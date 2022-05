Na deprese pomáhají elektrošoky. Fungují lépe než prášky, lidi ale děsí

Vladimír z Prahy trpěl těžkou depresí. Problémy začal mít před lety, nejprve je nijak neřešil a své trápení si nechal pro sebe. „Pak jsem asi rok a půl docházel ambulantně na psychiatrii. Ačkoliv se zkoušela různá medikace, stav se nelepšil. Nakonec jsem se dostal do stavu, že jsem byl hospitalizován,“ popsal.

Deprese ovlivnila jeho život do té míry, že nebyl schopný nadále pracovat. Nakonec se dostal na Psychiatrickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Protože antidepresiva nefungovala, doporučili mu lékaři léčbu elektrokonvulzivní terapií, lidově známou jako elektrošoky. „Zpětně to hodnotím tak, že jiné řešení pro mě už nebylo,“ řekl.

Léčba, která je vlivem filmů vnímána kontroverzně, pomohla. A nejen jemu. Ročně terapií projde ve světě na milion lidí, v Česku to je na klinice VFN zhruba sto pacientů. Ti si dohromady projdou asi dvanácti sty sezeními.

Nejčastěji jde o pacienty právě s farmakorezistentní depresí, kromě toho se však takto léčí třeba i schizofrenie. Účinnost dosahuje až 85 procent. Pro srovnání, u léčby antidepresivy to je asi 65 procent.

„Když jsem to sem kdysi přivezl, vyvolal jsem zděšení. Jsem rád, že pacienti ‚hlasují nohama‘ a chodí. Je lepší dvanáctkrát ročně zajít na stimulaci, než ležet dva měsíce na psychiatrii,“ uvedl přednosta kliniky Martin Anders.

Podužívaná metoda s velkou budoucností

Elektrokonvulzivní terapie funguje následujícím způsobem: krátký puls elektrického proudu vyvolá pacientovi léčebný záchvat. A právě ten způsobí léčebný efekt. Proč to funguje, se přesně neví. „Záchvat změní, jak mezi sebou komunikují neurony v mozku. Také podpoří tvorbu nových neuronů a způsobí jejich změny na molekulární úrovni. Nevíme ale, který z těchto mechanismů je nejdůležitější,“ vysvětlil Jozef Buday, vedoucí lékař neurostimulačního centra VFN.

Vedlejší účinky se někdy dostavují, většinou jde ale o mírné problémy, které rychle odezní. Jde třeba o mírnou bolest hlavy či svalů nebo dočasnou ztrátu krátkodobé paměti - pacient si nepamatuje momenty bezprostředně před zákrokem a po něm. Poruchy dlouhodobé paměti jsou jen velmi výjimečné.

Špatnou pověst elektrošoků má z velké části na svědomí jejich historie. Elektrický proud totiž lékaři používají již od třicátých let minulého století. Zatímco však tehdy nebyl proud nijak modifikovaný, dnes je naopak „rozkouskován“ na ultrakrátké pulzy. „Není to jako vrazit vidličku do zásuvky,“ vysvětlil Buday. Terapie navíc probíhá v anestezii a pod vlivem látky uvolňující svaly. Zatímco tak tehdy docházelo k poškození nervové tkáně, zlomeninám kostí či natržení svalů, dnes již nic takového nehrozí.

V akutní fázi deprese pacient absolvuje terapii i třikrát týdně. Když se stav zlepšuje, může se interval rozšířit až na tři či čtyři měsíce.

Samotný zákrok je velmi rychlý a po asi deseti minutách je již pacient plně orientovaný. A také účinky se dostavují rychle - zlepšení začíná již zhruba po jednom až dvou týdnech. U samotných léků čeká pacient na efekt až pět týdnů.

Metoda má v očích lékařů velkou budoucnost. Kromě deprese se nyní již zkoumá vliv šoků třeba i při léčbě závislostí nebo Alzheimerovy choroby. Vyvíjí se navíc nová technologie takzvaných „ultra ultrakrátkých pulzů“, které místo 0,3 milisekundy trvají 0,15 milisekundy, nebo technologie FEAST, která vyvolává záchvat jen v konkrétní části mozku. To vše eliminuje nežádoucí účinky.

A i za současné technologie lékaři hovoří o tom, že by se měla tato metoda rozšířit. „Nedávná studie došla k závěru, že bychom se měli snažit elektrokonvulzivní terapii nabízet dříve a většímu počtu lidí. Nyní je tato metoda podužívaná a některá pracoviště se ji bojí nabízet dříve než jako poslední možnost,“ řekl Buday.

Kromě toho, že je zkrátka jednodušší spolknout prášek, než se nechat uspat, je na vině je i zmíněná stigmatizace. Metodě mnohdy správně nerozumí ani ambulantní psychiatři. „A když o tom říkáme pacientům, mnohdy reagují negativně: ‚to už nebudu já‘ nebo ‚paní doktorko, za co mě trestáte‘,“ řekla lékařka z neurostimulačního centra VFN Gabriela Podgorná. Je tak podle ní nutné vysvětlovat, jak metoda funguje.