Nepanikař. Uživatelů aplikace enormně přibývá, nejčastější jsou úzkosti

„Aplikaci má staženou 650 tisíc lidí z dvou set zemí světa. V posledních měsících ale zaznamenáváme enormní nárůst užívání aplikace. Modul úzkost použilo za minulý rok 148 tisíc unikátních uživatelů v milionu tři sta dvaceti osmi případech. To jsou hrozně vysoká čísla,“ ukazuje Kamenská jasnou poptávku po aplikaci, která pomáhá s duševním zdravím.

Mezi výzvami, jimž uživatelé čelí, jasně vedou úzkosti. Ve vysokých číslech se pohybuje taktéž sebepoškozování a deprese. Myšlenky na sebevraždu a poruchy příjmu potravy jsou v těsném závěsu.

A lidé, kteří potřebují pomoct, přibývají takřka každý den. „Na konci roku 2023 jsme byli v covidových číslech, což znamená 700 až 800 stažení denně. V červenci následoval lehký útlum, zhruba 6 000 stažení, a v prosinci 15 tisíc,“ vysvětluje Kamenská, podle níž byl covid vrchol, přesto tendence v posledních měsících vzrůstá.

Nepanikař V roce 2020 začala aplikace nabízet anonymně a zdarma chatovou a e-mailovou poradnu.

V roce 2021 přibyly i online terapie.

Nedávno tým Nepanikař také spustil vzdělávání odborníků v krizové intervenci.

„V číslech se velice projevila válka na Ukrajině, pak také hospodářská krize. Přes prázdniny šla čísla lehce dolů, v listopadu a v prosinci ale opět následoval enormní nárůst,“ uzavírá Kamenská.

V den střelby na FF UK aplikace žádný velký nárůst nezaznamenala, chatová i e-mailová poradna ovšem ano. „Lidé o tom potřebovali mluvit. V ten den jsme odbavili asi třicet chatů a z toho dvacet se týkalo střelby,“ říká zakladatelka Nepanikař.

Právě na e-mailu a chatu pracuje dohromady asi sto dobrovolníků. Jedná se o studenty a absolventy psychologie, popřípadě sociální práce. Na chatu je podmínkou komplexní výcvik v krizové intervenci.

I po několika měsících ostrého provozu je však aplikace stále zdarma a za jejím fungování stojí tým srdcařů. „Proto oceňujeme každý příspěvek. Kdybychom neměli finance, museli bychom provoz aplikace omezit,“ dodává Kamenská.

Nemělo by zůstat pouze u chatu

„Máme chatovou a e-mailovou poradnu, rozjeli jsme také online terapie a děláme workshopy na středních, základních i vysokých školách. Nedávno jsme také spustili vzdělávání odborníků v krizové intervenci,“ vyjmenovává Kamenská, jaké novinky s dlouhodobým užíváním aplikace nastaly.

Obsah však zůstává téměř stejný. V souvislosti s válkou na Ukrajině ještě tvůrci zvažují přidat modul „post trauma“. „Už aplikaci nechceme tolik rozšiřovat, protože by pak ztratila svou jednoduchost,“ doplňuje Kamenská.

I když je úzkostí nejvíce, stále platí, že v aplikaci se s nimi dá pracovat nejlépe. Panickou ataku zvládne s člověkem i umělá inteligence. Horší je to například u poruch příjmu potravy. „Tam je aplikace taková berlička, dává možnosti, ale určitě není schopna to řešit úplně,“ potvrzuje Kamenská a dodává, že v chatech a poradnách je to jiné.

„Tam řešíme vztahy a sebevražedné sklony, to je každý čtvrtý chat. U sebepoškozování sledujeme roční nárůst o pět procent. Pokud má ale někdo myšlenky na sebevraždu, tak by určitě neměl zůstat jenom na chatu, nasnadě jsou další formy pomoci,“ uzavírá zakladatelka Nepanikař.