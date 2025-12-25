Utržené prsty, přejídání i „hořící“ věnec. Co řeší zdravotníci o Vánocích a na silvestra

Eliška Hovorková
  12:49
Vánoční svátky a přelom roku patří z pohledu zdravotníků k nejhektičtějším. Každoročně řeší stovky případů, a to nejen ty způsobené přejídáním, ale také kolapsy, úrazy spojené s konzumací alkoholu nebo dopravní nehody. Zatímco Štědrý den a následné sváteční dny bývají klidnější, o silvestru a v prvních hodinách nového roku mají zdravotníci plné ruce práce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Zatímco některé menší nemocnice na svátky omezují provoz, ty větší fungují ve stále stejném režimu. Tak je tomu například ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v Praze. Podle primáře I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN Davida Hoskovce jsou omezeny pouze plánované operace.

Služby se ve VFN o Vánocích obsazují obdobně jako ve zbytku roku. V případě mimořádného nárůstu počtu zraněných či nemocných je podle Hoskovce možné aktivovat traumatologický plán. „K tomu došlo například před dvěma lety při útoku střelce na Filozofické fakultě UK, kdy celá nemocnice během krátké doby přešla z relativně klidného předvánočního provozu do plné pohotovosti,“ uvádí primář.

Je lepší, když na svátky slouží zdatnější muži. Kvůli opilcům, líčí primář urgentu

Zdaleka nejnáročnější službu očekává Hoskovec na silvestra. „Počet ošetřených pacientů výrazně stoupá a řada z nich je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek,“ popisuje. VFN se nachází v blízkosti Václavského náměstí. Právě proto sem podle Hoskovce míří také mnoho lidí po vlastní ose, často přímo z oslav v ulicích.

Svátky se neodmyslitelně pojí s jídlem. A právě to může řadě lidí přinést problémy. „V období Vánoc zaznamenáváme zvýšený počet nemocných s obtížemi souvisejícími s nadměrným příjmem jídla, často v kombinaci s alkoholem,“ říká Hoskovec.

Vánoce mohou lidem „zlomit“ srdce. Po svátcích přibývá pacientů s infarktem

Zato v mladoboleslavské Klaudiánově nemocnici přejídání tak často neřeší. „Spíš jsou větší problémy v období letních grilovaček. Ve většině případů řešíme hlavně úrazy,“ uvádí mluvčí nemocnice Jana Petrová. Některé z nich jsou i vážnější, například poranění očí či utržené prsty způsobené špatnou manipulací s pyrotechnikou.

Podle Petrové není potřeba posilovat v tomto období služby. „Dvacetičtyřhodinový provoz je o tom, že všichni zaměstnanci počítají s tím, že se jim do služeb ,vejdou’ Vánoce, soboty, neděle, svátky,“ říká. Bez omezení funguje také urgentní příjem, pohotovosti či záchytná stanice.

S dlouhodobými problémy na urgentní příjem

Ve Fakultní nemocnici Olomouc se na vánoční svátky a příchod nového roku připravují navýšeným počtem denních služeb. „Ambulantní specialisté i řada praktiků si mezi svátky vybírá dovolené a uzavírají své ambulance. Proto na urgentních příjmech, které zavřít nemohou, stoupá počet ošetřených nemocných,“ uvádí lékaři z Oddělení urgentního příjmu.

„Nejčastěji řešíme to, co je časté po celý rok. Zhoršení chronických chorob letitých pacientů a úzkostné poruchy u mladých. A začínají virózy, předpokládáme tedy, že bude více kašlajících a s teplotou a rýmou,“ říkají olomoučtí lékaři. A dodávají, že na silvestra očekávají řádově více pacientů, jejichž poranění souvisí s opilostí.

Na urgent se svědící pihou či aftem? Zvyšme poplatky, zní z nemocnic

Beze změn budou letos fungovat i všechny akutní ambulance Oddělení centrálního příjmu FN Ostrava. Podle primáře Jiřího Bílka záleží jejich vytížení na počtu poranění o silvestru, množství dopravních nehod i na počasí. „Vždy však v období svátků a Silvestra zaznamenáváme větší množství úrazů pod vlivem alkoholu nebo z nedbalosti,“ dodává.

Bílek stejně jako olomoučtí lékaři upozorňuje na vyšší množství pacientů na příjmových odděleních, a to hlavně kvůli uzavření ordinací praktiků u odborných ambulancí. Ostravská fakultní nemocnice také počítá s případnými pacienty z dalších nemocnic, které na Vánoce omezují provoz. „Část pacientů v tomto období také využívá toho, že nechodí do práce a začne řešit své dlouhodobě přetrvávající zdravotní problémy a požaduje různá vyšetření,“ líčí Bílek.

Urgentní příjmy nemocnic v kraji nestíhají, nedočkaví pacienti bývají i agresivní

Na to upozorňuje také David Hoskovec z VFN. „Bohužel část z nich si neuvědomuje, že urgentní příjem je určen k řešení akutních a život ohrožujících stavů, nikoli k nahrazování jiných zdravotnických služeb,“ říká. A dodává, že problémy přidělává také narůstající agresivita pacientů.

Na silvestra i dvakrát více výjezdů

Napilno mají každoročně i záchranáři. Například v Moravskoslezském kraji pracovali v plném nasazení, ačkoliv byl podle mluvčího záchranky Lukáše Humpla nižší počet výjezdů než v uplynulých letech. Na Štědrý den vyjeli k 336 událostem, 25. prosince k 315 a o den později k 341.

Podle Humpla šlo nejčastěji o starší pacienty s interními onemocněními, záchranáři proto často ošetřovali nemocné s oběhovými obtížemi, dušností či kolapsy. Nechyběly ani potíže způsobené vyšší konzumací jídla, například nevolnost se zvracením či kolikovité bolesti břicha. „Ošetřili jsme také více než dvě desítky pacientů s epileptickými záchvaty,“ uvádí Humpl.

Rok začal amputacemi i stovkami požárů. Záchranáři měli pernou noc

Méně výjezdů měli loni také jihomoravští záchranáři. Podle mluvčího Lukáše Dvořáčka šlo v minulých letech průměr zhruba 300 výjezdů za den mezi Štědrým dnem a druhým svátkem vánočním, oproti tomu v roce 2024 jich ale bylo jen v průměru 266. Také zde šlo hlavně o slabosti či zažívací obtíže, nechyběly ani úrazy spojené s větší mírou užívání alkoholu či dopravní nehody.

Ani čas u stromečku se podle Dvořáčka nemusí obejít bez nehod, záchranáři v minulosti podle Dvořáčka pomáhali například při řezném poranění ruky kapesním nožíkem při rozbalování dárků.

O loňské silvestrovské noci moravskoslezští záchranáři vyjížděli k více než čtyřem stovkám případů. U osmi z nich šlo hlavně o lehká nebo středně těžká poranění hlavy nebo končetin způsobené odpalováním pyrotechniky.

„Přijeli jste moc rychle, ještě večeřím.“ Kuriózní případy zneužití záchranky

V Moravskoslezském kraji se na svátky nechystají navýšit počet posádek ve službě. „Jsou dimenzovány tak, aby zvládaly zvýšenou výjezdovou činnost. K nárůstu počtu zásahů nebo náhodné kumulaci dochází i jindy během roku, proto je systém postaven tak, aby zvýšený počet událostí dokázal zvládnout,“ říká Humpl.

V běžném režimu funguje během vánočních svátků také jihomoravská záchranka. „Na silvestrovskou noc pak personálně posilujeme zdravotnické operační středisko, úsek inspektora provozu i záchranářské posádky. Na dobu oslav příchodu nového roku předsouváme právě inspektora provozu a tým specializovaných činností s velkokapacitní sanitkou, a to do samotného centra dění, tedy na brněnské náměstí Svobody,“ říká mluvčí jihomoravské záchranné služby Lukáš Dvořáček.

Tamní záchranáři vyjížděli loni na silvestra a na Nový rok k 559 událostem. Podle Dvořáčka bývá do půlnoci zpravidla běžný provoz, poté do zhruba šesté hodiny ráno evidují kolem 80 událostí. V běžný den je to za stejnou dobu zhruba o polovinu méně, dodává Dvořáček.

„Hořící“ adventní věnec

Také mluvčí záchranné služby Plzeňského kraje Martin Štěpán potvrzuje, že nejvytíženější jsou záchranáři o silvestrovské noci a v prvních hodinách nového roku. Právě na přelomu roku zaznamenali tamní záchranáři 454 výjezdů, oproti tomu za tři dny vánočních svátků jich řešili celkem 580.

I plzeňští záchranáři řešili v minulosti řadu kuriozit spojených s Vánocemi. Zasahovali například s dalšími složkami záchranného systému u ohlášeného požáru rodinného domu. Svědek podle Štěpána nahlásil, že v domě hoří a není jasné, zda se uvnitř někdo nachází.

Rozhodněte se, čí pomoc potřebujete. Přes Záchranku se dovoláte i hasičům

„Po vniknutí do domu se ukázalo, že šlo o hořící adventní věnec s elektronickými svíčkami, které imitovaly plameny velmi věrohodně. Svědek tedy opravdu věřil, že v domě hoří, protože efekt přes okno a záclonu byl velmi realistický. V domě se nikdo nenacházel a k žádnému zranění nedošlo,“ popisuje Štěpán.

Vánoční a silvestrovský provoz podle Štěpána nevyžaduje mimořádná opatření, kapacity jsou tak zajištěny stejně jako obvykle. Mluvčí ale také upozorňuje, že období adventu a svátků je pro záchranáře psychicky náročnější. „Práce probíhá v hektickém čase a často při zvýšeném počtu zásahů,“ říká.

