživovací povinnost plnit,“ sdělil ministr.

Neplacení výživného patřilo v novodobé historii mezi deset nejčastějších „zločinů“ u českých vězňů.

Vstoupit do diskuse

