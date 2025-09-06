Nejvyšší soud v Brně nyní zveřejnil verdikt, ve kterém odmítl odvolání Fakultní nemocnice v Motole. Ta nesouhlasila s tím, že se musela omluvit pacientce, které v roce 2022 neumožnila přítomnost osoby blízké při úvodu do celkové anestezie a probouzení z ní při operaci kýly.
Žena žádala o možnost doprovodu při uspávání a následném probouzení kvůli svým psychickým potížím. „Stres u mě zvyšuje tlak a vyvolává panické ataky. Měla jsem strach, že to nezvládnu. V mém případě nelze dát předem léky, které by mě utlumily. Proto jsem žádala nemocnici, aby mi umožnila doprovod při uvádění do narkózy na operačním sále,“ vysvětluje 42letá pacientka.
Nežádala o přítomnost doprovodu při samotné operaci a měla doporučení lékařky, která potvrdila její psychiatrickou diagnózu. Přesto jí nemocnice nevyhověla. Žena poté žádala soudní předběžné opatření, ale neuspěla. Operaci proto odmítla.
Spor vyhrála. Bude i operace?
Dál se ale domáhala omluvy nemocnice. Odvolací Městský soud v Praze případ loni přezkoumal, vyslechl svědky, ženě vyhověl a verdikt nižšího soudu zrušil. Nemocnice se musela ženě písemně omluvit. Soud nařídil i to, jak má omluva znít.
„Vážená paní, tím, že jsme Vám během operace pupeční kýly plánované na 1. 11. 2022 neumožnili přítomnost Vámi zvolené osoby při Vašem uvádění do celkové anestezie před tímto operačním zákrokem a při Vašem následném probuzení z celkové anestezie, jsme neoprávněně zasáhli do Vašeho práva na přítomnost osoby blízké nebo osoby Vámi určené a do Vašeho práva na ochranu zdraví. Za toto jednání se Vám omlouváme.“
Pacientka se sice dočkala omluvy, ale operace zatím ne. „Doufala jsem, že po rozsudku požádám o zákrok s doprovodem a nemocnice, jejíž lékaře považuji za špičkové, mi vyhoví. Jenže se dovolala k Nejvyššímu soudu, který rozhodl v můj prospěch až nedávno. Jakmile dostaneme písemné zdůvodnění rozsudku, opět požádám nemocnici, aby mi umožnila operaci kýly s doprovodem při usínání a probouzení,“ dodává žena.
Její advokátka Zuzana Candigliota zastupuje více klientů v podobných sporech, hlavně rodiče, kterým nemocnice neumožnily být u uspání jejich dětí.
„Dva další případy se také týkají Motola. Nemocnice obvykle argumentuje tím, že přítomnost doprovodu při úvodu do anestezie neumožňují důvody hygienické, provozní a společensko-etické. Odvolací soud ale v případě dospělé ženy řekl, že jde o záminky. Právo na doprovod stanoví zákon. Dobré zkušenosti s tím mají kliniky v řadě zemí, ale už některá česká zdravotnická zařízení,“ říká advokátka.
Soud bral podle ní v potaz mimo jiné to, že řada anesteziologů z Motola uspává děti i v privátních klinikách, které přítomnost rodičů vítají, protože zmírňuje stres, a tím i komplikace. „V Motole prokazatelně pouštějí na operační sály partnery rodiček při císařském řezu a jindy studenty, herce nebo novináře. Doprovod pacientů ale nemocnice odmítá,“ dodává Candigliota.
Podle Martiny Dostálové, šéfky komunikace FN Motol, zatím nemocnice nedostala písemný rozsudek. „Nejvyšší soud naše dovolání odmítl z procesních důvodů, věcně se otázkou přítomnosti osoby blízké při úvodu do anestezie a probuzení nezabýval,“ upozorňuje. A potvrzuje, že vstup na centrální operační sály nyní tato nemocnice doprovodu pacientů nepovoluje.
Přibývá však lidí, kteří si přejí změnu přístupu zdravotníků k jejich potřebám, zejména u dětí a zranitelných dospělých. Mnozí se obracejí na Petru Langovou, která se jako šéfka spolku Juno Moneta věnuje ochraně práv pacientů. Řeší i podávání stížností či žalob. Pomohla také ženě ve sporu s Motolem, která po odmítnutí žádosti o doprovod při úvodu do anestezie jako první v Česku vysoudila omluvu za krácení práv.
„Žalovaly jsme Motol, protože jsou věci, které by v naší společnosti měly být normální. Patří mezi ně i přítomnost zákonného zástupce u dítěte v těžkých chvílích, jako je právě operace. Tedy před uspáním a během probouzení. Stejné právo mají i dospělí, kteří se obávají uspání a zákroku. Mají mít podporu, pokud ji potřebují,“ vysvětluje Langová.
„Je smutné, že část společnosti včetně zdravotníků to považuje za zbytečné obstrukce, otravování či obtěžování. Na omluvě za krácení práv jsme trvaly právě proto, abychom přispěly ke změně praxe. To se naštěstí začíná dařit, ale velmi pomalu,“ doplňuje Petra Langová.
Případ řeší i ministerstvo
Spor pacientky s Motolem sleduje také ministerstvo zdravotnictví. „Vítáme rozhodnutí dvou soudů. Jsou významná i pro interpretaci obsahu práva pacienta na přítomnost doprovodu při poskytování zdravotních služeb. Potvrzují, že právo pacientů na přítomnost blízké osoby je nutné respektovat v maximální míře a nelze je omezit nad míru nezbytnou pro chod nemocnice nebo zaručení práv jiných pacientů,“ říká mluvčí resortu Ondřej Jakob.
Podle něj se o rozhodnutích soudu dozvědí i šéfové dalších nemocnic.„Závěry budeme tlumočit zdravotnickým zařízením i krajským úřadům, které dohlížejí na poskytovatele zdravotních služeb,“ ujišťuje Jakob. A dodává, že ministerstvo dlouhodobě usiluje o stále větší komfort pacientů a vstřícnost poskytovatelů vůči jejich potřebám.
Některé nemocnice, například v Třinci či Havířově, již běžně povolují rodičům, kteří si to přejí, být s dítětem při úvodu do anestezie. Někde zdravotníci přispávají malé pacienty už na pokojích a rodiče je předávají, když o sobě nevědí, jinde s nimi mohou před nebo až na operační sál.
„Naše nemocnice umožňuje již téměř šest let přítomnost osoby blízké při úvodu do celkové anestezie a při probouzení, a to zejména u dětí. Zákonný zástupce vyplní žádost o doprovod nezletilého dítěte v prostoru operačního traktu. Ve formuláři jsou také pravidla a instrukce, které musí doprovod bezpodmínečně dodržet,“ říká mluvčí Nemocnice Třinec Irena Sikorová Nožková.
Doprovod dospělých zatím i tato nemocnice umožňuje jen výjimečně, například u osob se zdravotním postižením. V posledních měsících ale rekonstruovala operační sály a do náhradních prostor nesměl nikdo kromě zdravotníků. To se ale záhy změní. „V opravených sálech začneme operovat v polovině září, pak opět umožníme doprovod dětí až na sál,“ ujišťuje Nožková.
Vstřícnější jsou zdravotníci na Moravě
Větší problémy jsou ve fakultních nemocnicích. Portál iDNES.cz oslovil řadu z nich s dotazem, zda umožňují doprovod pacientů při uspávání a probouzení z narkózy, a pokud ne, zda plánují změny. Ukázalo se, že vstřícnější jsou zdravotníci na Moravě - v Olomouci, Ostravě a částečně v Brně.
„U nás se daří umožnit přítomnost doprovodu u uspávaných a probouzených dětí. Ale také u dospělých, kteří to potřebují kvůli psychické nebo jiné vážné nemoci. Podmínky řeší vnitřní směrnice. Klíčová je však dobrá domluva mezi zdravotníky a pacientem či doprovodem. Tolerance je nutná z obou stran,“ říká mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.
I Adam Fritscher, mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc, tvrdí, že se tamní zdravotníci snaží o vstřícný přístup. „Konkrétní postup se domlouvá s pacientem před plánovaným zákrokem v anesteziologické ambulanci. Probírají se i psychické problémy a z výsledků vyplyne rozhodnutí, jaký bude úvod do anestezie. Dětem, ale i dospělým s doporučením psychiatra, psychiatrickými diagnózami či závislým na pečující osobě, obvykle umožníme doprovod až na operační sál,“ líčí mluvčí.
Podle něj ale v poslední době situaci komplikuje to, že někteří lidé se snaží prosadit svá práva za každou cenu a nejsou ochotní ke kompromisu. Někdy nechtějí ani vyslechnout, co jim zdravotníci říkají a jaké možnosti nabízejí.
Také v brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny umožňují doprovod, zejména dětí. Složitější je to zatím ve Fakultní nemocnici Brno. Její mluvčí Pavel Žára upozorňuje, že v českých nemocnicích k tomu zatím nejsou vhodné provozní podmínky. „Vstup doprovodu do centrálních operačních sálů může ovlivnit hygienu a snížit počty operací. Do budoucna s tím ale počítáme. V příštích letech chceme operační sály zmodernizovat a zvýšit jejich počet,“ slibuje Žára.
Změní se přístup v Motole i jinde?
Některé fakultní nemocnice v Čechách ale vstup doprovodu na operační sál neumožňují a změny zatím nechystají. „Výjimečně volíme individuální přístup, ale kvůli omezenému prostoru a negativnímu chování některých osob neplánujeme změnu v rozvolnění přítomnosti doprovodu na sálech,“ říká Marie Heřmánková, mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Shodně reaguje i mluvčí Fakultní nemocnice Hradec Králové Jan Špelda. Podle něj umožňují vstup na operační sál otcům dětí u císařských řezů, nebo doprovodu ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje zdravotní stav pacienta, jinak ne. A to hlavně z provozních důvodů.
„Od dubna ale stavíme nový chirurgický pavilon, kde bude 22 operačních sálů, které umožní větší vstřícnost vůči pacientům i jejich blízkým,“ říká Špelda. Upozorňuje však, že někteří zdravotníci vnímají přítomnost doprovodu na sále jako stresující či zasahující do standardního postupu, ruší je to v soustředění. „Problém je také v nevhodném chování některých lidí. Řada stížností vyplývá z jejich nesplnitelných požadavků, neporozumění situaci, nezvládání stresu pacienta či doprovázející osoby nebo podezíravosti,“ dodává mluvčí.
Ani v Motole podle Martiny Dostálové nepouštějí doprovod do prostor centrálních operačních sálů kvůli hygienickým, bezpečnostním, provozním a etickým důvodům. „Na některých mimosálových pracovištích u vybraných vyšetření přítomnost blízké osoby při úvodu do celkové anestezie umožňujeme, pokud to provozní podmínky dovolí. Nově také může být otec dítěte u porodu císařským řezem v lokální anestezii,“ zmiňuje Dostálová.
Doprovod rodiček v celkové anestezii až na sál však možný není a totéž platí pro děti. Rodiče mohou dítě doprovodit alespoň před vstup do prostor operačních sálů. Někde neumožňují ani to.
„Víme, že některé skupiny pacientů včetně dětí nebo dospělých se specifickými potřebami vnímají úvod do anestezie a následné probuzení jako vysoce stresující. Přítomnost blízké osoby proto řešíme individuálně s ohledem na zákrok, zdravotní stav pacienta i provozní možnosti,“ tvrdí Dostálová.
Ale také naznačuje, že by se situace mohla změnit k lepšímu. „Nový ředitel Petr Polouček nyní hledá možnosti, jak současné postupy upravit tak, abychom mohli být vstřícnější vůči potřebám pacientů, ale přitom neohrozili jejich bezpečnost ani kvalitu péče,“ říká šéfka komunikace FN Motol.