Policisté v posledních měsících odhalili desítky případů, kdy Ukrajinci třeba i několik let dostávali od českého státu příspěvky, na které neměli nárok. Důvod? Neexistuje způsob, jak by úřady práce mohly zkontrolovat, jestli cizinec má na dávku skutečně nárok či nikoliv. A hlavně, jestli se opravdu zdržuje v České republice.
Nemají totiž přehled o jejich pobytu. Policie už vyšetřuje desítky takových podvodů za desítky milionů korun po celé republice. Úřady volají potom, aby měla vzájemně přehled o pohybu cizinců a jejich pobytu v republice a mimo ni.
Podobně z českých úřadů vylákaly dávky i další tři Ukrajinky na Vysočině. Ačkoliv nadále žily na Ukrajině, v České republice si vyřídily dočasnou ochranu a jezdily si ji do republiky vždy jen účelově prodloužit. Každá získala statisíce korun. Jedna z nich žádala téměř o 800 tisíc korun, které jí stát vyplatil.