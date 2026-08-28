Vlna podpory pro zpustošený Nepál. Češi už vybrali ve sbírkách miliony

Středeční sesuv části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem vytvořil jezero, které v pátek začalo přetékat. Čínské úřady varovaly před dalšími možnými povodněmi, které mohou zasáhnout oblasti, které již před dvěma dny poničil příval vody. Záchranáři mají problém se do míst dostat, vrtulníky přestaly létat a lidé utíkají do kopců.
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Česko pošle Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc, rozhodl Macinka
Do pomoci se zapojili také zahraniční i české humanitární organizace, jako například Charita Česká republika nebo Člověk v tísni. Ti mají na místě i své zástupce, spustili rovněž sbírky.
Na speciální sbírku SOS Nepál přišlo během prvních dvou dní od spuštění přes deset milionů korun. „Ve sbírce se zatím vybralo 10,6 milionu korun,“ upřesnil v pátek mediální zástupce organizace Člověk v tísni Ladislav Bruštík. Další peníze přispěli lidé také na Donio.cz, kde je zatím něco málo přes 140 tisíc korun.
Kde přispět
Lidé mohou přispět také na platformě Znesnáze21, kde je k pátečnímu poledni něco málo přes 120 tisíc korun, na účet Charity České republiky, Českému červenému kříži či Českému výboru pro UNICEF. „UNICEF pracuje přímo v Nepálu, kde spolupracujeme s místními partnery. Naší prioritou je zajištění pitné vody, léků a zdravotní péče, obnova funkce nemocnic a zdravotních center,“ sdělila výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.
Na místě působí také tým Lékařů bez hranic. „Ve spolupráci s místními zdravotnickými zařízeními mapujeme, jakou pomoc lidé nejvíce potřebují. Z podobných krizí víme, že lidem bude chybět především akutní zdravotnická a traumatologická péče, ale také přístřeší, základní materiální pomoc, čistá voda a hygienické zázemí,“ informovala organizace na sociálních sítích.
O zaslání humanitární pomoci ve výši 2,5 milionu korun rozhodl v pátek také český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě).