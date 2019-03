Hrdina, píší lidé o pachateli teroru na Zélandu. Výroky prověří policie

Policejní prezident Jan Švejdar uvedl, že policie nebude tolerovat žádné projevy souhlasu s terorismem, extremismem nebo podněcováním nenávisti. „Máme celou řadu nástrojů, jak pachatele tohoto druhu trestné činnosti odhalovat. Zmíněným aktivitám věnujeme zvýšenou pozornost a každý zjištěný skutek bude důsledně prošetřen,“ informoval Švejdar.

Jan Hamáček (Twitter) @jhamacek V souvislosti s teroristickým útokem na Novém Zélandu bych chtěl ujistit veřejnost, že Policie ČR se od včerejška věnuje všem aktivitám, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu, pečlivě je prověřuje a zajišťuje důkazy pro případné trestní řízení. 34 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek Hamáčka vyzval, aby dal policii podnět k prošetření závažných trestných činů, ke kterým dochází na sociálních sítích schvalováním teroristického útoku na Novém Zélandě. „Zastavme tu stoku dřív, než se v ní utopíme,“ dodal Kalousek.



Například pod jedním z příspěvků o útoku napsala Lucie: „Víc takových lidí. Muslimové se tu nemají co roztahovat a cpát nám jejich víru.“ Lidé také video útočníka sdíleli s tím, že je to hrdina. „Tomu se říká statečnost,“ psal na sociálních sítích další uživatel.

„Nebyli to teroristé, ale hrdinové.“ „Příjemné páteční zprávy,“ psali lidé v diskuzích a na sociálních sítích. „Málo mrtvých. Jdu si dát kávičku,“ znělo z facebookové skupiny Proti pražské kavárně.

Při útocích v novozélandském městě Christchurch zemřelo ve dvou mešitách skoro pět desítek lidí, další jsou v kritickém stavu. Policie po činu zadržela čtyři podezřelé, mezi kterými je i Australan Brenton Tarrant. Zadržený muž byl oficiálně obviněn z vraždy.

Tarrant si čin nahrával a před střelbou zveřejnil dlouhé prohlášení, ve kterém vysvětluje svou motivaci k útoku. Uvedl, že se inspiroval Andersem Breivikem, který v roce 2011 zabil 77 lidí, mezi nimiž byla většina dětí.

Policie už dříve řešila nenávistné komentáře na internetu. Například za výroky, které se na podzim 2017 objevily na sociálních sítích pod fotografií žáků první třídy z teplické základní školy, policisté obvinili tři lidi. Do třídy chodily převážně romské, vietnamské a arabské děti. Diskutující v komentářích k fotce třídy navrhovali poslat prvňáčky do plynu nebo do třídy hodit granát.