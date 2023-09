Použité jehly znovu do žíly. Ministerstvo plánuje recyklovat zdravotní náčiní

„Je to věc, která vyplynula v průběhu roku na základě komunikace s evropskými organizacemi. Ještě si ale musíme říct, co se vyplatí znovu dávat do oběhu,“ uvedla místopředsedkyně sněmovního zdravotního výboru Věra Adámková (ANO), která s nápadem přišla.

Dosavadní praxe je taková, že veškerý odpad z nemocnic končí ve spalovnách. Podle Adámkové sektor zdravotnictví odpovídá za téměř pět procent globální produkce skleníkových plynů. Okolo 70 procent z nich přitom vzniká právě kvůli výrobě a dodávkám zdravotnických prostředků. České nemocnice vyprodukují skoro čtyřicet tisíc tun odpadu za rok.