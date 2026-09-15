Policie zasahuje v Ústřední vojenské nemocnici, zadržela tři lidi

„Kriminální policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru mimo jiné veřejných zakázek Ústřední vojenské nemocnice,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková.
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Doplnila, že vojenští policisté provádí jedenáct domovních prohlídek a zadrželi tři lidi, kteří působí, nebo v minulosti působili ve funkci náměstků Ústřední vojenské nemocnice.
Mezi zadrženými není žádný voják z povolání. Vojenská policie podle mluvčí nebude uvádět více informací.
Redakce iDNES.cz oslovila pro vyjádření také mluvčí Ústřední vojenské nemocnice, ta sdělila, že plánuje poskytnout veřejné prohlášení na síti X.
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Policie zasahovala ve střešovické nemocnici také letos v květnu. Tehdy Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela v této nemocnici a na dalších místech jedenáct lidí s podezřením ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení.