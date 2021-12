Byl to dobrý rok, vyvázat se z Green Dealu nelze, oponuje prezidentovi Babiš

„Vyvázat se z něj jednostranně nelze, přišli bychom tím o zdroje Evropské unie, které mohou dosáhnout až 1000 miliard. Poškodilo by nás to. Musíme vybojovat co nejlepší podmínky pro Českou republiku v rámci balíčku Fit for 55. Nesmyslům o plynu nebo zákazu výroby aut se spalovacími motory zabránit můžeme. Musíme k tomu využít naše předsednictví v roce 2022. Mimo jiné, to, že platí snižování emisí pro EU jako celek a ne jednotlivé státy, je výsledkem mého jednání,“ uvedl pro iDNES.cz Babiš.

„Souhlasím, že Green Deal může být nebezpečný, pokud bychom přijali všechna ta, někdy až šílená opatření navrhovaná Evropskou komisi. Jako premiér jsem vybojoval, že nemáme konkrétní závazek, ale je to průměrný závazek všech členských států. A vyjednali jsme obrovské množství peněz,“ argumentuje bývalý předseda vlády a šéf ANO.

Babiše těší, že prezident vypadal velmi dobře a těší se dobrému zdraví. „Mám radost, že se po těžké nemoci a prodělání covidu opět dal zdravotně dohromady a přednesl své další vánoční poselství. Bylo fajn, že si vzpomněl na naši vládu a pochválil ji. Nesouhlasím s tím, že by rok 2021 nebyl dobrý. Byl to dobrý rok, a na tom si trvám. Naší zemi se skvěle daří, vzkvétá a má skvělé ratingy,“ uvedl Babiš.

Covid Česko poškodil, ale i ten je díky opatřením přijatých jeho vládou podle Babiše na ústupu.

„Souhlasím s ním, že byla chyba, když NATO opustilo Afghánistán, taky jsem to kritizoval,“ přitakal naopak prezidentovi Babiš, který se příští rok rozhodne, zda bude kandidovat na Hrad. Zatím s tím podle předsedy ANO nesouhlasí jeho rodina.

Povinné očkování může být cesta, míní Babiš

Bývalý premiér ve vyjádření pro iDNES.cz podpořil povinné očkování, jak po něm volá Zeman a jak ho podporuje i jeden z možných Babišových soupeřů v boji o Hrad.

„Souhlasím, že povinné očkování může být cestou, jak porazit covid, naše vláda právě proto chtěla začít i rizikové skupiny občanů 60 plus. Covid ale už teď na základě opatření naší vlády klesá, a to mě těší,“ uvedl šéf ANO.

Současný ministr zdravotnictví za TOP 09 Vlastimil Válek chce ovšem ve vládě Petra Fialy prosadit, aby povinnost očkovat se proti covidu pro všechny lidí starší šedesáti let zmizela, a to ještě před tím, než byl měla začít od začátku března platit.