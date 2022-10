„Neodejdu!“ Mnohé nemocnice brání rodičům zůstat s dětmi. Zákonu navzdory

Ženu, na kterou zdravotníci zavolali policii, zastupuje jako zmocněnkyně u soudu. „Tehdy to sice dopadlo dobře, ale celý ten boj byl nesmyslný a zbytečný. Pro matku to bylo frustrující, cítila se ponížená, traumatizovaná. U soudu, který se táhne už dva roky a dosud nepadl verdikt, se žena domáhá odškodnění. Jde jí o to, aby se tyto případy neopakovaly. Odškodné chce věnovat nemocnici na vybudování zázemí pro rodiče,“ vysvětluje Langová.

Na soud se s její pomocí chtějí obrátit i další lidé včetně ženy, kterou při vyšetření oddělili od autistické dcery. „Zdravotníci ji nechali na chodbě. Ona pak zoufale bušila do dveří, za kterými křičelo vyděšené dítě,“ líčí Langová. Žaloby chystá na nemocnice v Praze, Ústí nad Labem, Svitavách či Hradci Králové.