Raketově narostl zájem o testy. Linka liberecké nemocnice je přetížená

Řecko kvůli růstu počtu nakažených koronavirem zavedlo povinné testy pro občany Česka, Švédska, Belgie, Španělska a Nizozemska. Opatření platí od 17. srpna. Nemocnice, které zvýšený zájem o testování zatím neevidují, ho očekávají v dohledné době a připravují se na něj.

Na obsazení telefonní linky v Liberci nemocnice zareagovala, začala vytvářet elektronický rezervační systém, který spustí v nejbližší době. O případném navýšení počtu odběrových míst se podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) bude teprve jednat.

Rozšíření alespoň jednoho odběrového místa kvůli lidem cestujícím do Řecka plánuje společnost Krajská zdravotní (KZ), která v Ústeckém kraji spravuje pět nemocnic. „Plánujeme rozšířit kapacity na víkendové dny tak, aby minimálně jedno odběrové místo v rámci nemocnic KZ bylo o víkendu k dispozici,“ uvedl mluvčí Ivo Chrástecký.

Zvýšit v případě nutnosti kapacitu by mohlo také odběrové místo u karlovarské nemocnice. „Počet odběrů se pořád pohybuje kolem 50 denně. Kdybychom ale v souvislosti s řeckým požadavkem zaregistrovali nárůst zájmu o odběry, jsme připraveni na to zareagovat úpravou provozní doby,“ řekl mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.

Zvýšený zájem samoplátců o testy na koronavirus zatím neregistrují nemocnice na jihu Čech. „Pokud skutečně zájem o testování samoplátců, kteří se chystají na dovolenou do Řecka, vzroste, zjistíme až případně za pár dní,“ řekl člen představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Michal Čarvaš. Dodal, že testy pro samoplátce nabízejí všechny nemocnice, které spadají do krajského holdingu, s výjimkou českobudějovické.

Zavedení povinného testování na koronavirus pro cestující do Řecka se zatím neprojevilo ani ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Podle jejího mluvčího by kapacita odběrového centra měla být dostatečná. Kapacitu naopak už nyní rozšiřuje krajská společnost Nemocnice Pardubického kraje. V úterý už podle své mluvčí zaznamenala zájem několika samoplátců mířících do Řecka.

Zvýšený zájem samoplátců se projevil také v Kroměříži. „Zatímco v pondělí jsme otestovali osm samoplátců, v úterý už 30 a zvýšený zájem registrujeme i dnes,“ uvedl mluvčí nemocnic Zlínského kraje Zdeněk Dvořák. Podle něj se zvažuje otevření dalšího odběrového místa v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.

Problém s otestováním na koronavirus před cestou do Řecka by neměli mít obyvatelé Moravskoslezského kraje. Podle odhadů ředitelky Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavly Svrčinové půjde v průměru o 100 až 200 lidí za den. „Můžou nastat výkyvy. Může přijít den, kdy jich přijde i 400, protože třeba poletí letadlo z Ostravy. Myslím ale, že taková čísla je náš systém schopen absorbovat,“ uvedla Svrčinová.

Na jihu Moravy navyšují testovací kapacitu obě brněnské fakultní nemocnice. Odběry tam budou možné i o víkendu.